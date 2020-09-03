美國務院：中國駐美外交官未來進校園、見官員，須先得到美方「點頭同意」

中美外交戰再掀新限制。美國國務院繼去年10月下令中國駐美外交人員與美國政府、學術或研究人員會面前，都須事前報備後，再度出招。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨（2）日宣布，未來駐美中國外交人員要造訪大學、與官員見面皆須獲得美方許可。美方聲稱，這是為回敬中共長年對美國外交人員設下障礙，阻礙其執行日常業務、參與活動等。

（中央社）蓬佩奧昨（2）日表示，為了反制中方長年對駐北京美國外交人員設下重大障礙，美方決定要求駐美資深中國外交官，未來進入美國校園或與地方政府官員見面前，須獲得美方許可。

蓬佩奧昨天在媒體簡報會中表示，中共長年對北京美國外交人員設下重大障礙，透過不透明審批制度，阻礙美國外交人員執行日常業務、參與活動，或與中國人士安排會面與交流等。

為了反制中方做法，蓬佩奧指出，未來駐美資深中國外交人員若要造訪大學校園，或是與地方政府官員見面，皆須獲得美方許可；由中國使館或領事館在使館外舉辦的文化活動，若有超過50人參加，也須獲得美方許可。

此外，蓬佩奧說，美方也將採取作為，確保中國所有使館及領事館的社群媒體帳號，將被適當標示成中國政府帳號。

蓬佩奧強調：「美方僅僅是要求互惠，美方駐中外交人員所享有的權限，應反映在中國駐美外交人員的權限上，今天的作法將會使美方往此方向大幅邁進。」

American diplomats in China face constant barriers to their work. Today, the @StateDept imposed new requirements on senior PRC diplomats conducting meetings and events in the U.S. We will always advocate for fair treatment of our diplomats abroad. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 2, 2020

美國國務院去年10月曾下令，中國駐美外交人員須報備與美政府、學術或研究人員的會面，中國當時也予以反制做出相同要求。國務院這次的新作法預期將會引發新一波美中外交戰，讓雙邊關係更加惡化。

中國駐美大使館：無端設限

美國國務院2日再對中國外交官祭出限制，要求資深外交官未來進入美國校園和與地方官員見面前，須先獲美國許可。中國駐美國大使館今天對此表示堅決反對，批評美方此舉是再次「無端設限」。

中國駐美使館3日透過官網刊登發言人談話，指美國以所謂對等為由，再次對中國駐美外交領事人員「無端設限、人為製造障礙」，是對《維也納外交關係公約》和《維也納領事關係公約》的粗暴踐踏，中方對此堅決反對。

發言人稱，此舉和美國自我標榜的開放自由理念背道而馳。他說中國「一貫支持包括美國在內的各國駐華外交領事人員依法在華開展公務活動，並提供必要協助」。

發言人表示，敦促美國糾正錯誤、撤銷有關決定，為中國駐美外交領事人員開展相關活動提供支持和便利。

雙方外交關係再惡化，美中進入「新冷戰」時期？

《聯合報》報導，根據中國官媒環球網的社論，近期川普（港譯「特朗普」）政府高官不斷釋放毒化中美關係的訊號，經常發表對華惡意言論。

中國外交部發言人華春瑩曾在9月1日的外交部記者會表示，非常令人遺憾的是，如今的美國外交已經淪落成了脅迫外交、制裁外交、謊言外交和甩鍋外交。

華春瑩批評，美國一些高級外交官整天都在以撒謊、造謠、抹黑攻擊中國為生，他們熱衷於製造謊言、散播仇恨，干涉他國內政，甚至為達到打壓和遏制他國的目的，公然與一些分裂分子和恐怖分子勾連。並批評他們無視國際規則、踐踏公平正義、動輒「毀約退群」，使得美國現在成為了現行國際秩序的最大破壞者。這既是美國的不幸，更是對世界的威脅。

《德國之聲》報導，尋求連任的川普總統試圖將「對中國強硬」作為他外交政策中的重要一環；《新頭殼》報導，美中外交危機不斷升級，除了相互關閉總領事館，美國也就南海主權爭議、香港《國安法》等議題，公開反對中國的立場，並制裁多個涉及侵犯新疆人權的中國官員。觀察家認為，美中進入「新冷戰」時期，雙邊關係恐將更加惡化。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡