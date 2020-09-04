台裔家庭因疫情「鮭魚返鄉」：外帶餐點不用消毒盒子的感覺超棒！

文：中央社記者周世惠舊金山2日專電

「孩子能到校上課很感恩」，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情重創美國，許多學校網上開學，有兩組矽谷家庭原本只是暑假返台探親，後來決定至少長住台灣半年，體驗全世界最安全的疫情生活。

矽谷工程師之妻吳海倫（Helen Wu，音譯）說：「出國多年，心裡一直想念台灣，但這次返台後，長住並不在原本的計畫中」，她每天在台北搭公車接送5年級雙胞胎兒女上下學。原本他們一家四口從台灣回舊金山的返程機票訂在8月，如今卻在台北租起房子，計畫讓孩子在台上學半年。

38歲從事自由撰稿工作的吳海倫告訴中央社記者，「安全與教育品質是台灣最大的優勢。」

今（2020）年3月美國的各級學校因為武漢肺炎疫情無預警停課，學習活動突然停止。

美國公立學校今年春天時，網路上課並非強制，這種上課方式也讓許多家庭自顧不暇，吳海倫形容孩子的老師提供每天一小時網課，但如果老師忘了關靜音，「會聽到老師轉頭罵自家小孩的聲音。」

多數美國父母走過讓孩子「放牛吃草」的疫情教育歷程，「上午做一下功課，中午之後就開始上網打電動，就這樣過了4個月。」

古籍說：「業精於勤，荒於嬉。」擔心孩子荒廢學業，家長兼顧工作，又要努力防疫避免感染，舊金山灣區的生活變成壓力鍋。吳海倫點出返台居家隔離的第一天，「外帶餐點不用消毒盒子，直接打開可以吃」，這種感覺超棒，心理負擔完全釋放。

工程師丈夫「臨時動議」取得主管同意，決定留在台灣半年；探親之旅急轉彎成為返台long stay的起點；他們家隔離一結束，馬不停蹄地展開拜訪學校和尋覓短期租屋。

她說：「衣服不夠，生活用品全部從頭買起」，其中台灣生活最大的考驗是與蚊子大戰；開學之後，「看到孩子進到教室就是感恩。」如今孩子的爸爸過美國時間，遠距上班，母子3人過台灣時間正常上下學。

武漢肺炎疫情帶動全球的數位革命，遠端工作模式提供了換個地方生活和學習的彈性。

加州古柏迪諾（Cupertino）的台裔媽媽領著一對台美 混血雙胞胎（左3、左4）返台探親，到深澳滑立槳看日 出，體驗疫情下正常的台灣生活。（讀者王茱莉提供）｜Photo Credit: 中央社

5年級的前工程師王茱莉於6月時與一對美台混血、即將成為大一新鮮人的雙胞胎兒女自矽谷返台探親，直到隔離期滿才鬆口氣。「拜美國嚴重疫情之賜，決定留在台灣跨時區上半年網課」，並獲得美國爸爸的支持，因為「台灣是這世界上最安全的地方。」

王茱莉一開始只有擔心會把美國的病毒株帶回台灣，如今隔離期滿讓她放心許多。截至今天，武漢肺炎疫情在美國爆發7個月來，已經累積超過600萬個確診案例。

相對於在矽谷哪裡都不敢去，王茱莉與家人在台灣的夏日回憶滿滿，居家檢疫期解禁後的第一天直奔理髮院，「4個月來第一次剪頭髮！」第一次登上合歡山，還趕上白沙屯媽祖遶境，許多民宅主人半夜讓他們進屋使用廁所，對台灣的正常生活與特殊民情「非常過癮」。

王茱莉一家唯一遇到的困難是台灣的房東對於短期租屋的意願低，「只好像遊牧民族尋覓不同long stay方式，把家人搬來搬去」，成為另類的台灣居住體驗。她說，「能夠返台是一種福氣！」雙胞胎家庭在教育的安排上有其便利性。

因為疫情，這群人如鮭魚返鄉，即使開學了仍陸續有人移動回台，就算台北的學校沒名額，搬到人生地不熟的高雄住也好，不必每天盯著電腦螢幕就能與人互動，可以真真實實的感受生活。

新聞來源：疫情帶動鮭魚返鄉 台裔家庭攜子女回台上學正夯

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航