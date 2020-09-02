繼續與受美制裁的中國企業合作，菲律賓總統發言人：確保國家利益

美國以協助北京軍事化南海島嶼為由，將24家中國國營企業列入黑名單後，9月1日，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）發言人Harry Roque表示，將繼續與在黑名單之列的中國企業合作。

《美國之音》報導，美國是與菲律賓簽有《美菲共同防禦條約》的盟國，8月26日，美國商務部把24家中國企業與個人列入黑名單，理由是這些公司涉及協助中國軍方在南海興建人造島礁及軍事化行動。此舉為美國首次針對爭議性的南海問題制裁中國。

被美國列入黑名單的中國公司包括中國交通建設集團有限公司（China Communications Construction Co. Ltd.，下簡稱中國交建集團）、廣州海格通信、北京環佳電信、中國電子科技，以及中國船舶集團等。

中國交建集團也是中國「一帶一路」戰略的主要承建商之一。《詢問者報》報導，菲律賓與中國合作的計畫，包括位於甲米地省（Cative）的桑格利角國際機場（ Sangley Point International Airport ,SPIA）——華人富商陳永栽的MacroAsia公司，和中國交建集團的合作建設計畫。

《Rappler》報導，桑格利角國際機場計畫耗資5000億披索（約3027億6454萬新台幣），而中國交建集團曾被指出涉及在南海填海造陸，以及在菲律賓的經濟海域建設軍事基地。《ABS-CBN》報導，甲米地省長Jonvic Remulla在8月28日表示，桑格利角國際機場的建設已經接近完工，不過涉及國安問題，將遵循杜特蒂的指示。

《詢問者報》報導，「桑格利計畫（Sangley project）將會繼續推動。總統昨晚（8月31日）宣布，美國人可以在他們擁有管轄權的領土上，強制將中國公司列入黑名單。」總統發言人Harry Roque在9月1日的記者會上表示，「總統清楚表明他不會跟隨美國人的指示，因為我們是自由且獨立的國家。我們需要中國的投資人。」

Harry Roque說，「所以，桑格利和其他所有計畫，不管中國的承包商是誰，都會繼續。我國利益是確保『建設、建設、建設』（Build, Build, Build）的旗艦計畫將會完成。」《美國之音》報導，2017年，杜特蒂政府宣布推出高達1800億美元的6年基礎建設投資計劃，中途幾經變動，現今若要如期完成這個大規模計劃，時間相當緊迫。

菲中合作的合作項目還包括，中國交建集團的子公司中國港灣工程責任有限公司（China Harbour Engineering Company）正在和杜特蒂競選活動最大的捐助者——華商丹尼斯·厄（Dennis Uy），合作12億美元（約352億2938萬新台幣）的建設計劃。此外，中國港灣也和菲律賓最富有的家族，共同展開一項18.6億美元（約546億555萬新台幣）的填海工程。

南海爭端

《Rappler》報導，在南海爭端問題上，杜特蒂與他的外交部長在外交政策上不同調。杜特蒂釋出的信號很明顯是讓建設繼續進行。

《中央社》報導，菲中兩國近日在南海議題上再起爭端，8月28日，菲律賓外交部長Teodoro Locsin Jr.受訪時表示，如果美國制裁的任何中國公司「正在跟我們（菲律賓）做生意，我強烈建議我們終止跟他們的關係」。不過，Harry Roque卻對此發布聲明，杜特蒂是菲律賓外交政策「首席建築師」，他要考量對菲律賓的「建設、建設再建設」計畫來說，什麼是最好的。

中國駐馬尼拉大使黃溪連歡迎馬拉坎南宮（Malacañang，即菲律賓總統府）繼續和被美國列入黑名單的中國企業合作。黃溪連表示，「中國和菲律賓之間的務實合作，總是建立在雙方互相尊重、互惠、雙贏的基礎上，所有的計畫都在遵守現有法律及規範下實施。」

黃溪連表示，美國制裁中國公司的舉動是「以保護南海為藉口，嚴重干涉中國內政，以及意圖使中國和其他國家間有所嫌隙。」

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒