《鬼獨家》：帶一家人看屋，小鬼卻說有阿姨從衣櫃走出來請他吃糖

文：錯別字

有阿姨躲在衣櫃裡面

有天在臉書滑到一則文，高雄九龍大樓外貼了一大片的帆布，上面寫著「本棟凶宅超渡法會」，這個大字報上唯有「凶宅」二字特別強化，這樣大動作無疑是喚醒附近民眾，回到1989年5月那晚的焦炭夜。

當時李姓嫌犯與九龍大樓內卡拉店家有衝突，一氣之下投擲一瓶汽油彈，隨後24人命喪大樓之內，其中19人為求活命，被活活燒死在頂樓樓梯間，屍體堆疊黏成一團。

從此每到深夜，空無一人的大樓總傳出當年逃難的哀號聲，對面大樓的住戶還看到已經廢棄的凶宅時不時有黑影晃過，即便已經荒廢超過30年，這裡依舊故事不斷，知名靈探Youtuber——未來男友，也曾在這裡面留下直播足跡。

Photo Credit： 台灣遊讀會股份有限公司 這棟就是碳燒凶宅，因為沒辦法進去，只好在外面拍攝大樓外觀跟那塊布條，不然一開始規劃是半夜潛進去拍攝的，當我的攝影聽到不用進去時，感覺他默默地鬆了一口氣。這位攝影帥哥叫群賀哥。

出發前我跟未來男友請教如何進到凶宅大樓內，他卻說唯一的入口就是位在後門的一塊鐵皮，但最近已經被屋主焊死，這消息也封死了我入內拍攝的計畫，最後只能跟攝影在外面拍一拍，找找附近民眾、里長，和熟知九龍大樓背景的房仲聊聊。當時有位房仲問起我新聞跑什麼線？我說跑鬼新聞，他恍然大悟。

「喔！所以你是政治線記者？」

「不不不！你怎麼會這樣認為？」

「政治人物一天到晚不都在鬼話連篇。」其實他也沒說錯。

解釋完工作內容後他對我五體投地，認為怎麼有人心臟這麼大顆，隨後他跟我分享之前帶客戶看房遇到的怪事，一個比九龍大樓更精彩的鬼故事......

我是小豬，以前總開玩笑說自己是房產界的羅志祥，但現在不開這開玩笑了。還有即便年紀比我小的，也別在小豬後面加個「哥」，太難聽了。

事情發生在我剛退伍，那時當兵一進去就是兩年，一出來兩眼茫茫，剛好有位學長早我一年入社會，正在新竹當房仲，看我沒工作於是想拉我進他公司，房仲在那個年代算是火熱職業，很多現在你聽得到的房屋仲介品牌，都是在我那一、兩年蹦出來的，不過剛退伍的我不擅交談，對於每天要跟人講話的工作很排斥。

「我們很多女同事，都是穿短裙絲襪上班欸！」在學長的信心喊話下，最終我一頭栽進房產業。

我每天都騎車載學長，跟著他看他怎麼介紹房屋，這樣學了一個階段，學長把他一間房交給我租，我也很認真，接手當天就跑去那間屋子仔細研究。房子前有條大水溝，河岸第一排；放眼望去不是鐵皮屋就是稻田，環境清幽；往後騎不到五分鐘是片墓園，鄰近公園。

抓出產品優勢後看看產品本身，兩房一廳，格局端正採光好，屋齡15年且有稍稍裝潢過，一個月租金在這區行情偏低，應該還是有客群會接受，但不知為何遲遲租不出去，一空就快一年。

但我新手運不錯，每天都有四、五組客人來看房，有次一位李先生約晚上十點見面，當天我提早九點半就到房子裡面等，因為平常都是白天進來，不知道同樣的房子到了晚上，氛圍竟然會有那麼大的改變！房子的格局、裝潢都一樣，早上放在桌上的垃圾位置也沒變，卻充滿第一次進來的陌生感，很多地方看起來都不太對勁。

沒多久，李先生帶著太太跟兒子進來，介紹了不下20次的房子，這一次卻說得很卡，李先生跟李太太邊聽邊點頭，他的兒子則是在房子裡跑來跑去，突然從一間臥室跑出來，嘴裡凸出一顆糖，媽媽看到好奇的問：「大寶，你怎麼有糖果吃呢？」

「剛剛房間有個阿姨給我吃的。」隨後小鬼攤開手掌，掌心是一個撕開的糖果包裝紙。這一幕，讓沒開冷氣的套房氣溫瞬間降到零下四度。

大人們瞪著眼前的小鬼，室內安靜到只剩小鬼吃糖的「嘖嘖」聲。李先生馬上走進臥室，空蕩蕩的什麼阿姨都沒有，他問了兒子哪來的阿姨，小鬼覺得我們大人的反應很怪，但還是把整個過程說出來。

小鬼說房間有個穿黑色洋裝的阿姨從衣櫃走出來，笑笑的說桌子抽屜裡有糖果可以吃，但吃完之後阿姨就走了。整個過程小鬼說得不遲疑不像在騙人，我過去拉開抽屜，還真的有幾顆沙士糖，像是拜拜用的。

小鬼的媽媽立刻掐著她兒子的嘴說：「吐掉、吐掉！別人給的東西怎麼可以隨便亂吃！」我當時腦袋一片空白，學長沒教過我帶客看房遇到鬼該怎麼辦？等回過神李先生一家子已經催油門甩尾逃走。

我自己也不敢在房子裡待太久，跑了出來就打給學長，學長說那間房是空了很久，但沒死過人哪來鬧鬼？學長還安慰我：「我告訴你啦，一定是小屁孩翻到糖果吃，怕被罵隨便說有個阿姨啦！安啦安啦，我兒子騙人的時候也很厲害，好幾次我都被騙過去⋯⋯」

掛了電話後，學長安慰的話語並沒有平撫我動蕩的心情，第二天又有一對情侶約好要來看房，我趕緊回公司整理一下資料就回家了。回家時，特地跑去家裡附近的土地公廟拜拜。

第二天，原本在聊環珠格格的女同事，看到我走進公司，紛紛跑來問我撞鬼的事，我表面上裝得沒什麼，還一派瀟灑的說的女孩們呀呀呀叫，但心裡其實怕得要死。好在今天那組看房的情侶是約早上，我一樣提早到現場，還特地把房子的每個角落都檢查過，確定沒有什麼糖果阿姨躲在衣櫃裡。而且白天跟晚上的房子真的有差，白天感覺很熟悉且舒服的多。

我坐在屋子裡玩貪食蛇，遲到半小時的情侶這才騎車停在門口，男生帶著女生，女生牽著一隻狗。這一次我介紹得很順，熟練的帶著他們在房子遊走，女生則是牽著狗四處逛，當我跟男生站在客廳說起採光時，臥房傳來那隻狗歇斯底里的鬼叫，下一秒女生抱著狗衝出房外。

男生納悶的問：「怎樣啦？」

「弟弟突然叫起來，一直對著臥房⋯⋯窗戶叫⋯⋯」

「牠竟然⋯⋯叫了⋯⋯」男生不敢置信的說。

此時，一股不自在的感覺湧上來，因為又是糖果阿姨那間出問題。從那一刻這對情侶的回答只是在打發我，最後草草留下一句：「回家想想再連絡。」我說好，但我知道不會再聯絡了。

當晚那對情侶的男生傳簡訊給我：「朱先生，這件事情我跟我女友想了很久，但覺得還是要跟你說，我們家阿弟仔很乖，從領養到現在三年，叫過的次數不超過五次，只有到了不乾淨的地方，或看到髒東西才會歇斯底里的吠⋯⋯」

看到這，手軟到沒辦法按往下的按鍵，我篤定這房子有問題，這次我也不問學長了，決定自己去調查。我問起左鄰右舍，大家都說房子之前是對夫妻在住，中間空了很久沒人住，也沒聽過哪裡有問題啊！我還是不死心，剛好沿著馬路直直騎就有一間派出所，副所長知道來意後請我到裡面泡茶，邊泡茶邊寒暄說房仲很辛苦的場面話，最後才蹦出這句：「那間房子沒死過人，你不用擔心。」說完，副所長把熱水倒進茶壺裡。

「但是，隔壁間死過⋯⋯」

冒出來的白煙讓副所長的眼鏡起了霧，他繼續說：「你面對屋子大門，右邊是個菜園，對吧？左邊有間四層樓的房子，有沒有？大概七年前有個小姐在那上吊，對⋯⋯七年前。還不是跋筊（賭博），欠幾百萬我不知道，最後去收她就穿一件露肩黑洋裝⋯⋯」

說完，副所長一派輕鬆的安慰我，說這沒什麼，附近鄰居也常常看到，菜園種菜的大嬸都習慣了。應該是那間房太久沒住人，也沒門神在管，有好兄弟偶爾跑來串門子而已，沒惡意啦，我接過副所長泡的茶，心情如茶面般震盪不已。

雖說不是凶宅但隔壁是，我想也不會有人想住，跟學長討論了一下後，改變出租策略並跟房東要求調低價格。副所長也跟我說，去附近的土地公廟拜一拜，或是找個老師去處理一下，房子自然就會乾淨。

這些我通通照做，還真的靈驗，一個月後有位賣衣服的老闆來看屋，知道這裡「可能會鬧鬼」，但他不信這件事也覺得沒差，反正租下來是當辦公室和囤貨的地方，就付訂金了，一直到我離開新竹前，那位老闆還住在那裡。

後記

在小豬哥那個年代，房屋買賣出租的法規與現在有很大的落差，以現在來說，關於凶宅這件事情是有灰色地帶的。好比一棟大樓裡，四樓的住戶上吊自殺，三樓就不算是凶宅，所以買賣房子時，很多業者並不會告知客人這種事情。

當然，對買方來說最簡單的方式如同小豬哥一樣，去問問警察去問問里長，當然最快的方式，就是到附近的菜市場或公園，找一群婆婆媽媽來問，因為她們話最多，只要一個婆媽開口，接下來的婆媽就會搶著說。很多時候我採訪就是用這樣的方式，可以問到想知道的事情，還會說到我都要走了，婆媽還繼續抓著我不放。

不過也有專門買凶宅的族群，一種是投資客，好比故事中黑洋裝女上吊輕生的屋子成了凶宅，投資客趁話題還在燒的時候便宜買下，只要持有居住期間沒人再死，轉手時就不算是凶宅。但對很多民眾來說「一日凶宅、終生凶宅」，所以很多法官是不吃這一套的，有可能會判投資客敗訴，所以別輕易嘗試啊。第二種是無神論者又或是基督徒，對凶不凶、宅不宅比較不忌諱；第三種則是沒錢將就租一租。

我本身有去過幾次凶宅，一次是廢墟探險採訪，去之前已經知道裡面死過幾位街友，四處閒逛都覺得還好，但走到他們上吊的樑柱底下，頭馬上暈了起來，像是聞了太多人工香料讓人作噁的感覺，脖子也莫名緊緊的，時不時拉一拉已經解開一顆扣子的襯衫領口。

當時我認為是心理作用才有這些感覺，所以下次換另一位房仲帶我去凶宅走走時，我刻意要他先別破梗，別告訴我這間凶宅的成因。然後我們到桃園巷內的一間樓中樓，一進去房仲馬上打開四周的窗戶，卻無法減緩異常的悶熱感，看了幾間房間，又開始頭暈甚至想睡覺，我走到陽台喘口氣，事後猜應該是燒炭輕生，房仲說接近了，是一氧化碳中毒，一家子全死在裡面。

我逛凶宅的經驗，實質上沒遇到什麼怪事，但人的身體天生就有感應磁場的能力，一個空間磁場亂不亂，一進去就會知道。我在想如果小時候沒被關掉陰陽眼，不知道會不會在某間凶宅，看到穿薄紗的阿姨拿糖果給我吃？

相關書摘 ▶《鬼獨家》：第一次與鬼見面是在一個白天，那時我九歲

書籍介紹

本文摘錄自《鬼獨家：找鬼記者的靈異事件簿》，台灣遊讀會出版

作者：錯別字

在電視台任職的書中主人翁陳鎧，因緣際會下以金山豆的稱號踏入靈異與鬼怪新聞採訪之路，帶我們翻閱一件又一件離奇卻有趣的找鬼工作日常，透過實地踏查的視角與多篇受訪者的真實案例，也讓金山豆從對鬼的不熟悉、害怕，到逐漸了解、熟悉鬼，甚至見識到了「警冥合作」與許多比鬼還更可怕的事……

此書用詼諧有趣的文筆、平白直述的筆觸，讓我們體驗「訪鬼又防鬼」的記者筆記，跟著金山豆看每一個「不存在的受訪者」背後故事，宛如台灣聊齋民間版，讓你在被每個故事嚇得皮皮剉之際，又會被金山豆的嘴賤和幽默逗得會心一笑，邊抖邊欲罷不能地看完這本記者奇遇記。

Photo Credit: 台灣遊讀會股份有限公司

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航