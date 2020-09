借錢給朋友也要寫借據嗎？多花一分鐘，交情更長久

寫借據很重要嗎?一個不小心可能就會吃上官司!日前蘋果日報報導,一名外傭把「borrow 2500 from my boss」寫成「borrow 2500 for my boss」,從from變成for讓借據意思完全相反,所以雇主認定外傭是蓄意詐欺。還好最終因為外傭有歸還金錢而不起訴。

但這個案例告訴我們,借據寫錯有可能損失很多錢之外,甚至也可能要跑法院!而且一個不小心,可能被坑了還不知道,那該怎麼辦呢?如果要寫借據,如何快速完成一份合格的借據呢?

掌握借據五步驟,輕鬆簡單沒煩惱

其實,寫一份合格有保障的借據一點也不難,你只需根據人事時地物掌握五個步驟,就能輕鬆完成!

1. 人、地:你是誰?誰跟你借錢?

借據上,要註明「誰把借錢借出去」(被借款人、債權方)和「誰來借錢」(借款人、債務方),並且註明好真實姓名、身分證字號、戶籍地址和聯絡電話。注意債權方和債務方雖然是一字之差,但意思完全相反!

2. 事:借了多少錢?

借了多少錢出去,一定要寫清楚。

把要借出去的錢,明確寫在借據中,匯款必須保留證明、當場點交必須註明在借據上,並註明借款日期與借款金額,更保險一點金額可以用中文大寫來處理,例如「2000元」可以多寫一個為「貳仟零佰零元整」,請對方核可後簽名。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

3. 事:利息要多少錢?

如果有約定分期還款,或是有另外約定利息,也要將分幾期、每一期還款金額多少都要約定下來。雙方約定的年息也要詳細寫下來!注意是年利率還是月利率,可別一不小心害別人背上高利貸。

4. 時:什麼時候還錢?

依照《民法》第478條,若沒有約定期限的話,借錢的人可以想到要還再還(也就是可能賴帳)。或是,借錢出去的人可以定一個月以上的時間,要對方還錢,如果對方超過這個時間還不還錢,就會需要負起遲延責任!

5. 物:約定擔保物

就是所謂的「擔保物」,就是提出有價的物品幫借錢的人增加信用擔保。擔保物可以是本票、支票、匯票、土地、建物、汽車甚至機車,如果有約定擔保物的話,請一定要約定到相關的資訊,例如說:土地的地號、建物的地址等等。

借據如果沒寫好,可能會直接無效,想避免借據無效的狀況,也可參考這篇教學文章。

熟人借錢,要寫借據嗎?

熟人之間往往因為信任而選擇口頭約定,順利還錢萬事大吉。但如果對方不還怎麼辦?

追討?為了小錢又不好意思!不追討?平白損失又不甘心!

即使不追討,對方也可能因為羞愧而不敢聯絡,反而造成人(朋友)財(借款)兩失。

所以,為了雙方感情和睦,寫借據反而是一種保障。要不然,就大方一點把錢就「贊助」對方,不用還。免得最後損失了錢還傷了感情。但如果是錢借出去才發現忘了寫借據,其實也有機會補寫或追討欠款。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

公私分開,交情才長久

很多專業工作人士不喜歡接朋友的案子,原因是容易被「凹」。例如:幫我簡單改一下圖就好、讓我問一個簡單法律問題就好,讓許多人頭痛不已。其實借款也一樣,如果因為一時好說話,不好意思寫借據,不但可能會「人善被人欺」,還可能因此賠了錢又折朋友,完全划不來!(如果真不希望跟對方計較,也要一開始表明是「贊助」他,或者在寫完借據後一段時間告訴他會將借據銷毀,表明不再追討)

其實借款人也可以自己先準備好借據,再向親朋好友提出借錢需求,多加上這一個步驟,除了讓對方知道你做事嚴謹、有還錢意願之外,也能為彼此關係留下一層保障,之後雖然追討決定權在債權人身上,但努力在約定時間內還錢才能守住自身信用唷!

熟人借錢寫借據,其實是保障彼此的關係啊!

