「OTT專法」生效，歐銻銻娛樂中止代理愛奇藝：禁止我們也無法解決問題

（中央社）經濟部訂定禁止業者在台灣代理、經銷中國大陸OTT TV服務條款，今（3）日公告即日起生效，NCC可據此依法查證。

經濟部依據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第35條第2項規定，於8月18日預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，預告期為14天，9月1日期滿，今天正式公告即日起生效。

依據內容，若有業者替大陸地區人民、法人、團體或其他機構代理、經銷網際網路視聽服務（OTT TV），及提供其中間投入服務或相關商業服務，可由國家通訊傳播委員會（NCC）依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第86條第4項查處。

依該項條例，NCC可處違法業者新台幣5萬元以上、500萬元以下罰鍰，並得限期要求停止或改正，且得連罰。

代理商將裁員：禁令令生效前的會員權益不變

經濟部禁止業者在台灣代理、經銷中國大陸OTT TV服務條款今天公告生效。歐銻銻娛樂董事長范立達表示，對禁令雖感無奈，但仍必須遵守，會對法令生效日之前的消費者權益負責到底。

經濟部日前預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項」，把代理或經銷中國OTT與相關商業服務納入禁止範圍，今天正式公告即日起生效。

愛奇藝在台灣的代理商歐銻銻娛樂董事長范立達今天接受採訪時表示，歐銻銻娛樂是一家依據中華民國法律成立的公司，4年多來謹遵每條法律的規定。先前政府從未禁止台灣公司與中國大陸企業有任何商業活動，因此歐銻銻娛樂和愛奇藝間的商務往來也合理、合法。

范立達表示，經濟部既然已經公告禁止台灣公司代理或經銷大陸OTT TV，身為台灣企業，雖感無奈，但仍必須遵守。歐銻銻娛樂宣布，今天起停止愛奇藝會員經銷業務，也放棄愛奇藝品牌代理服務。

范立達說，面對業務的緊縮，歐銻銻娛樂勢必得面對一波裁員的痛苦決定。造成數十位員工及其家庭的波動深感不安，但希望社會各界能夠了解，造成這一切的是政府法令的突然變動所致，而非歐銻銻娛樂有任何違法行為。

范立達強調，經濟部認為大陸網際網路視聽服務在政治、社會、文化上具有敏感性，且有影響國家安全之虞。但是，禁止歐銻銻娛樂繼續擔任愛奇藝的代理商，無法解決上述問題。NCC早已公開說明，台灣地區所有用戶仍然可以繼續上網收看愛奇藝，對經濟部的禁令無法理解。

媒體詢問愛奇藝用戶的消費者權益，范立達承諾，在法令生效日以前，透過歐銻銻娛樂管道購買愛奇藝會員的消費者，會負責到底，鼓勵會員們享受VIP會員的專屬權益，但如果收視權益受到影響，也一定會妥善解決，包含退費。

媒體詢問之後碰到問題能否打電話請求客服協助，范立達表示，往後如果有問題要找經濟部或NCC，歐銻銻娛樂不敢協助，不然會被開罰。

在經濟部公告後，歐銻銻娛樂發出聲明強調，經濟部認為中國網際網路視聽服務在政治、社會、文化上具有敏感性，且有影響國家安全之虞。但是，禁止歐銻銻娛樂繼續擔任愛奇藝的代理商，無法解決上述任何問題。國家通訊傳播委員會（NCC）早已公開說明，台灣地區所有用戶仍然可以繼續上網收看愛奇藝，「我們對經濟部的禁令完全無法理解」。

歐銻銻娛樂承諾，在法令生效日以前，透過歐銻銻娛樂管道購買愛奇藝會員的消費者，歐銻銻娛樂「負責到底」，如果收視權益受到影響，歐銻銻娛樂也一定妥善解決。

消基會：政府應提出配套措施

《聯合報》報導，多位愛奇藝的「黃金VIP會員」在聽聞消息後，也向客服詢問後續會員權益事宜，人工客服皆回應，「愛奇藝不會忽視台灣民眾的線上觀影需求」。

客服並指出，近日新聞話題造成用戶的疑慮與擔憂，不過「NCC副主委翁柏宗已親口承諾，台灣沒有下架愛奇藝的問題，台灣也不會封網，民眾不需要翻牆，不需要透過VPN方式，如果仍要收看愛奇藝，可以直接連線網路收看」。

《ETtoday》報導，消基會資通訊委員劉士豪無奈表示，政府現在是用「國家安全」的高帽子戴在台灣人頭上，消費者無力反抗，直接成為犧牲品，儘管影響相對較小，但政府也應該提出配套措施，包含退費程序、未來影片流暢度等問題，就算沒有這些措施，「也至少說聲對不起」。

劉士豪表示，自己也是愛奇藝會員，OTT專法下來後，消費者雖然還可以看影片，但是未來流暢度可能因為沒有代理廠商的關係，就會受到影響。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡