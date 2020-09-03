國家正名有多難？看獨立29年都沒正名成功的「白羅斯」如何讓歐洲媒體自願改翻譯

自今年8月9日以來，白羅斯（Belarus）在國際媒體難得佔據大篇幅版面。號稱「歐洲最後獨裁者」的白羅斯總統盧卡申科6度勝選，引發人民上街抗議舞弊、要求重新舉行公平選舉。在這些報導之中，白羅斯人姓名的英譯逐漸出現微調，由俄語音譯改回白羅斯語發音，而關於這個國家的名稱也引起不小討論。

白羅斯1991年獨立後都以「白羅斯共和國」（Republic of Belarus）自居，「白羅斯」（Belarus）是白羅斯語「Беларусь」的音譯。但29年來，許多國家並未使用音譯，而採取意譯，將「Беларусь」拆解成「白色」和「俄羅斯」。

例如荷蘭媒體慣用的是「Wit-Rusland」、德國媒體用「Weißrussland」，皆指「White Russia」，也就是「白色的俄羅斯」（簡稱「白俄羅斯」）。白羅斯在2014年之前也並未積極對外宣傳正名，直到俄羅斯從烏克蘭接收克里米亞後，才有了需要稍微「去俄化」的警覺，但當時國際反響不大。

《歐洲新聞台》指出，在白羅斯今年大選之後，人民團結示威爭取公平選舉，部分歐洲國家媒體的報導稱呼明顯與選前不同。例如荷蘭《人民報》（De Volkskrant）在8月11日報導內說明，該報將改以「白羅斯」來稱呼這個國家，而非「白俄羅斯」（Wit-Rusland），以此清楚表明，白羅斯是一個主權國家。

翻譯有分音譯和意譯，但意譯要釐清文化歷史脈絡

《人民報》解釋，「白俄羅斯」這個名稱源自白羅斯過去被帝俄統治的時期，但1991年白羅斯脫離蘇聯獨立之後，一直都自稱是「白羅斯」。「Bela」指的是白色，但「Rus」並不是俄羅斯，而是位於東歐一帶的基輔羅斯，也就是現在烏克蘭、白羅斯、俄羅斯過去的共同源頭。

英國白羅斯裔協會主席帕奇卡耶烏（Mikalaj Packajeu）對《歐洲新聞台》表示，「白俄羅斯」一詞是帝俄時期的政治產物，但即使在當時，「羅斯」（Rus）也不等同於俄羅斯（Russia），因為沙皇政權是以基輔羅斯和羅塞尼亞（Ruthenia）這些民族地區溯源的概念來宣傳「羅斯」之定義。

德國媒體也有和荷蘭類似的翻譯修改。自1992年3月以來，德國外交部網站上一直都使用「白羅斯」的稱呼，但媒體仍常使用「白俄羅斯」。德國《明鏡週刊》（Der Spiegel）在今年8月10日表示：

「為了清楚表明白羅斯是一個不屬於俄羅斯的主權國家，德國外交部使用「白羅斯」這個官方和現代名稱已有一段時間了。本週刊同意這樣的發展，未來也將寫『白羅斯』（Belarus）而非『白俄羅斯』（Weißrussland），稱其人民為『白羅斯人』而非『白俄羅斯人』。」

媒體通常跟隨本國外交部，譯為「白俄羅斯」也沒錯

這不代表其他使用「白俄羅斯」的媒體有錯。《歐洲新聞台》指出，媒體通常會以本國的外交部作為譯名標準，不過無論荷蘭或德國，對政府機關或媒體都沒有硬性規定；荷蘭外交部也向《歐洲新聞台》表示，官方認為「白羅斯」和「白俄羅斯」都是正確的名字，前者用於條約等官方文件，民間可以持續使用後者，且實際上大多數荷蘭人對「白俄羅斯」這個名稱比較熟悉。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 白羅斯民眾舉牌寫著對國家的期望：「白羅斯——自由人的國家」。

報導指出，白羅斯獨立後，在聯合國文件和其憲法都以「白羅斯共和國」（英語：Republic of Belarus）自居。2014年和2015年，白羅斯外交部曾在歐洲議會等國際組織的推特上，要求這些組織依循聯合國標準，以「白羅斯」（Belarus）相稱，不過各國仍有自己的做法。

白羅斯在蘇聯時期的英譯「Byelorussia」、法譯「Biélorussie」，都是從俄語的「白色俄羅斯」（Белоруссия）音譯而來，可說是在發音和意義上都歸屬於俄羅斯。白羅斯1991年獨立後為英譯正名為「Belarus」，英語系國家如英國較快採納。

據法國駐白羅斯大使館2015年年初說明，在白羅斯自提建議後，聯合國文件法文版都使用「白羅斯共和國」（République de Bélarus），但法國國內如外交部、教育部、地理研究所等，仍建議使用蘇聯時期的名稱「Biélorussie」。

《歐洲新聞台》指出，瑞典直到去年11月才從「白俄羅斯」（Vitryssland）改用「白羅斯」，當時是瑞典外交部長首次在白羅斯獨立後參訪該國。瑞典外交部長林德（Ann Linde）在推特表示，改稱「白羅斯」是為了承認白羅斯人民和移民的民族認同意志。瑞典新聞社的媒體語言組在今年春天同意外交部看法，並更改國名建議。

正名不容易，要先凝聚認同、認清他國不一定會接受

瑞典也推薦其他使用拉丁字母的國家為白羅斯正名。不過，正名是一個很漫長的過程；白羅斯新思想研究中心成員盧妮克（Alesia Rudnik）對《歐洲新聞台》表示，瑞典的白羅斯僑民從提出正名請願、到獲得成功，花費了約10年。

盧妮克說，「很顯然，瑞典人不會立刻從『白俄羅斯』改用『白羅斯』」，但對於白羅斯時事的關注、以及各媒體的翻譯改變，都有助於提高「白羅斯」這個國名的知名度。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 白羅斯民眾示威，反對派手勢符號「愛心、拳頭、V」分別代表「相信、我們有能力、勝利」。

目前仍有許多國家政府稱這個國家為「白俄羅斯」，例如芬蘭外交部仍使用「Valko-Venäjä」、丹麥稱「Hviderusland」、與白羅斯淵源甚深的立陶宛也稱「Baltarusija」，在當地語言都是指白色的俄羅斯。

國家正名原本就不容易，並非一蹴可幾，也要參考辭源和各國意願。例如荷蘭去年提出正名為「Nederland」，但荷蘭在台辦事處也表示，中文名稱仍會沿用「荷蘭」，不會改為「尼德蘭」；依此狀況，台灣媒體續用「荷蘭」也就沒有爭議。

過去白羅斯所提出的中文正名，是由白羅斯駐中國大使館所聲明。白羅斯與台灣沒有正式外交關係，也未認同台灣具有國家地位，台灣外交部仍稱其為「白俄羅斯」。台灣人要如何稱呼它，見仁見智。

不過，對於同樣因名稱而在國際常受到誤會的台灣而言，白羅斯的正名歷程或許可以做為借鏡。無論使用何種正式名稱，正名的過程都是在對外闡述一種集體意識上的自我認同，而外界不見得能立即接受，就好比白羅斯是獲得國際承認的獨立國家，但正名過程依然如此崎嶇。

有時候人們是在追求目標的過程中，才體悟到自己真正的處境和需求；也唯有在挺身為自己爭取權利時，才能從別人身上獲得原本沒有的尊重。

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核稿編輯：黃筱歡