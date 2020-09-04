英文外來語「法文篇」：邀請函中常見的RSVP是什麼意思？

文：Bella Chen

相信大家對ASAP、LOL這種縮寫已經瞭若指掌了吧！那RSVP呢？英文裡有很多外來語，而這些詞已經被英文母語人士使用成俗啦！

其實RSVP是一句法文句子的縮寫呢！在邀請函的結尾常看到，那到底是什麼意思？趕快跟著筆者小V一起往下看吧！

encore（n.）/（exclamation 感嘆詞）

當你看完演唱會，意猶未盡之際，想再來一首安可曲時，千萬不要說成uncle！在英文裡，安可是借用法文詞encore。這個詞直譯成英文是still、again、more的意思，而用作安可時，則是「要求再來」。

A: How was the concert last night?

A: 昨晚的演唱會如何？ B: I was so hyped! Everyone was shouting for an encore after the final song.

B: 我興奮到爆！每個人都在最後曲目結束之後還大喊著「安可」！

déjà vu（n.）

你是否有遇到陌生人時，對對方產生熟悉感呢？沒錯，déjà vu就是「似曾相似的感覺」，它直譯成英文是already seen的意思，但絕不只是看過爾爾，而是帶有強烈熟悉感的意味。

Some people say when you meet your soulmate, you’ll get a sense of déjà vu, and click right away. 有人說當你遇見靈魂伴侶時，會有種似曾相似、馬上一見如故的感覺。

cliché（n.）/（adj.）

小時候是不是常常聽到大人老生常談：有志者事竟成、一分耕耘一分收穫？這就是cliché（也可寫成cliche），意即「陳腔濫調」，這些話固然沒錯，也有道理，但因為一直重複、強調而顯得煩人。和stereotype的意思相近。

Everyone says what goes around comes around. Although it’s become a cliché, it still holds true. 大家都說善有善報、惡有惡報，雖然這已是陳腔濫調，但事實確實無庸置疑。

à la carte（adj.）/（adv.）

曾經看到有家餐廳的菜單，在「單點」的英文翻譯寫上single point，看完後筆者小V滿臉黑人問號！其實單點的英文是直接沿用法文的à la carte，不是什麼single point或是single dish啦！

à la carte譯成英文是according to the menu，即看著菜單，一道道地點菜，也就是「單點」的意思囉！à la carte早在1826年就被英文採用了，如今可作為形容詞、副詞使用，亦可寫成a la carte。

A: Good evening, may I take your order, sir?

A: 晚安，請問我可以幫您點餐了嗎，先生？ B: Well, what do you recommend?

B: 嗯…你有什麼推薦嗎？ A: Today’s special set meal is quite good, or you could choose to order à la carte.

A: 今天的特製套餐很不錯，或是您可以選擇單點。

補充：配菜叫side dish；套餐叫set meal或combo。

bouquet（n.）

很多人把送花當成是心意的表現，而量詞形容一「束」花的bouquet，是不是長得比較特別呢？英文單字裡，字母q其實幾乎不會出現在非字首的地方，所以很多單字裡有q的詞都是從法文借來當英文用的喔！例如英式英文說的cheque（支票），就是借用法文的chèque。

A bouquet of roses was all I asked for my anniversary gift, but my boyfriend didn’t even bother to do anything for me on this special day. 我只要求在交往紀念日收到一束玫瑰花當禮物，可是我男友甚至懶得在這特別的一天為我做點什麼！

entrepreneur（n.）

在新創公司（start-up）林立的現代，不能不知道這個字唷！給你們一點提示，比爾蓋茲、馬克祖克柏、伊隆馬斯克，這些人可以被稱作什麼呢？沒錯，就是「企業家」！這個法文詞從1852年開始在英國使用，作為business manager之意。

He is noted for being not only a successful entrepreneur, but also a philanthropist. 他不僅因為身為成功的企業家而廣為人知，作為一名慈善家，他也很有名。

RSVP（v.）［abbreviation（縮寫）］

通常在邀請函的最後，都會看到RSVP，意思是「請回覆」，RSVP是法文句子répondez s’il vous plaît的縮寫，英文翻成please reply，在英文可以直接將RSVP當作一個動詞使用，表示「回覆」。RSVP是非常有禮貌的用法，以中文來說，是「請您回覆」的口吻。口述的話，將每個字母單獨發音即可。

Most our friends have RSVP’d to our wedding invitation. 大部分的朋友都已經回覆了我們的婚禮邀請函。

fiancé（fiancée）（n.）

fiancé翻成英文是betrothed（已訂婚的）的意思，fiancé是形容詞當作名詞使用，指「未婚夫」（fiancé）和「未婚妻」（fiancée），英文用法上，fiancé只能當名詞使用，若是用形容詞形容已訂婚的狀態，習慣上會用engaged（betrothed屬較古老的用法）。

A: I’m engaged to Alice, so she’s officially my fiancée now.

A: 我和愛麗絲訂婚了，所以現在她正式成為了我的未婚妻。 B: Congratulations to both of you!

B: 恭喜兩位呀！

看英美劇的時候，你是否覺得有一些詞長得和英文不一樣，唸起來也很特別呢？這些八九不離十就是外來語啦！而把法文當成英文詞的尤其佔多數，好好學習以上的外來語，可以讓你的英文程度往狂霸酷炫跩的道路前進！

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航