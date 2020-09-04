讀汪浩《借殼上市》：創造一個「從蔣介石到蔡英文」的「想像共同體」

文：YC Hsu

要了解「台灣地位未定論」的來龍去脈，沒有比《借殼上市－蔣介石與中華民國台灣的形塑》講的更清楚的了。如果還有興趣深究，也推薦作者汪浩另一本大作《冷戰中的兩面派－英國的臺灣政策1949-1958》，可以看看唐寧街十號如何憑藉著大英帝國日不落的外交遺產，操弄著世界大勢。

汪浩是出生於中國上海，作為台灣女婿的英國籍華裔人士。所以他可以超脫於台灣歷史的恩怨情仇之外，提出相當犀利的切入觀點。本書有序三篇，分別由明居正、張國城、黃克武三位先生執筆，三人固一致盛讚本書之成就，但仍看得出借題發揮，各自表述政治認同及立場。對比於此，汪浩沒有諸多歷史感情的覊絆，反而寫出了令人深思的理路。

大家都聽過「想像的共同體」。簡單的說，「共同體」是想像出來的。是不是真的有什麼科學上的共同，從來不是重點。主觀上認同一個「共同體」，那便可以形成一個「共同體」，那便就是一個「共同體」。

比方說匈牙利吧。匈牙利人說他們是「匈人」的後代，「匈人」到底是不是「匈奴人」，沒人搞的清楚，但這並不是最重要的。總之「匈人」是亞洲人，不是歐洲人。所以匈牙利人便將自己想像成是亞洲人的後代，跟他四周的歐洲人是不一樣的。由此，形成一個「匈牙利人」的共同體，用以對抗週邊列強的統戰。

保加利亞也差不多，到了民族國家興起的時代，主張他們是「保加爾人」的後代（保加爾人是突厥系的民族），而這可能是毫無科學根據可言的。但是不是並不重要，反正拉到一個歷史上的祖宗，創造了一個認同，就成功的建立了一個保加利亞人的「想像的共同體」，進而在脫離帝國及殖民地的地位之後，建立了新國家。

這種民族國家興起的過程，在劉仲敬的理論中稱作「民族發明學」。（期待八旗快點出版劉阿姨的新書）阿姨式的「民族發明學」，在歷史悠久的歐亞大陸，是比較容易操作的。因為祖宗很多，隨便拉都有。要建立民族國家，民族發明的材料俯拾皆是。

但對於台灣來說，這便不容易了。因為你要拉原住民來當祖宗，有點太牽強。「有唐山公、無唐山嬤」固然也可成一理論，但「平埔嬤」本身從來就「不是一個國家」。要拉鄭成功來當祖宗，但東寧王國歷史太短，歷史記載又太清楚。鄭氏顯然就是一個短命的殖民政權，是要怎麼當成民族國家發明的材料呢？

所以說，「台灣民族主義」雖然是台獨基本教義派中源遠流長的一支，但聲勢始終做不大。因為，民族論述真的太困難，沒有民族神話可以依附，要怎麼樣創造「想像」 呢？

在這層意義上，今天來讀汪浩這本《借殼上市》，便有了全然不同的體會。

Photo Credit: 中央社

本書或是有意，或是無意的提出一種「截斷眾流」的方案，創造出一個「從蔣介石到蔡英文」的「想像共同體」。在「反共保台」的前提底下勾勒出一個連續有機的「台灣共同體」歷史。

這樣的作法，看在「台派」眼中，難免認為作者有將兩蔣「洗白」的嫌疑；而在「統派」眼中，這簡直就是在「抺黑」民族的救星和世界的偉人，或者至少忽略了支持韓國瑜的五百多萬選民心中「莊嚴的理想」（見黃克武序）。

弔詭的地方就在於，雖然「台派」或「統派」的理論家，都自認為處在進步的地方（只是方向不同），自己是社會中形成理論，引領輿論並創造潮流的人物。然而，主流民意默默選擇的歷史，似乎卻是汪浩指出的方案。

這其實是非常現實主義的選擇，而汪浩這樣的思路，亦不知與他出身英國牛津大學的學術訓練有沒有關係？畢竟功利主義大師邊沁也是牛津人。

若再往下思考，台灣或許真的是世界歷史中的一個特例，在脫離帝國與殖民地之後，既走不了發明民族國家的道路（如馬來西亞），也走不了大英帝國變成大英國協的坦途（如澳洲、紐西蘭），而可能成為一個「海島上的美國」。

所以要致我的同溫層，也就是台派。「中華民國台灣」雖然刺眼（好像有四個贄字），但歷史是流動的，當下只是一個過程。我們都只是在這個過程中思考思考，說一說話，做一做事而已。歷史的動能明顯朝向我們的理想，未來是充滿光明的。

最後，不論你同意不同意，買本《借殼上市》讀一讀，有益身心，實為家庭常備良書。茲為贊語。

本文經YC Hsu授權轉載，原文發表於此

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《借殼上市：蔣介石與中華民國臺灣的形塑》，八旗文化出版

作者：汪浩

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中華民國台灣——既非「中華民國」也非「台灣」！

蔣介石如何「借殼」民國，讓台灣建國「上市」？

分析冷戰時代，台、美、英、中、蘇、聯合國等各方角力

完整解答台灣的國家主權與國際地位爭議！

汪浩認為，自一九四九年國民政府撤退來台，中華民國已名存實亡，徒留外殼。而所謂「借殼上市」，是指一間私人公司把資產注入另一間市值較低但已上市的公司，利用其上市地位，讓原本私人公司的資產得以跟著上市。本書《借殼上市》的書名概念，便是由此而來：一九五○年三月一日，原本在野的蔣介石宣布「復行視事」，直接跳過中華民國憲法，重新行使總統職權。蔣介石以台灣為反共基地，利用中華民國這個早已建國、受國際承認的空殼，從而建立「中華民國台灣」，――這個國家並非中華民國，也非台灣。

台灣主權未定論：台灣到底是誰的？

二○二○年五月二十日，蔡英文總統在總統就職演講上提及：「過去七十年來，『中華民國台灣』在一次又一次的挑戰中，越發堅韌團結……。」很明顯地，民進黨政府對於台灣地位的看法，和汪浩的觀點可謂如出一轍――雙方皆認為，「中華民國台灣」這個國家，其歷史是從一九五○年開始，而非自一九一二年算起。然而，現任政府固然有中華民國台灣的主張，卻缺乏完整論述，這就成了汪浩撰寫《借殼上市》的動機。

本書探討的重點之一是「中華民國和台灣究竟是什麼關係？」以及「台灣的主權地位到底何去何從？」；另一重點則是蔣介石這位「意外的國父」，在一九五○年三月「復行視事」後，他的態度與決策，左右了台灣往後數十年的外交政策與命運。透過國史館近年來逐一公開的兩蔣檔案，汪浩還原歷史，揭露台灣當年在面臨內憂外患時，蔣介石心裡的擔憂與憤恨，反省與自勵。

二戰戰敗後，日本於一九五一年簽訂《舊金山和約》，正式放棄對台灣、澎湖的主權，但並未明言將台澎歸還給哪一國，造成「台灣主權未定論」。因為缺乏明確的法源依據，直到二○二○年的今天，台灣的國際地位依然備受爭議，國民黨認為中華民國擁有台灣主權；民進黨內部主流觀點則認為「中華民國就是台灣」； 獨派訴求「修憲、正名、獨立」，將台灣與中華民國徹底分離；也有人認為台灣仍處於「戰後由聯合國託管」的狀態。

汪浩指出，台灣之所以會有主權爭議，不單單只是因為國民黨與共產黨之間的爭奪較勁，背後更牽涉了複雜難解、爾虞我詐的國際政治，美國、英國、蘇俄、聯合國等勢力皆涉入其中，特別是一向被視為台灣盟友的「美國」，其主導的「台海中立化」、「台灣問題國際化（複雜化）」的政策方針，雖然確保了台灣不受共產黨武力侵犯，確立了兩岸分治的局勢，但也從此將台灣陷於主權懸而未決的模糊狀態之中。

鑑往知來：還原歷史真相，走出台灣新局

不論你是藍的、綠的，統派、獨派，都無法完全否認中華民國在台灣超過七十年的歷史，兩者的關係無法一刀兩斷。汪浩呼籲台灣的政治人物，不論黨派，都必須正視「中華民國台灣」這個歷史事實與國家意識，才能破解今日的國家認同困境，走出台灣未來的新局。

至於蔣介石這位「意外的國父」，他究竟是保台反共的「民族救星」？還是白色恐怖下的「獨裁者」？汪浩表示，隨著兩蔣檔案的解密，台灣人能夠更客觀地去評斷蔣介石的歷史功過。

最後，惟有公平地理解歷史脈絡、公正地評價歷史人物，才能明白台灣的主權地位何以至此，進而思考台灣的未來該何去何從；而透過徹底落實「轉型正義」，台灣人才能與過去「和解」，進而攜手向前、開啟新局。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航