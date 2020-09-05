許國隆：不上不下的昔日文化第四棒

文：一貫三

不是所有業餘的強打，到了職業之後都能適應良好，今天的主角許國隆就是如此。

許國隆少年成名，高中念的是中華中學，大學念的是則是文化大學，標準的名門子弟。重點是，他在文化大學這樣的強權，還能扛下四棒的位子，那是多麼了不起的成就。他拿過梅花旗全國大學棒球錦標賽全壘打王，連續兩次入選世界大學棒球錦標賽國手，第二次甚至直接打四棒。

2003年季末的職棒二軍選訓對抗賽，他單場五支五又雙響，最後在代訓選秀會以第三指名被興農選走。興農獲得他真的有如天降甘霖，畢竟那時候的興農一壘手是闕樹木。此君能長期擔任一壘手真的是中職2010年以前的奇蹟，一個生涯.231/.284/.296的人守最多的位子是一壘，真是不可思議。

2005年許國隆退伍，他馬上就接下了興農的先發一壘手位子。就像我之前說的，那個年代都是如此，就是這樣趕鴨子上架，上去了就是你的，沒上去，反正總是會有下一個。

但認真想想，那個年代也還沒開放高中生打棒球，多數人打職棒的時候都是已經當完一年兩年兵的23、24歲，以現在的標準看也會希望他們是即戰力。讓高中生或是應屆大學生可以打，也是等到改成募兵制以後，某些層面上也不能怪中職球團都這樣對待球員。

順帶一提，許國隆的簽約金是250萬新台幣。在那個年代來看，又是第三指名，興農對他真的很好。

他進來第一年就打了335個打席，繳出十轟、.266/.302/.404的三圍，在2005年的水準，以一個職棒新兵而言非常不錯了。那年的總冠軍賽，許國隆打出的成績是.375/.444/.750，僅次於張泰山，興農更認為他們真的撿到寶了。

但是隔年，他獲得的打席數更多，成績不進反退，三圍只剩.262/.302/.371。就算只看一壘手的成績，他的OPS+也只有94.7，真的有點糟糕。到了2007年，他獲得生涯最多的打席數，但他在一壘的OPS+只剩90.7。一半也是因為那一年的一壘手平均打擊三圍是終於符合角落野手標準的.318/.379/.478。

2008年他受傷，出賽很少。2009年有個對他生涯至關重要的大變動：林益全來了。2009年林益全也的確打好打滿整季，直接橫刀奪走許國隆的一壘先發，加上傷勢影響，他那年的打席數是生涯最低。

但是2010年，許國隆又獲得主要先發等級的378個打席。原因是，那年林益全的主要守位是二壘，興農那年有個三壘手威納斯，如果要讓火力最大化，就只能讓林益全去守二壘。但是許國隆那年擔任一壘手的OPS+，也不過只有96.3。

到了2011年，威納斯不在了，興農的主戰二壘變成藍少白，林益全則是一壘三壘兩邊跑，許國隆負責在林益全守三壘的時候守一壘。他這一年的打擊三圍比前一年好一點，是.300/.336/.392，但是ISOP不進反退。

2012年，許國隆已經32歲，雖然他這一年打擊率是生涯新高，但是還是沒有長打。那時剛好義大接手，新的球隊不需要一個沒有長打的角落內野，所以他也就此引退。

回到最開始：他為什麼一直不上不下？為什麼生涯結算只有.282/.317/.391？

從他的三振率來看，就可以知道原因了。他生涯前幾年的SO%一直保持在19-20左右，後來幾年或許是比較適應職棒了，才下降到聯盟平均左右的14-15。但長期來看，還是穩定高於聯盟平均。另外他的選球不是很好，BB%一直保持在5-6左右，他的ISOP更是從來沒有超過長槍標準的.150，連所謂「逐年上升」都沒有。他生涯的OPS，已經低於聯盟平均，還大部分都是由打擊率貢獻的。

也就是說直接一點，許國隆有點風扇，選球不夠好，長打火力又不足。那只要有更好的一壘手出現，肯定是會被取代的。後來林益全不用守二壘三壘，可以專心守一壘的時候，自然不需要他了。

但也可惜，昔日的文化大學第四棒，在一軍留下的成績，僅是如此而已。

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