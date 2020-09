英文外來語「法文篇」：邀請函中常見的RSVP是什麼意思？

文:Bella Chen

相信大家對ASAP、LOL這種縮寫已經瞭若指掌了吧!那RSVP呢?英文裡有很多外來語,而這些詞已經被英文母語人士使用成俗啦!

其實RSVP是一句法文句子的縮寫呢!在邀請函的結尾常看到,那到底是什麼意思?趕快跟著筆者小V一起往下看吧!

encore(n.)/(exclamation 感嘆詞)

當你看完演唱會,意猶未盡之際,想再來一首安可曲時,千萬不要說成uncle!在英文裡,安可是借用法文詞encore。這個詞直譯成英文是still、again、more的意思,而用作安可時,則是「要求再來」。

A: How was the concert last night?

A: 昨晚的演唱會如何? B: I was so hyped! Everyone was shouting for an encore after the final song.

B: 我興奮到爆!每個人都在最後曲目結束之後還大喊著「安可」!

déjà vu(n.)

你是否有遇到陌生人時,對對方產生熟悉感呢?沒錯,déjà vu就是「似曾相似的感覺」,它直譯成英文是already seen的意思,但絕不只是看過爾爾,而是帶有強烈熟悉感的意味。

Some people say when you meet your soulmate, you’ll get a sense of déjà vu, and click right away. 有人說當你遇見靈魂伴侶時,會有種似曾相似、馬上一見如故的感覺。

cliché(n.)/(adj.)

小時候是不是常常聽到大人老生常談:有志者事竟成、一分耕耘一分收穫?這就是cliché(也可寫成cliche),意即「陳腔濫調」,這些話固然沒錯,也有道理,但因為一直重複、強調而顯得煩人。和stereotype的意思相近。

Everyone says what goes around comes around. Although it’s become a cliché, it still holds true. 大家都說善有善報、惡有惡報,雖然這已是陳腔濫調,但事實確實無庸置疑。

à la carte(adj.)/(adv.)

曾經看到有家餐廳的菜單,在「單點」的英文翻譯寫上single point,看完後筆者小V滿臉黑人問號!其實單點的英文是直接沿用法文的à la carte,不是什麼single point或是single dish啦!

à la carte譯成英文是according to the menu,即看著菜單,一道道地點菜,也就是「單點」的意思囉!à la carte早在1826年就被英文採用了,如今可作為形容詞、副詞使用,亦可寫成a la carte。

A: Good evening, may I take your order, sir?

A: 晚安,請問我可以幫您點餐了嗎,先生? B: Well, what do you recommend?

B: 嗯…你有什麼推薦嗎? A: Today’s special set meal is quite good, or you could choose to order à la carte.

A: 今天的特製套餐很不錯,或是您可以選擇單點。

補充:配菜叫side dish;套餐叫set meal或combo。

bouquet(n.)

很多人把送花當成是心意的表現,而量詞形容一「束」花的bouquet,是不是長得比較特別呢?英文單字裡,字母q其實幾乎不會出現在非字首的地方,所以很多單字裡有q的詞都是從法文借來當英文用的喔!例如英式英文說的cheque(支票),就是借用法文的chèque。

A bouquet of roses was all I asked for my anniversary gift, but my boyfriend didn’t even bother to do anything for me on this special day. 我只要求在交往紀念日收到一束玫瑰花當禮物,可是我男友甚至懶得在這特別的一天為我做點什麼!

entrepreneur(n.)

在新創公司(start-up)林立的現代,不能不知道這個字唷!給你們一點提示,比爾蓋茲、馬克祖克柏、伊隆馬斯克,這些人可以被稱作什麼呢?沒錯,就是「企業家」!這個法文詞從1852年開始在英國使用,作為business manager之意。

He is noted for being not only a successful entrepreneur, but also a philanthropist. 他不僅因為身為成功的企業家而廣為人知,作為一名慈善家,他也很有名。

RSVP(v.)[abbreviation(縮寫)]

通常在邀請函的最後,都會看到RSVP,意思是「請回覆」,RSVP是法文句子répondez s’il vous plaît的縮寫,英文翻成please reply,在英文可以直接將RSVP當作一個動詞使用,表示「回覆」。RSVP是非常有禮貌的用法,以中文來說,是「請您回覆」的口吻。口述的話,將每個字母單獨發音即可。

Most our friends have RSVP’d to our wedding invitation. 大部分的朋友都已經回覆了我們的婚禮邀請函。

fiancé(fiancée)(n.)

fiancé翻成英文是betrothed(已訂婚的)的意思,fiancé是形容詞當作名詞使用,指「未婚夫」(fiancé)和「未婚妻」(fiancée),英文用法上,fiancé只能當名詞使用,若是用形容詞形容已訂婚的狀態,習慣上會用engaged(betrothed屬較古老的用法)。

A: I’m engaged to Alice, so she’s officially my fiancée now.

A: 我和愛麗絲訂婚了,所以現在她正式成為了我的未婚妻。 B: Congratulations to both of you!

B: 恭喜兩位呀!

看英美劇的時候,你是否覺得有一些詞長得和英文不一樣,唸起來也很特別呢?這些八九不離十就是外來語啦!而把法文當成英文詞的尤其佔多數,好好學習以上的外來語,可以讓你的英文程度往狂霸酷炫跩的道路前進!

