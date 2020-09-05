排隊購物的同人展是充實的：三分消費、七分交朋友，這是一個人與人交流的場所

文：千秋

前言

此次為筆者第無數次參加同人展了，近日看到這篇文 〈排隊購物的同人展是空虛的 ── 2020年臺北FF36開拓動漫祭〉，該文作者對於同人展似乎有很大的誤會與遺憾，筆者正好有空將自己幾年來參加同人展的經驗寫成文章，來聊聊朋友如果想正確快樂的體驗同人場，該以什麼樣的方式參加。

言歸正傳，本篇也僅是出自於筆者多年來參加同人展的感受。如果有不同想法，歡迎互相寫文指教。

入場前準備：讀做同人，想成朋友

同人，在日文中最原始的含意，即是指有着相同志向的人們、同好。換句話說，一個人的逛展，首先就失去同人一半的意義了。想要領略同人展的魅力，第一步，你需要一個熟門熟路的朋友帶路。正如同《論語・子張篇》所述：

夫子之牆數仞，不得其門而入，不見宗廟之美，百官之富。

初次獨自一人參展，若不知道門徑在哪裡，無法知曉其中的魅力也是很合理的，不只是同人展，任何需要先備知識的展覽，道理皆是相同。因此在進入門票場刊的知識之前，場次的選擇即是一大學問。

CWT跟FF，是國內兩大同人場次，亦有其他較小的場次如ICE、PF或者各式Only場，取向皆不盡相同，也正因為定位不同，各自才有著屬於他們的生存空間。

早期的FF是沒有取向差異的，但近幾十年來，目前漸漸有著CWT女性向、FF男性向的共識，對此未有深入了解的該文作者，幸好他的兵友正好與他性向相同，不然對逛場初體驗而言，恐怕就不只空虛了。而CWT與FF乃是全台最大的同人場次，來的人最多，參場的攤位最齊全，許多作者也因此會選在這些場次推出新刊，使得來的人數更多。為了回饋讀者，更會有許多來場前幾名贈送特典的活動。

若您初來乍到同人展，第一次的你未做功課，自然沒有期待以久的新刊，也沒有想拿簽名的作者，更沒有想拿到前10特典的慾望，建議可以不需要與熱情的粉絲們一同競爭早上入場，筆者更推薦第一次的朋友，不妨選擇PF、ICE等其他較小型的場次，可以慢慢的逛過每個攤位，記下您所喜愛的作者與畫風，關注他們日後的消息吧。或者在場次前也可以上噗浪、FB或者台灣同人誌中心，搜尋一下目標場次的新刊與試閱。

[PF32特區宣傳]本周六日即將開跑的PF32特別區域介紹，獨立遊戲歡迎大家來體驗試玩喔!! はじめ同人サークル https://www.patreon.com/ultimagic A-GUI情趣搖桿... 由開拓動漫祭FancyFrontier 發佈於 2020年6月30日 星期二

2020年8月同人展的排隊情形

大家都知道，2020年人類的生活發生了劇變。該文作者顯然是仍沒有汲取到動漫展的教訓，如果沒有搶東西的需求，下午入場絕對是您最好的選擇。再加上本次疫情的影響，入場前還需要量體溫、實名登記等，7月的CWT已經在入場上證明了量體溫這件事會造成多大的延誤了。也因此本次FF記取教訓，採用了「整理券」的方式來嘗試避免排隊久候的問題。

不只整理券，FF亦有推出如電子場刊與原創之星等快速入場方式，就像迪士尼的快速入場券一樣，在沒搞懂規則前就下場玩遊戲，自顧自的抱怨遊戲不公平，恐怕也沒有人能救你了。

由開拓動漫祭FancyFrontier 發佈於 2020年8月21日 星期五

若以工業的眼光看作品，容易降低逛展興致

這個段落建議大家可以搭配閱讀伍薰的文章。簡單的來說，同人展可以說是孕育台灣原創漫畫搖籃，正如同你不會以動畫的眼光去看待漫畫，難道你會覺得漫畫跟小說都超爛，漫畫就只是還沒完成的動畫分鏡稿，小說就只是動畫的腳本而已這類的話嗎？不同形式的作品都有他不同的意義所在，他們存在的並不是競爭關係，而是互補的關係。

而近年來，參加FF的社團百家爭鳴，有許多優秀的作者或許也是第一次參場，憑藉畫工、喜好來挑本，是自然不過的事情了。但對於質、量、品牌的敘述，實際上產品還有一個重要的定價因素：稀缺性。

俗話說物以稀為貴，許多作者的本子在場次上完售後，即是絕響了。在日本，倉嶋丈康老師的二手同人本甚至被炒至數十萬元，比村的系列雖然會一直加印，基本上可以說是足量的，但會場限定的特典在二手店標出數萬的價格，筆者也是有所耳聞的。

再加上少量印刷的成本，當然遠遠高於商業作品大量印刷的成本，如同手工小量的商品，一定不會如同工業化大量生產的製品便宜，但手工就是有他的好處：他精緻、富有價值、而且充滿感情。

而既使不提稀缺性，筆者認為買本並不僅僅是購買本子，而是在支持、贊助作者，並且傳達一個訊息：我喜歡你的作品，請你繼續畫下去！

實際上，以小量印刷來說，賣本是利潤相當低甚至幾乎沒有的，更不要說還未算進自己畫畫的工時成本了，通常賣周邊商品或套組才能稍微提高利潤，舉例來說，像知名大手hiten的新刊，他的定價策略一向是單新刊150元，套組加上一些有趣的小物，售700–800元左右，是相當佛心的差別定價。

筆者還小沒多少錢的時候，常常只購入新刊收藏而已，長大之後比較餘裕，經常購買套組與掛軸，便是希望能多多支持作者優秀的作品。

由開拓動漫祭FancyFrontier 發佈於 2020年7月8日 星期三

僅排隊購物的同人展是空虛的

現今有許多社團，為了照顧無法來場的朋友們，都有開線上通販，而虎之穴進軍台灣之後，不只線上購買的管道，亦能光臨他們的實體店面，購買到台灣各社團的新刊而不用排隊。既然如此，又為什麼要花好幾小時去人擠人呢？

筆者認為參加同人展的精華，是三分消費、七分交朋友。商業的作品你很少能親自面對作者，好好的向作者道謝、或者索取簽名，而看到你所喜好的偏門題材，甚至能忍不住跟初次見面的作者喊著「驅逐艦最棒了！」並一見如故的像老朋友一樣的握手嗎？回歸前面提到同人的含意，即是指有着相同志向的人們、同好，買本是其次，到場與作者聊天、與同好交流，筆者認為才是參展最重要的收穫。

由虎之穴台灣發佈於 2018年7月2日 星期一

插曲──為了作品學日文，才是真愛

看到原作者購買二手的18禁同人本，拆開封膜，發現內文皆是日文而非中文感到失落空虛，筆者想跟他分享一個故事。筆者有朋友接觸了某galgame、一見鍾情，無奈沒有漢化，發憤學習日文，不只為了玩這遊戲，而是為了能更深度的了解他所愛的這個文化。對於真愛，語言的隔閡並不是問題，甚至是讓人更加熱血的挑戰。

發乎情，止乎禮 ── 欣賞同人展攤位的Coser們

原作者稱他在場內一掃而過，發現會場攤位內的大多 Coser 們都穿著暴露，頓時興致全失，如果原作者失去的是發乎情方面的興致，似乎對男人來說不是件理想的事，令筆者有些費解。

再說許多遊戲角色，呈現夏季氣氛的服裝本來就較為清涼，這些還原角色立繪的服裝，筆者認為還原度是沒話說的，有點不太瞭解原作者追求的是怎麼樣的Cosplay跟美學。而筆者在場內外觀察，亦有許多令筆者懷疑會不會中暑的服裝，當然夏季的場次，包括筆者在內，也是會偏向出一些服裝較為涼爽的角色，但目前大家都很有默契的遵守著主辦的規定，說不上有原作者說的暴露浮濫。

由開拓動漫祭FancyFrontier 發佈於 2020年8月27日 星期四

動漫展與同人展的差異

同人展之所以有趣，是因為有每位同好用心的經營。同人展是一個人與人交流的場次，而不單純只是錢與商品交易的場合，無論是跟朋友一起逛展參展、與作者同好交流、場上認親文化或者場後的聚餐，大家因為這場活動而聚在一起，才是構成同人展最重要的元素。

而除了原作者所提排隊上的差異，筆者認為同人展上最棒的是，不限於原作而充滿創意的繪畫與商品。商業作品的畫風都不出動畫版權繪畫法，或者原繪的風格，但同一部作品，在同人場上可以欣賞到許多不同畫家，以筆下不同畫風來呈現你所喜歡的角色。

而周邊商品的創意，也遠遠不是動漫展能比的，筆者買過刺繡的G36臂章、森友會的精緻杯墊、水墨風格的動漫掛軸、角色印象的布包包、髮飾或者紙膠帶，以這些更有設計感的方式呈現你對角色的愛，遠比動漫展單純把高彩度，甚至是黑白的版權繪直接印在尼龍錢包上精緻的多，而這些都是動漫展所不會出現的商品，而價格比起官方授權商品，非營利的特性也往往使得同人周邊便宜很多。原作者可能過於走馬看花，遺漏了這些在攤位上的精緻周邊商品，實屬可惜。

後記

文章至此暫告一段落，對於同人展，筆者想講的太多，難以在此篇文章一次講完。下面友人零式分享了適合大家作為延伸閱讀的資料，若有時間不妨一讀。

原作者既然瞭解「花錢容易，賺錢難」的辛酸，是否能瞭解「看圖容易，畫圖難」的道理，尊重同人作品的價值呢？在花下每分錢之前多做功課，避免浪費，找出每項事物最亮眼的價值所在，會獲得更多樂趣的。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航