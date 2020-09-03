337萬片中國非醫療口罩混入實名制：廠商已是累犯，將研擬口罩標示MIT

1名新北市藥局藥師昨（2）日發現郵局配送的實名制口罩中，有1包帶有中國簡體字標籤，立即通報食品藥物管理署，由檢調介入調查，查獲口罩國家隊之一的「加利科技有限公司」涉嫌以非醫用口罩混充實名制醫用口罩。問題口罩印有「Carry mask」的鋼印，經查可能有337萬片已流入新北市10個行政區。

《中央社》報導，新北市藥師公會理事長陳昭元受訪時表示，三重區某藥局的女藥師，昨天晚上在整理郵局寄達的實名制口罩後，拆箱時發現口罩有簡體字列印的說明書，相當可疑。且說明書並標示生產廠商為中國大陸安徽省某工廠。

陳昭元表示，這名女藥師相當機警，立即通報新北藥師公會，公會同步在內部群組通報各會員藥局，也向中華民國藥師公會全國聯合會、衛福部食藥署通報。食藥署立即會同經濟部相關單位、新北衛生局食藥科前往藥局將產品封箱保存證據帶回調查。

食藥署也於今天下午16:30召開記者，食藥署品質監督管理組組長遲蘭慧向媒體說明，指出食藥署9月2日接獲新北市三重區藥師發現收到來自加利科技有限公司八里廠出貨的實名制口罩1箱共36包，其中1包附有「安徽製」等簡體字樣標籤，經新北市藥師公會通報食藥署。



食藥署隨即透過政風處，會同台北市調查處及新北市政府衛生局漏夜赴加利八里廠查核，發現加利八里廠今年8月間，輸入數批約337萬餘片非醫療用口罩，於廠內分裝改標以醫療用名義混充醫療用銷售。現場也查獲有標示「平面型非醫用一次性防護口罩」的中國進口產品及相關進口的報單，且中製口罩上已印有該公司Carry mask鋼印，部分已分裝改標為該公司實名制醫用口罩成品。

Photo Credit: 中央社 問題口罩印有Carrymask的鋼印。

遲蘭慧表示，食藥署已依據藥事法命廠商即刻停工，相關庫存品停止出貨，食藥署將持續清查該公司口罩產品流向，另相關內容檢調已介入偵辦。



根據食藥署調查，加利八里廠出貨的藥局及衛生所主要分布新北市10行政區，包括三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門與宜蘭縣及少數分配於台北市。食藥署表示，民眾如果買到口罩本體標示「Carry mask」的口罩，可於9月4日起至9月11日至有販售口罩實名制1.0的藥局或衛生所進行換貨。

廠商已是累犯，指揮中心將研擬口罩標示MIT

《聯合報》報導，中央流行疫情指揮中心的指揮官陳時中對此則表示，檢調已經介入調查，行政上面目前要求業者停產也禁止再出貨，整個都要停擺，除此之外，也有另外一家業者被疑類似情況，正在調查當中。

陳時中說，當初與口罩業者簽約時，出貨就是要求工廠自製，不能拿別的工廠或是冒用MIT，甚至是用非醫用口罩冒用醫用口罩，因此明快請這間業者停產停工。

陳時中也坦言，這間業者3月時就被查過一次，除了罰款，相關口罩全數銷毀，這次又出狀況已經是累犯，不應該；而指揮中心1、2個月前就有注意這問題，已跟廠商討論能逐片標示MIT與醫療用，這樣海關在查時就容易查驗，畢竟國外進口有MIT就有問題，縱使業者入境後再印製MIT，將增加偽造成本。

《自由時報》報導，這次傳出爭議的加利，並非一般國家隊廠商，在66家口罩國家隊中，因是位於八里的迷你小廠，卻能夠在獲得機台後第2天就全速投入生產，媒體曾以「怪咖老闆練功17年」，譽為口罩界的「下町火箭」，20多人工廠每天可交出30萬片口罩，也被認為是台廠齊心對抗疫情的典範。

經濟部在疫情期間曾安排法人人員駐廠，為何沒有發覺加利混充？經濟部表示，在全數徵收期間，均派有紡織所人員駐廠協助徵收事宜，主要是幫助廠商排除困難增進產量；但6月可自由買賣後，因涉及廠商自行生產盈利，紡織所人員也隨國軍一起退出，僅由醫療標準主管機關及檢驗單位管控進入通路的徵收產品品質。

而曾參與口罩國家隊相關業務的經濟部官員，也感嘆加利「很可惜」。

《中央社》報導，經濟部長王美花接受媒體採訪時表示，6月開放口罩市場部分徵用、部分自由買賣時，就密切監視與統計進出口口罩情形，「（進口口罩）確實大部分就是從中國進來台灣」，被查獲的廠商確實有向中國進口口罩。

王美花表示，國內廠商只要有拿到藥證，經濟部就會徵用口罩，若廠商刻意將中國製口罩混進台灣製口罩中，後續會有相關配套，也會釐清相關事實，與衛福部密切合作。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡