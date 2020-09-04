「令和大叔」登板：菅義偉只會是「安倍路線」的繼承者嗎？

文：鄭仲嵐

日本官房長官菅義偉在9月2日正式宣佈出馬角逐自民黨總裁選戰。在8月27日首相安倍晉三因為痼疾宣佈辭去職務後，菅義偉也繼自民黨政調會長岸田文雄、前幹事長石破茂後，角逐自民黨龍頭大位。

在記者會上，菅義偉也不諱言將成為「安倍路線的繼承者」，他坦言「繼承安倍總裁過去全力以赴的事項上，然後再更往前面一部邁進。我自己也有全力發揮自己力量到最後的覺悟。」

日本目前正面臨新型冠狀病毒感染擴大威脅，還有疫情導致的經濟疲乏問題。菅義偉將其視為「國難」，並表示在此國難下不允許日本出現政治上的空白，因此決心出來帶領日本跨越困難，早日回到安心的生活，他並稱這樣的決定是「經過深思熟慮的」。

過往國外媒體對於菅義偉的最大印象，不外乎是來自2019年日本明仁上皇退位，改元號「令和」時，當時手持「令和」的書法字樣的菅義偉，往後他也被日本人與其他外國媒體稱做「令和大叔」。菅義偉的政治生涯，也是從零到有的一人辛苦努力。

出身寒微的苦勞人

菅義偉出身在1948年的日本東北秋田縣小村落，父親在二次大戰前曾遠赴當時的滿洲擔任鐵道職員，二戰後回到故鄉種植草莓。中學時期的菅義偉是運動健將，也打棒球與跑田徑。高中畢業後，菅義偉與一班同學決定上京闖闖，便參加了鄉下集團就職活動，一起來到東京討生活，起初在紙箱工廠擔任作業員。

擔任工作員的日子苦悶且耗費勞力，菅義偉半工半讀下於兩年後考上法政大學，畢業後再去電力公司上班。在上班三年後的1975年，因對政治工作感興趣，經介紹下成為當時眾議員小此木彥三郎的秘書。後來小此木高昇為通商產業大臣後，菅義偉也被拉拔為他的秘書官，秘書一當就是11年多。

菅義偉任勞任怨，不會抱怨的性格受到自民黨賞識，終於在1987年被推薦出馬參選橫濱市議員。恩師小此木於1991年病逝後，菅義偉也成為實質上小此木的政治地盤接收者，終於在1996年進入眾議院當議員，此時他已經47歲。

2006年時，菅義偉的從政生涯出現轉變，在安倍晉三首次就任總理時，正式被拉拔到內閣擔任總務大臣，並負責郵政民營化。

隨後安倍在二度就任總理後的2012年，菅義偉正式被委任有「總理另一半」之稱的官房長官大位。至今就任連續就任天數與安倍相同，皆超過2800天，被認為是高懸難破的紀錄。

被批評的密室協商

根據日本國內政治，只要出馬該黨總裁，原則上在經由國會任命後，即為當然首相。菅義偉出馬角逐，在日本政治界的眼中，則被認為是「穩定當選」。其中很大的理由是在於，這次的總裁選舉將採用緊急事態下的投票方案。

該緊急投票法案，是由參眾兩院的自民黨國會議員（394票）召開總會，與自民黨在47個都道府縣的各三位（共141票），總共535位選出。

但按照往常慣例，總裁選舉是由兩院的自民黨國會議員（394票）與黨員比例投票（394票），共788票投出，但是作業時間與成本花費更多，自民黨因此出現意見分歧。包括政治明星小泉進次郎等都認為，這樣的緊急時刻更應該傾聽所有黨員心聲，採用傳統方案為宜。

但最後，自民黨依舊採緊急法案。如此一來，國會議員與各縣代表所屬派系就相當重要。目前自民黨七大派系中，已經有五大派系、共284位表態支持菅義偉。如此一來，菅義偉正式表態後，他能獲得的票數幾乎確定實質過半。

也因此，這次的總裁選舉也被部分黨員批評為「密室協商」。尤其參選總裁的石破茂，在黨員內的聲望較高，如果採過往納入黨員投票，有機會與菅義偉一搏。日本《朝日新聞》就採訪石破茂派系的議員，該議員也悲觀表示「這次就是要擊潰石破茂吧。」

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美中之間政治斡旋

石破茂過往被視為是自民黨內的相對親中派與親韓派，過去多次參選總裁卻都落敗。但這次石破茂出來參選，包括中國等右派媒體《環球時報》等都在社論表示「石破茂對中國的不確定性也高。」

原因在於石破茂過去也擔任過防衛大臣，對於中國的持續武力擴張有所批判，因此這次出馬參選，外界多半認為中國也是審慎觀察。

其中值得關注的是，自民黨的親中派二階俊博所領導的二階派，這次全力支持菅義偉，或許在未來的對中國政策，菅義偉在執政後會試著採納二階派的建議。

但綜觀目前全球局勢，在美中兩強對決下，各國也必須選邊站。菅義偉也在記者會上重申「日美關係是外交基本主軸」，先前川普（Donald Trump）與安倍電話熱線時，菅義偉也在一旁，未來也被媒體認為他會延續安倍時期的美日緊密安保關係。

只是被認為「篤定當選」的菅義偉，面臨是一年多的接班任期，未來日本新首相還要面對美國總統大選、G20高峰會與東京奧運的問題，更重要的是病毒防疫與振興日本經濟。在打響「繼承安倍路線」之餘，菅義偉成為黨內保守派求安穩下的選擇，「令和大叔」現在距離日本政治權力最高峰僅剩一步之遙。

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