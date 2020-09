如何化衝突為成長？淺談家庭治療的3大入門要點

文:Arnold Lee

「幸福的人用童年治癒一生,不幸的人用一生治癒童年。」每一個生長於家庭創傷的小孩,都需要用很長的時間去明白何謂家庭、何謂關係。今天就讓我們從心理治療的角度去理解甚麼是家庭治療,3大重點與你一起重新探討家庭與關係。

昨天適逢我一周的day-off,生活向來繁忙的我決定趁著機會到附近球場運動,減減我去年繁忙工作、不均衡飲食囤積下來的脂肪。剛剛走到球場,一個有趣情景令我停下腳步。我內心的小小輔導員開始分析以下情景。

這是一個足球比賽,球場上的12人原本是朋友,正分成兩組進行比賽;此時,紅組的Jacky正預備射門,但藍組的David卻在旁用腳打算剷走Jacky腳下的足球,Jacky被David的腳絆到繼而令他跌在地上。

其他隊員開始走近嘗試勸告及拉開他們,但他們開始把憤怒表達在其他隊員身上。

是否有點似曾相識?其實以上情景在很多地方也會出現,特別是家庭,不知各位看到此景象有甚麼感覺,不過我就會以一條問題引領大家思考:你如何幫助兩位隊友解決這個矛盾?

看住他們,就好像看到一對老夫妻鬧離婚的樣子;作為心理輔導員,在我們出手解決他們之間的矛盾前,我們需要先想想甚麼是溝通、甚麼是關係,才能開始家庭治療。

“Techniques are like tools: The more you have, the more options for getting a job done – but you have to know what you are building first.”

– 家庭治療師 約瑟米庫奇