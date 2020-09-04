事實查核：「一杯紅茶等於六顆蘋果，有驚人抗氧化神效」是真的嗎？

Mygopen提問，「一杯紅茶等於六顆蘋果」的說法，關於這樣內容的「瑞典研究」成分和效用，其比較方式是否正確？

來看看「一杯紅茶等於六顆蘋果的說法」的新聞報導：

新聞文章中指的那份瑞典研究是什麼？研究說紅茶與降低腦血栓和腦血管阻塞相關，那是不是平常應該多喝紅茶？

文章提及一份「研究」發現紅茶的抗氧化功效，經查詢，所指「研究」的原文應該是〈Black tea consumption and risk of stroke in women and men〉。這是一篇2012年發表的研究文章，其目的是嘗試找出「紅茶攝取量」與「罹患中風風險」之間是否有關聯性。

自1997年到2008年，追蹤原先不具心血管疾病與癌症的瑞典男女，共7萬4961位。以問卷調查的方式，記錄這群人們多久喝一次紅茶、每天喝多少杯（一杯以150mg計）紅茶。並從瑞典醫院出院登記系統（Swedish Hospital Discharge Register）中，追蹤確認這群人後續罹患中風的案例人數。

在十年兩個月的後續追蹤，發現這群人中，首次患上腦中風共有4089位（其中包含腦梗塞3159位、腦內出血435位、蜘蛛膜下腔出血148位以及中風347位）。調整過其他的危險因子影響後，結果顯示：一天飲用4杯以上的茶與降低中風風險有顯著相關性，飲用4杯以下與降低中風風險無關。在統計結果上，相較從來不喝茶的人，一天喝4杯以上的人降低21％罹患中風的風險。

但研究本身提到這個追蹤結果，並不能完全排除可能受到其他因素的影響。例如：他們發現，這些每天飲用較多紅茶的族群，同時傾向食用較多蔬菜水果而且少喝咖啡。這些生活行為是否影響紅茶降低中風風險的效果，是未知的。

換言之，除了飲用紅茶，生活作息、飲食習慣、運動等因素都會影響身體健康，本篇研究的證據不宜簡化成「一天喝四杯紅茶就能有效降低中風風險」為結論。

瑞典研究文章裡沒有提到的......

瑞典的研究文章裡，沒有提到蘋果。

這篇研究以問卷調查的方式，蒐集參加者的飲食習慣，參加者自行填寫問卷，記錄自己過去一年內平均飲用茶的頻率和另外95項食物的食用量。但這另外95項食物是什麼，「吃多少」或「有沒有吃」會對中風有什麼影響嗎？研究沒有提及。

那「一杯紅茶＝六顆蘋果」這句話是從哪裡來的？

在另一篇2018年於愛爾蘭出版的食品研究中〈Polyphenolic content and antioxidant capacity of white, green, black, and herbal teas: a kinetic study〉以動力學研究方式，比較白茶、綠茶、紅茶和藥草茶所含多酚類之抗氧化能力。

其中比較「茶類以5分鐘，90°C濃縮方式處理」與「現榨橘子汁和蘋果汁」之間的多酚類含量和抗氧化能力。圖表數據顯示，該研究中使用的茶類，沒有任何一種茶的總多酚類含量超過蘋果汁；但是清除自由基的能力上面，紅茶約是蘋果汁的5.57倍。「5.57倍」四捨五入接近6，很可能是「一杯紅茶＝六顆蘋果」的來源。

但研究中使用的紅茶是「以90°C煮沸5分鐘濃縮」不是我們一般以茶葉或茶包泡開的茶飲品；使用的是「蘋果汁」也不是指食用整顆蘋果。而紅茶和蘋果當中，除了多酚類以外，也含有很多其他成分，例如：紅茶也含有咖啡因，蘋果含有纖維、維生素、糖等等。

倍率5.57的比較，僅指「在特定實驗條件下測得的抗氧化能力」，不包含紅茶和蘋果的其他成分。所以（濃）紅茶抗氧化能力是蘋果汁抗氧化能力的5.57倍，雖然可以在實驗中做比較，卻無法簡化成「一杯紅茶＝六顆蘋果」。

「一杯紅茶＝六顆蘋果」究竟出了什麼問題？

總結來說，「一杯紅茶＝六顆蘋果」這篇報導，究竟出了什麼問題？

標題與內部引用的研究結論不一致，並且拼裝其他不同來源之研究結論，可能導致讀者誤讀這些資訊彼此之間有關聯性。 文章內容過度解釋研究結果。原始的瑞典研究，因為研究方法設計上的限制（例如：參加者必須從未罹患心血管疾病或癌症，所以無法得知研究結果在曾患有心血管疾病或癌症的人身上，是否還會存在；也無法得知參加者除了紅茶以外，日常的生活習慣以及飲食是否會影響研究結果等）。所以即使能從研究當中看到飲用紅茶與中風風險的相關性，但並不能斷定喝紅茶就會降低中風風險。 標題過度簡化資訊。標題未註明研究中使用的紅茶，不是我們一般會飲用的茶，也未註明是以紅茶與蘋果中的何種成分作為比較。可能誤導讀者以為可以用喝茶代替吃水果。

新聞來源：

研究文獻：

Larsson, Susanna C., Jarmo Virtamo, and Alicja Wolk. "Black tea consumption and risk of stroke in women and men." Annals of epidemiology 23.3 (2013): 157-160.

Shannon, E., Jaiswal, A.K. and Abu-Ghannam, N. "Polyphenolic content and antioxidant capacity of white, green, black and herbal teas: a kinetic study." Food Research 2.1 (2018): 1-11.

本文經新興科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航