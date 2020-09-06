讓車友爆氣的五大發言：你們重機都飆車啦、機車要靠邊騎啊⋯⋯

文：BRAD

雖然近幾年出門騎車旅遊的風氣逐漸興起，但喜愛騎車的車友們在台灣仍然屬於少數，大多數人對於機車騎士的印象仍然停留在飆車族及三寶阿嬤，因此當守法、注重安全的騎士被強加上刻板印象時，心中自然不好受，為了瞭解騎士對怎樣的發言最感冒，Moto7蒐集了超過300份表單，統整出五句最讓騎士爆氣的問題發言。

第五名：「穿這麼多裝備是不是要去飆車？ 」（7.5％）

熱愛騎車的騎士們了解在道路上危機四伏，不管是三寶還是騎乘操作失誤，都有可能威脅到騎士的生命安全，因此戴上全罩式安全帽、穿上防摔衣、車靴，可以說是為自己及家人負責的最佳表現。但是無奈國內對於防摔裝備的推廣不夠普及，且民眾時常將全身裝備的騎士與飆車族做連結，因此當被問到「穿這麼多裝備是不是要去飆車？ 」時，騎士還必須花大把的時間才能解釋清楚。

第四名：「機車淋雨又危險 ！怎麼不買汽車？」（12％）

有句車友間的語錄這樣說道「四輪移動身軀、二輪移動的是靈魂」，對於騎士來說，騎乘機車所帶來心靈上的回饋，是開車、坐車完全無法比擬的，且不管在油耗、稅金、保養費用還是停車空間上，機車比起汽車都有相對的優勢，因此選擇機車不一定是妥協，對許多人來說反而是更好的選擇。

另外，許多騎著重機出門的車友，其實家裡早已擁有汽車，騎車出遊單純只是興趣，只要收入許可且家人不反對，不在重機和汽車兩者間做抉擇，而是選擇「我全都要」有何不可呢？

第三名：「你們重機都飆車啦！」（16.1％）

所謂的重機騎士，並非一個族群或是大型社團，而是碰巧有一群人都喜歡騎乘摩托車，彼此之間只是有著共同興趣，不可否認的，部分騎士在騎乘時的超速、逆向等脫序行為，確實在社會上造成不好的觀感，但多數的騎士都還是相當遵守道路規範、重視用路安全，因此當你看到一位重機騎士不把道路交通規則放在眼裡，騎乘的行為置他人生命安全於不顧時，請盡量報警或檢舉該騎士，為更安全的用路環境盡一份心力。

第二名：「你怎麼騎那麼快！」（26％）

在與摩托車發生碰撞車禍後，不少駕駛的起手式便是「你怎麼騎那麼快！」彷彿只要說出這句話，自己的所有肇事責任就可以免除，但實際上機車與汽車的時速不會有太大的差異。會有這樣的誤解，單純只是因為機車重量輕、體積小、加速快等特性，常常讓人以為有機車超速或是突然出現的錯覺。用路人們若能培養好防衛駕駛的觀念，多環顧四周，更能避免車禍發生。

第一名：「機車要靠邊騎啊！」（42.4％）

由於政府長年來教導台灣機車騎士「靠邊騎」，並以「禁行機車」等法規加以規範，使得大部分駕駛人在潛意識中，都認為機車應靠右行駛，但隨著機車路權的開放，現在不僅大型重機，連普通重機都可以行駛在無畫設禁行機車的內側、混合車道。

但部分台灣駕駛人對於新交通法規不熟悉，卻想在路上指導其他用路人，甚至用「逼車」的方式來「教訓」其他人，而包覆面積、體積小的機車便常常成為目標。這樣的行為不僅危險，還會吃上高達24,000元的罰單。用路時應保持理性，如果認為前方機車有違規的疑慮，可以善用公家機關的違規檢舉系統，找到正確的法規後逕行檢舉，才能培養安全用路環境。

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本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航