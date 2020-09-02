零距離科學：長毛象非因氣候暖化而滅絕，古人類才是元兇？

文：吳家亮（香港中文大學通識教育基礎課程講師）

圖：香港電台

大家應該都有聽說過長毛象，在一些著名電影中也可以發現牠的身影。我們不時在新聞中看到，在西伯利亞發現長毛象的屍骸。這些冰河時期的巨獸總是引人入勝──試想想，如果有一天，我們能讓牠們復活，那有多好！最新一集《零距離科學》，會帶領大家一睹長毛象、劍齒虎、大地懶、洞熊的風采，並探討牠們滅絕的原因。

今天還屬於冰河時期？

首先跟大家說說科普冷知識，今天我們常說全球暖化，但大家又知不知道我們仍身處於從260萬年前開始的一次冰河時期之中？冰河時期其實是指當地球的大氣和表面溫度下降，讓兩極和高山被冰蓋覆蓋的時期。冰河時期也不是長期保持低溫，會有一些「冷—暖」的循環，冷的名為「冰期」（Glacial period），暖的名為「間冰期」（Interglacials）。我們現在就是身在從1萬1千年前開始的間冰期中。

那這次冰河時期為何會出現？這跟板塊活動有關。南北美洲板塊在幾百萬年前並不相連，當它們慢慢移近時，火山從海中冒起，在大約260萬年前形成了一道陸橋（Land bridge），就是中美洲。中美洲斷開了大西洋和太平洋，讓墨西哥灣暖流（Gulf Stream）增強，把大量暖水帶往北方。海水溫度上升讓蒸發加劇，陸地降雨量增多，讓更多淡水流進北冰洋，降低海水的含鹽量，以致海水更容易結冰，冰面不像海水能吸熱，反而把陽光反射出去。同時，地球的轉軸傾角（Axial tilt angle）達到了自然下限，地表就在這複雜狀態下不斷冷卻，步進這次冰河時期。

冰河時期的出現改變了地表的生境，昔日潮濕炎熱的森林，變成了寒冷乾燥的草原，這些草原提供了大量糧食給巨型草食性動物，例如是我們今天要討論的主角之一——長毛象。

冰河巨獸的生活

3萬5000年前的加拿大草原，一群長毛象在吃草。牠們的食量驚人，每天要吃上200公斤。牠們的體重可達6噸，最突出的是牠們長達2米半的象牙。雖然牠們看似無人能敵，但實際上不然。

冰河巨獸的表表者：長毛象，牠的象牙長達兩米半。

當時陸地上最兇猛的就是劍齒虎。牠們雖然體型比長毛象小得多，最重只達280公斤，但牠們滿身肌肉，還有著兩隻長達20厘米的超巨型犬齒！牠們擅於跟蹤，靜待時機撲上去，以前肢把獵物固定，兩牙插向頸部，然後鬆開，等候獵物大量流血而死，繼而吃豐盛大餐。牠們雖然未必能擊倒成年長毛象，但幼象卻是唾手可得。

劍齒虎的犬齒長達20厘米，用作刺穿獵物的頸部。

當劍齒虎展現著勇猛，地懶則流露著悠閒。牠們在新墨西哥州的湖畔，尋找著鮮嫰多汁的樹葉。牠們重達1噸，體型笨重但顯得異常可愛！

大地懶在新墨西哥州的湖畔尋找可口的嫩葉。

可惜的是，這些冰河時期巨獸都在大約1萬1千年前在美洲大陸消失，只有少量在與世隔絕的地方苟延殘喘多幾千年⋯⋯

一直以來，科學家都以為冰河巨獸們是隨著冰期結束，適應不了暖化的氣候而滅絕。但是，既然冰河巨獸們之前已經歷過為數不少的「冷—暖」循環，那為何在1萬1千年前卻難逃一劫？還是，牠們的滅絕有著不為人知的原因？

冰河巨獸滅絕之謎

科學家在不同的地方尋找蛛絲馬跡，嘗試解開牠們的滅絕之謎。

在北極圈內的小村莊，考古學家在河邊小灘找到了長毛象的長牙，長牙的尖端磨得很光滑，意味著這隻長毛象離死前的生活環境不錯，能好好運用象牙進食。

考古學家在北極圈小村莊找到的象牙，非常漂亮。

在捷克南部，考古學家找到了一些古人類的大型聚居點，同時發現很多長毛象骸骨，並且全都屬於幼象，這很大可能是人類獵殺的結果。

捷克南部的長毛象「屠宰場」，考古學家在其中發現了超過一千隻長毛象的骸骨。

在德國的一個山洞裏，考古學家發現洞熊的椎骨插著一塊石器，這是古人類獵殺動物的直接證據。他們推想，如果古人類曉得洞熊冬眠的習性，又知道牠們的藏身之處，那捕捉牠們便容易得多。

在德國馬普學會人類歷史科學研究所，分子考古學家則得出了歐洲古人類的基因圖譜，發現他們的皮膚顏色不像白人，而是像撒哈拉以南的非洲人。他們在日照較少的環境必須從肉食中吸取維他命D才能保持健康。

在新墨西哥州的白沙國家公園，當大風把表層的泥土吹走，下層的考古學寶藏得以重見天日。原來動物的腳印能被永久保存！不只如此，考古學家在地懶和長毛象的腳印內還發現了古人類的腳印！他們認為，古人類懂得跟著腳印尋找冰河巨獸，接著透過集體行動來獵殺牠們。

在美國的白沙國家公園，考古學家在長毛象的腳印內找到了古人類的腳印。

種種迹象顯示，古人類的捕獵威脅著長毛象、洞熊和地懶的生存，這同時意味著古人類會跟劍齒虎競爭食物。當冰河巨獸的數目因人類活動減少，再被冰期結束的氣候轉變夾擊，便步上滅絕的不歸路⋯⋯

重現長毛象？

不過，所謂「天無絕人之路」，科學家其實已取得了長毛象的完整基因圖譜，並發現牠們跟今天的大象非常相似。有科學家已經開始著手把長毛象獨有的基因放到大象上，希望最終能扭轉演化的悲劇，讓長毛象再次在地球上一展雄風！讓我們拭目以待吧！

《零距離科學》集合世界各地有趣的科學紀錄片，網羅與大眾息息相關的科學資訊，啟發觀眾的好奇心和求知慾，節目逢星期五晚9時30分在港台電視31及31A播映。本集於9月4日播出。港台網站及流動程式RTHK Screen視像直播及提供節目重溫。

責任編輯：Alvin

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