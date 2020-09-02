前赤柬典獄長過世：曾是數學老師的他，利用僅十幾歲的獄卒虐殺了萬人

《中央社》報導，柬埔寨前赤柬政權幹部康克由（Kaing Guek Eav）於9月2日在金邊的高棉蘇聯友誼醫院（Khmer Soviet Friendship Hospital）以77歲之齡過世。這項消息是由聯合國支持的戰犯法院發言人尼斯（Neth Pheaktra）宣布的，不過他並未揭露死因。

1970年，在美國的支持下，右派的龍諾將軍趁著柬埔寨國王施亞努出訪蘇聯、中華人民共和國之際發動軍事政變。而人在中國的施亞努只好在中國的支持下，尋求與原本欲推翻王室的柬埔寨共產黨結成柬埔寨民族統一陣線，最終於1975年推翻龍諾政權。

然而當柬埔寨共產黨建立紅色高棉政權後，出任總書記和總理的波布（Pol Pot）奉行毛澤東思想，在柬埔寨開始實行極左統治，許多人民人權遭到迫害，尤其是戴眼鏡的「知識分子」更遭到大規模迫害。

《中央社》報導，1975年至1979年赤柬統治期間，至少有170萬柬埔寨人喪生，而被稱為「杜赫同志」（Comrade Duch）的康克由，當時就是在惡名昭彰杜斯蘭監獄（Tuol Sleng）任典獄長，他至少督導了1萬4000人次大規模謀殺，他們多被標籤為叛徒和反革命者。

杜斯蘭監獄就是如今位在金邊市的大屠殺紀念館，它原是一間名為「昭博涅亞中學」（Chao Ponhea Yat High School）的學校。報導指出，1942年出生的康克由原是數學老師，但在赤棉時代卻成了頭號虐囚者，在他領導的獄卒大多是十幾歲孩子，在他們嚴刑拷打下，受刑者被迫寫下供詞，他們再從中羅織受刑者的親友入獄。

BBC報導，遭到刑求的人不只是知識分子，還包括舊政權的官員、以及後來被指控不忠的赤柬成員。他們遭嚴刑拷打後會被帶到郊區的瓊邑克（Choeung Ek）處死，也有的是被逼挖自己的萬人坑，因此這裡被稱為「殺戮戰場」（killing fields），最終倖存者不到12人。

Photo Credit：Reuters/達志影像 在金邊的大屠殺紀念館內，仍能看到當年的赤柬典獄長康克由的照片。

BBC報導，當赤柬政權在1979年因越南的入侵而倒台後，康克由和其他赤柬領導人逃到了泰國邊境附近的農村，一直到1999年才被一名記者認出。

2009年，聯合國支持下的柬埔寨法院特別法庭開始進行相關的轉型正義工作，而康克由是首名面對審判的赤棉政權幹部，儘管他在庭上為其行為表示道歉，並強調當初所作所只是服從赤柬中央委員會的命令。最終在2010年，柬埔寨法院特別法庭判決康克由違反人類罪，接著於2012年被判終身監禁。

赤柬前頭號領導人波布已在1998年過世，至今只有3位前赤柬領導人被判刑，即康克由，赤柬前「二號人物」農謝（Nuon Chea）和喬森潘（Khieu Samphan，曾任政治局常委）。2018年11月23日，柬埔寨法院特別法庭作出決議，農謝與喬森潘被判終身監禁，而農謝已於去（2019）年8月4日逝世。《自由時報》報導，在法庭做出判決之前，曾是赤柬軍官的現任柬埔寨總理洪森，曾屢次警告為了國家安定，將不會容許戰爭罪行法庭進行更多調查。

洪森是在1977年叛逃到越南，並協助越南推翻赤柬政權。對於康克由的離世，《路透社》報導，總理洪森至今未有表態。

Photo Credit: AP / 達志影像 農謝（左）和喬森潘（右）。2016年檔案照

《金邊郵報》報導，柬埔寨文獻中心執行主任Youk Chhang說「他（康克由）的死提醒我們所有人，如果你犯下危害人類罪，你將受到懲罰，直到死亡。」

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範