如何化衝突為成長？淺談家庭治療的3大入門要點

文：Arnold Lee

「幸福的人用童年治癒一生，不幸的人用一生治癒童年。」每一個生長於家庭創傷的小孩，都需要用很長的時間去明白何謂家庭、何謂關係。今天就讓我們從心理治療的角度去理解甚麼是家庭治療，3大重點與你一起重新探討家庭與關係。

昨天適逢我一周的day-off，生活向來繁忙的我決定趁著機會到附近球場運動，減減我去年繁忙工作、不均衡飲食囤積下來的脂肪。剛剛走到球場，一個有趣情景令我停下腳步。我內心的小小輔導員開始分析以下情景。

這是一個足球比賽，球場上的12人原本是朋友，正分成兩組進行比賽；此時，紅組的Jacky正預備射門，但藍組的David卻在旁用腳打算剷走Jacky腳下的足球，Jacky被David的腳絆到繼而令他跌在地上。

J：（憤怒地）喂，你踢英超咩？踢波定踢人呀？ D：（串串地）踢波係咁㗎啦！唔掂得去打乒乓波囉！ J：（大聲）我同你講呀！你可唔可以唔好咁茅？ D：你咁大聲做咩呀？ J：你唔茅，我咪唔大聲囉？ D：你唔大聲，我咪唔茅囉？ J：係你咁茅，我先咁大聲架咋！ D：你唔大聲，我又點會咁茅呀？

其他隊員開始走近嘗試勸告及拉開他們，但他們開始把憤怒表達在其他隊員身上。

J：（對住其他人）喇！你地撐我架嘛？你地同佢講佢仲係咁茅，我就唔黎踢啦！ D：（對住其他人）咁我都冇必要繼續受人脾氣啦，既然都係我錯曬！

是否有點似曾相識？其實以上情景在很多地方也會出現，特別是家庭，不知各位看到此景象有甚麼感覺，不過我就會以一條問題引領大家思考：你如何幫助兩位隊友解決這個矛盾？

看住他們，就好像看到一對老夫妻鬧離婚的樣子；作為心理輔導員，在我們出手解決他們之間的矛盾前，我們需要先想想甚麼是溝通、甚麼是關係，才能開始家庭治療。

沒有人可以判斷關係的好懷

“Techniques are like tools: The more you have, the more options for getting a job done – but you have to know what you are building first.” – 家庭治療師 約瑟米庫奇

有人覺得他們之所以吵架只是因為面子，兩位成員是不成熟的且對團隊不負責任的，十分影響團隊間的關係；亦有人覺得他們是因為不願意和對方溝通所以才會有衝突。毫無疑問，他們的吵架會為團隊帶來一些衝擊，每個人都會對他們之間的衝突產生不同的感受及想法。

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於家庭治療的角度，Jacky及David不但沒有逃避衝突，反而雙方都運用自己的固有溝通模式（communication style）與對方溝通；其實一段衝突不但不會破壞團隊，反而可以是一個讓整個團隊成長的好機會。Canary, Cupach & Messman （1997） 指出衝突（Conflict）是生活中不可或缺的一部分；它既是一個改善關係的黃金機會，也是一個提升自我理解的最好方法。Jacky跟David的矛盾看似難以解決，但其實象徵兩個來自不同背景及文化的人開始互相磨擦，Jacky雖然看起來很不滿David的踢球方法，但背後代表他十分重視訓練中的安全；David看起來處處針對Jacky，但其實背後代表他看重競賽中用盡全力獲勝的決心；最有趣的是Jacky跟David雖然吵起來勢不兩立，但細心觀察他們的溝通模式是一樣的，都是把衝突的責任推給對方為方法，這不是一個機會讓他們自我理解嗎？

透過關係中的衝突，可以幫兩人互相認識大家的不同，從而建立全新的關係；所以，面對Jacky及David的衝突及矛盾，我們不應該阻止他們吵架，反而給予空間他們自行解決及理解；退一步全面看，每一段關係也有它的潛能可以發展，並沒有好壞之別，不需要擔心他們的衝突會影響彼此關係。家庭治療中的工作不在於解決矛盾本身，而是從兩人的衝突中分辦他們的溝通模式，透過加入適當的解䆁及反思協助（reflection facilitation）幫助家庭成員之間以更好的方法溝通，洞悉不同角色的不同及共通點，共創一個不同的關係，所以家庭治療並不只是技巧上的運用，更加複雜的是如何更多角度及全面的看待家庭及問題。

關係中的問題是個「循環」

「唉！其實駛咩咁麻煩啫。又要分辨不同，又要分析溝通模式，搵翻邊個造成呢個衝突，叫佢以後唔好咪得囉，睇個款一定係David嘅問題啦，又串又要剷波。」雖然這樣確實會令衝突機會減少，但此舉動會令雙方加強對抗（rivalry）情緒，因為David會感到偏頗。一場衝突是由雙方造成的，如果將問題的成因及責任聚焦於其中一方不但不會解決問題，更會造成更多無形衝突。

要去理解衝突，我們先要想想關係中的衝突是否真的起因可尋。試想想，一對老夫婦在鬧離婚，老太太指控老先生經常逃避，半夜才回家不願意處理家庭問題，所以自己感到不安，經常責罵老先生，為的都是願意面對問題；老先生指控老太太經常責罵自己，不願意讓自己從繁忙的工作中休息，所以才感到害怕，經常逃避，跟同事去放鬆完才回家，為的都是可以有時間休息才面對問題；老先生的逃避令老太太不安責罵，老太太的責罵又令老先生害怕逃避，所以我們並不會找到這個家庭問題的成因。家庭治療師並不能通過指控其中一方解決衝突，而是需要充面理解這段關係的互相影響的互動模式 （interactive pattern）。

以Jacky及David的例子説明，我們可以看到Jacky確實有大聲，請他細聲一點可以減少衝突嗎？可以，但那份憤怒就要強行壓抑，轉到內心化成內在衝突（internal conflict）；我們可以看到David「茅」，請他忍讓一下可以減少衝突嗎？可以，但他就要表現出一些與自己價值不同的行為，產生不一致（incongruence）的感覺。處理他們之間的衝動需要全面地理解他們的互動模式，幫助他們理解彼此的溝通方式及角度，由他們自發地為這段關係付出及改變。

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任何地方也會出現三角關係

「唉！咁麻煩，咁我都係唔好理佢地，自己做翻自己野算。」其實，一個家庭及團隊作為一個社會體系，有十分覆雜的特質。

根據家庭治療師Goldenberg，一個家庭及團隊存在著十分多潛規則、角色及覆雜關係，當兩個人的關係出現緊張狀況時，其他成員也會意識到整個關係結構及規則有機會被打破，為了盡量保持結構穩定，他們會以不同方法介入沖突，務求保持結構穩定。很可惜，Jacky及David的矛盾後來擴展到團員衝突，他們開始怪責並促使其他隊員站在自己一方。三角關係（triangulation）就在這個時候產生。

著名代間家庭治療（transgenerational family therapy）創立人Murray Bowen指出當家庭中的兩人出現關係緊張時，其中有機會將問題的張力?移及指向第三方，希望引入第三者掩蓋及紓緩雙方關係中的壓力及張力。舉一個例子説明，一對父母正在吵架或冷戰，後來母親為了緩和衝突所衍生的張力，便開始把注意力指向女兒，責罵她家務做不好、功課及成積欠佳等，又促使女兒與自己聯合同一陣線，要求她對自己忠心，令問題的張力轉到女兒身上。因此，女兒不但會因為被迫要站到某方而感到矛盾及撕裂，更會把其他人的關係中的責任背負到自己身上。三角關係不但不能幫助改進關係，反而因為第三方背起關係張力裏的責任，令二人未能面對衝突及問題，障礙了二人在個人及關係中的成長。

本文獲樹洞- TreeholeHK授權轉載，內文稍作修改，原文請看此。

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責任編輯：Alex

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