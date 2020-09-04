提離職的三大關鍵心法：信怎麼寫、福利怎麼爭，還有做人要小心？

文：吳宗倫Louis Wu

該走的程序不能少，如何寫離職信？

「如果A女想要一個月內就走，要怎麼提離職阿？」

「一定要先寄出離職信！一定要！千萬不可以只用口頭講。你知道為何一定要寄離職信嗎？」

「和多久可以走有關對不對？好像法律有規定，不同年資之下，提前預告離職的時間不太一樣。」

「是的。而且如果你口頭講完，你老闆請你先別寄信，拖了1個月後，如果你還是沒有文書證明，他甚至不承認你有提過，你也沒證據。」

如果有耐心看法條，《勞動基準法》第十六條有講到，雇主依第十一條或第十三條但書規定終止勞動契約者，其預告期間依左列各款之規定：

繼續工作三個月以上一年未滿者，於十日前預告之 繼續工作一年以上三年未滿者，於二十日前預告之 繼續工作三年以上者，於三十日前預告之

勞工於接到前項預告後，為另謀工作得於工作時間請假外出。其請假時數，每星期不得超過兩日之工作時間，請假期間之工資照給。雇主未依第一項規定期間預告而終止契約者，應給付預告期間之工資。

那離職信要怎麼寫？

很簡單，寫給用人主管：

交待離職原因 表示感謝栽培 押離職日期 會快速配合交接 祝福公司的話

這樣就差不多了。

Dear OOO, 員工XXX（本名）因生涯規劃，希望轉換跑道投入不同領域，向公司請辭YYY（職稱）的職務。要特別感謝A老闆在過去X年來在部門內的教導與協助。我預期工作到M月N日，會在職務期間盡力完成交待任務。相信公司在OOO的帶領下，一定會持續成長，再創新高。 Regards, XXX

書寫有沒有要特別注意的地方？會不會像履歷有許多複雜的學問？

「短一點為上，寫的目的就是告訴他要走而已。離職原因1~2句交待過去就好，不要批評公司。感謝的話也是幾句就夠，別在那邊一副依依不捨的，那為何想要走呢？」

「聽起來就是先寄信再說。但不過如果對方很需要我多做半個月，我要怎麼辦？」

「公事公辦，但你也可以給他們一些彈性，總之看你的意願，小心不要拿翹就好。」

「還有千萬別用LINE請辭，那非常失禮。」

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

別讓你自己的福利睡著了

「那我如果要走了，福利相關的事還要不要去爭取。」

「去阿，你又不是慈善家，人資都很熟練的。」

「有什麼要特別注意呢？」

「錢永遠是最重要的，特別是年終獎金。要看當初簽的勞動契約的年終規定：看是可以依比例領的，或是時間不到就不能領的。」

「要怎麼分辨呢？」

「如果合約寫明保證領取14個月之類的文字，就代表多的2個月是經常性薪資，你可以要求依比例發放的。相關細節，你可以再上網查。」

「哈哈，這個很重要，不過我想到我們公司好像本來就會算。」

「那就好，特休假和其他福利也是，可以請人資用公式算給你看。如果特休假休不完，記得要問公司，能否折現或是延後離職日。如果公司希望你不要休特休，協助交接，那就請他把特休假折現給你。」

「哈哈，提到錢我眼睛都亮了。」

「我也聽朋友說過，有人沒有主動計算過，最後公司真的少給，弄到上法院的，所以一定要第一時間處理，別讓自己的權利睡著了。」

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

江湖很小，未來一定遇得到，請維持好形象到最後一刻

「很多年輕的員工，在即將離開前或者是離開後，可能會開始放心的講公司的壞話。或者是工作亂做。」

「對！不過我同梯朋友的老闆是真的很爛，他就一直講。」

「千萬不要！」

「就算走了也不能講嗎？」

「我是建議你不要做這件事情。有幾個原因。」

江湖很小，未來總會相逢。說不定他3年後又和你同公司，而且能影響你的工作。 別人也在看，壞了未來機會。說不定別的部門的主管很欣賞你，本來想介紹你給業界更好的公司，但看到你狂攻擊的樣子，暗自收手。 不要以為自己都沒有不好不對，你愛講別人，別人會更放心講你，新東家說不定也會打聽到。 影響同事對你的觀感。

「做人真的很麻煩耶。」

「領人薪水，本來就要堅守崗位到最後一刻阿，職場一向有一堆不喜歡的事，忍一下就過去了。」

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

離職時的建議行動

提離職一定要先寄出離職信！千萬不可以只用口頭講。如果沒有文書證明，他甚至不承認你有提過，你也沒證據。你有離職進度，會被大幅影響。」 職場信要短而清楚，要注意的有：1~2句話交待離職原因，並表示感謝公司栽培，願意幫公司配合交接，祝福公司，最後押上日期。 和人資接洽，釐清你的年終、薪資、福利、假期應該如何計算，是否合法。 做人很重要，不要在走之前，開始亂做事，或是講公司或是老闆的話壞。你不合宜的言談行為，很可能也會傳出去，甚至可能會影響到你的未來就職機會，或者是影響新東家對你的觀感。

延伸閱讀

本文經吳宗倫 Louis Wu授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航