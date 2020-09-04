借錢給朋友也要寫借據嗎？多花一分鐘，交情更長久

寫借據很重要嗎？一個不小心可能就會吃上官司！日前蘋果日報報導，一名外傭把「borrow 2500 from my boss」寫成「borrow 2500 for my boss」，從from變成for讓借據意思完全相反，所以雇主認定外傭是蓄意詐欺。還好最終因為外傭有歸還金錢而不起訴。

但這個案例告訴我們，借據寫錯有可能損失很多錢之外，甚至也可能要跑法院！而且一個不小心，可能被坑了還不知道，那該怎麼辦呢？如果要寫借據，如何快速完成一份合格的借據呢？

掌握借據五步驟，輕鬆簡單沒煩惱

其實，寫一份合格有保障的借據一點也不難，你只需根據人事時地物掌握五個步驟，就能輕鬆完成！

1. 人、地：你是誰？誰跟你借錢？

借據上，要註明「誰把借錢借出去」（被借款人、債權方）和「誰來借錢」（借款人、債務方），並且註明好真實姓名、身分證字號、戶籍地址和聯絡電話。注意債權方和債務方雖然是一字之差，但意思完全相反！

2. 事：借了多少錢？

借了多少錢出去，一定要寫清楚。

把要借出去的錢，明確寫在借據中，匯款必須保留證明、當場點交必須註明在借據上，並註明借款日期與借款金額，更保險一點金額可以用中文大寫來處理，例如「2000元」可以多寫一個為「貳仟零佰零元整」，請對方核可後簽名。

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3. 事：利息要多少錢？

如果有約定分期還款，或是有另外約定利息，也要將分幾期、每一期還款金額多少都要約定下來。雙方約定的年息也要詳細寫下來！注意是年利率還是月利率，可別一不小心害別人背上高利貸。

4. 時：什麼時候還錢？

依照《民法》第478條，若沒有約定期限的話，借錢的人可以想到要還再還（也就是可能賴帳）。或是，借錢出去的人可以定一個月以上的時間，要對方還錢，如果對方超過這個時間還不還錢，就會需要負起遲延責任！

5. 物：約定擔保物

就是所謂的「擔保物」，就是提出有價的物品幫借錢的人增加信用擔保。擔保物可以是本票、支票、匯票、土地、建物、汽車甚至機車，如果有約定擔保物的話，請一定要約定到相關的資訊，例如說：土地的地號、建物的地址等等。

借據如果沒寫好，可能會直接無效，想避免借據無效的狀況，也可參考這篇教學文章。

熟人借錢，要寫借據嗎？

熟人之間往往因為信任而選擇口頭約定，順利還錢萬事大吉。但如果對方不還怎麼辦？

追討？為了小錢又不好意思！不追討？平白損失又不甘心！

即使不追討，對方也可能因為羞愧而不敢聯絡，反而造成人（朋友）財（借款）兩失。

所以，為了雙方感情和睦，寫借據反而是一種保障。要不然，就大方一點把錢就「贊助」對方，不用還。免得最後損失了錢還傷了感情。但如果是錢借出去才發現忘了寫借據，其實也有機會補寫或追討欠款。

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公私分開，交情才長久

很多專業工作人士不喜歡接朋友的案子，原因是容易被「凹」。例如：幫我簡單改一下圖就好、讓我問一個簡單法律問題就好，讓許多人頭痛不已。其實借款也一樣，如果因為一時好說話，不好意思寫借據，不但可能會「人善被人欺」，還可能因此賠了錢又折朋友，完全划不來！（如果真不希望跟對方計較，也要一開始表明是「贊助」他，或者在寫完借據後一段時間告訴他會將借據銷毀，表明不再追討）

其實借款人也可以自己先準備好借據，再向親朋好友提出借錢需求，多加上這一個步驟，除了讓對方知道你做事嚴謹、有還錢意願之外，也能為彼此關係留下一層保障，之後雖然追討決定權在債權人身上，但努力在約定時間內還錢才能守住自身信用唷！

熟人借錢寫借據，其實是保障彼此的關係啊！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航