櫻花ASMR療癒廚房，邵庭、鄧福如與愛犬一起親密做菜

廚衛領導品牌台灣櫻花推出「櫻花ASMR療癒廚房」影片企劃，邀請邵庭與鄧福如（阿福）為毛寶貝們下廚。影片中使用電影規格的收音技術，將廚電產品所發出的聲響、洗切菜聲、水滾煎煮聲等一網打盡 ; 並收錄邵庭、阿福與寵物們共食的咀嚼聲，將各種在櫻花廚房中所發出的聲響完整呈現，豐富的聲音配合唯美溫暖的畫面，不僅改變觀眾對於廚房的想像，也帶給大家最特別的「顱內高潮」體驗。

ASMR聽覺行銷風潮

ASMR（Autonomous sensory meridian response，自發性知覺經絡反應），又稱「顱內高潮」，是一種透過聽覺、視覺或其他感官刺激所觸發的身心反應，通常以聽覺的影響最為顯著。這類型的影片近年來在YouTube上蔚為風潮，其中又以咀嚼食物與口齒摩擦聲響的影片點閱數最高，不少知名品牌也將ASMR特殊的感官刺激運用在行銷宣傳上，如肯德基呈現油炸滋滋作響的聲音和大口吃炸雞的酥脆聲，提供消費者舒壓的感受 ; SK-II則端出化妝水擦上臉部時的拍打聲廣告，將潤澤保濕的感受帶給觀眾。

Photo Credit：台灣櫻花 阿福以手指撥動刷子的聲響揭開櫻花ASMR療癒廚房的序幕 ; 邵庭則率領毛寶貝們，邀請觀眾一起感受有趣的ASMR聲音場景。

「櫻花ASMR療癒廚房」是台灣第一支藝人與寵物們料理共食的ASMR影片，融合了目前最受歡迎的ASMR聲音類型，讓消費者有「被療癒」的感覺。台灣櫻花企劃處總監鄧淑貞表示：「廚房不僅是滿足口腹的來源，也是日常生活的一部分，此企劃的靈感就來自將料理與聲音結合，並透過人與寵物之間如家人般的親密情感，帶給觀眾療癒的感受，希望能撫慰全球疫情肆虐下的緊張與疲憊感」。

櫻花ASMR療癒廚房現場實況

此次邵庭的四隻狗寶貝全員出動，除了粉絲熟知的吶吶、頑頑，還有兩位新加入的幼犬大吉、大利。大吉大利還互相把風將邵庭手中的甜椒咬走，令人好氣又好笑 ; 一向以吃貨著稱的吶吶，看到邵庭的拿手好菜「義式雞胸肉佐甜椒小樹」，居然在鏡頭前口水流滿地，而所有寶貝都在開動一分鐘內掃盤清空，吃得吧唧作響。粉絲們表示被寵物的逗趣表現與吃飯聲音療癒了，並對完成四隻狗寶同框拍攝的任務感到相當佩服。

Photo Credit：台灣櫻花 大吉大利聯手將邵庭準備的甜椒叼走。

在社群媒體經常分享與愛犬日常生活的阿福，對鼠鼻的愛不僅透過寫歌表達，也首度在螢幕前大展身手「牛肉茶碗蒸」來展現愛意，阿福表示鼠鼻是一隻脾氣極好的吉娃娃，看到美食當前仍不為所動，乖乖等阿福洗好碗後才一起享用，在影片中鼠鼻也展現模仿豬聲音的技能，引起粉絲笑稱：「太可愛了！今晚想來點鼠鼻」，也有粉絲讚稱：「不虧是歌手，阿福氣音好聽到耳朵懷孕」。

Photo Credit：台灣櫻花 阿福為愛犬鼠鼻在料理上撒上柴魚片。

與毛寶貝相處的感性時刻

影片中令人感到療癒的不只有多樣的ASMR，寵物賣萌及色香味俱全的料理，還有如同家人般親密的情感表現。邵庭在影片中訴說，每一隻寵物來到她的生命都深具意義，是一項任務也是一道功課，並感性說道：「很開心有這個機會，留下了寶貝們滿足又療癒的臉龐，這些都是生活裡的幸福註記，也是一輩子珍貴的禮物」; 阿福也在影片最後，抱著吃飽昏昏欲睡的鼠鼻向鏡頭表白：「隨著鼠鼻的年紀增長，我也一直在做好牠有天會離開的準備，也因為如此，會更珍惜未來每一天相處的時光」。兩位藝人在片中對寵物展現的情感，也說明了ASMR影片風潮不只起因於人們受到生理層面「顱內高潮」的吸引，更反映了在疏離的現代社會中，人們對於親密情感的渴望與需求。

【櫻花ASMR療癒廚房特別企劃網站】

【櫻花ASMR療癒廚房臉書影片】邵庭篇 阿福篇

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