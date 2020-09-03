不滿與台斷交、中央施壓接受中國，索羅門最大省發起「獨立公投」

（首圖為外交部次長徐斯儉2019年9月16日出訪索羅門，抵達時受到索國民眾的熱烈歡迎。）

（中央社）太平洋國家索羅門群島1年前與台灣斷交，轉向與中國建交，索羅門最大省馬萊塔省（Malaita）不滿政府施壓要求接受中國，計劃9月舉行公投，決定是否脫離索國獨立。

馬萊塔省省長蘇達尼（Daniel Suidani）1日指出，政府明知馬萊塔省（Malaita）不承認外交關係的變化，卻仍繼續施壓，要求馬省接受中國，

「索羅門群島的領導階層正邁向獨裁治國，已經到了讓馬萊塔人民思考，是否依然願意成為這個國家一分子的時候了」。

蘇達尼在書面聲明指出：「這是我們的決心，我們會堅持，公投將在這個月舉行。」

蘇達尼政治顧問塔利菲魯（Celsus Irokwato Talifilu）昨天透過社群媒體接受《中央社》記者訪問時指出，公投日期尚未最後決定，但確定會在這個月舉行。

在中國金錢利誘下，索羅門群島去年9月與台灣斷交，隨後與中國建交。蘇達尼當時接受《紐西蘭國家廣播電台》（RNZ）訪問時即表示，省政府將調查民眾是否願意舉行獨立投票的意願，以便馬萊塔省可以與台灣保持聯繫。

撤僑包機8成都是中國人，索羅門航空惹議

索國外交轉向1年後，馬萊塔省仍拒絕接受中國資金在馬萊塔省的投資發展計畫。

英國《衛報》（The Guardian）2日報導，蘇達尼發表聲明後接受《衛報》訪問。他指出，馬萊塔省政府會「持續抗拒政府要求讓中國進入馬萊塔省的壓力」，政府不願意聽馬萊塔省人民的心聲，「我們對此感到疲累，感到厭煩」。

為了防堵「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎），索羅門自3月關閉邊境，索國至今仍無確診案例。不過1日有1班索羅門航空以包機撤僑的方式從中國廣州飛抵索國，機上108人僅有21名索國民眾。這起事件在索國引起抗議。

《紐西蘭國家廣播電台》1日報導，機上除21名索國僑胞，其餘都是中國旅客，包括中國大使館人員以及興建2023年太平洋運動會場地的中國私人企業員工。索國政府說明，經仔細風險評估才同意班機入境，未來會繼續撤回在菲律賓唸書的索國學生。

《索羅門時報》（Solomon Times）2日報導，這班由中國付錢的包機在馬萊塔省首府奧基（Auki）引起抗議。支持馬萊塔省獨立的團體馬萊塔民主（Malaita For Democracy）發表聲明要求在奧基的所有中國公民，包括住在奧基以及在奧基做生意的中國人，在24小時內離開奧基，撤到索國首都荷尼阿拉（Honiara）。

《衛報》引述不具名台灣外交官員指出，台灣密切關注馬萊塔省的情勢。

索羅門群島約67萬人，約16萬人在馬萊塔省。紐西蘭昆士蘭大學（University of Queensland）榮譽教授莫爾（Clive Moore）告訴《衛報》，馬萊塔省缺乏現代經濟發展，主要是靠自給性農業，與索國其他島的連結深，難以獨立。

《中央社》報導，馬萊塔省持續與美國及其盟友商討深海港口開發計畫，中國則有意在索國首都所在的瓜達卡納島（Guadalcanal）開發。另一方面，台灣援助馬萊塔省的醫療物資曾遭索羅門中央政府扣留，使馬萊塔省與中央的緊張關係升溫。

外交部發言人歐江安昨天晚間表示，基於不干涉他國內政原則，政府對相關事件沒有評論。台灣尊重民主法治，因此期盼索羅門群島政府與馬來塔省政府也能尊重索國民意，依民主合法程序作決策。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡