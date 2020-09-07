「國際布克書獎」史上最年輕得主：《傍晚的不安》透過十歲女孩的角度，陳述日常與現實的裸露

國際布克書獎（International Booker Prize）在8月27號公布2020的英文翻譯小說得主，由29歲荷蘭作家Marieke Lucas Rijneveld所寫、Michele Hutchison翻譯的荷蘭文小說《傍晚的不安》（The Discomfort of Evening） 獲獎；這次的獎項不但頒給了有史以來最年輕的得主，更是第一次自荷蘭文翻譯的小說獲獎。

書中內容以主角—10歲的女孩Jas作為旁白，講述一切的發生。故事背景設在荷蘭北布拉邦省（North Babrant） 一處宗教信仰團結的酪農場社區裡，情節的發生則從Jas的哥哥Matthies在聖誕節前一天到附近結冰的湖上滑冰、意外跌入湖中過世開始。

Matthies意外地逝世導致家中產生微妙的變化，從那一刻開始，死亡、失落與不安圍繞著Jas一家。Jas開始察覺父母親關係的破碎、妹妹Hanna的有情慾反應的身體、哥哥Obbe對動物的殘暴與Jas自己對自己肉體的感受、精神、性向及自己在整個家庭中角色所帶來的影響與改變。

小說語言與情節的陳設圍繞在各種情緒與身體的「不適」，如書中提到爸爸對說出「裸體」一詞就好像一隻果蠅剛飛進他的嘴裡一般，無法接受的一邊吐口水一邊發音。在主角的哥哥過世後，家裡的氣氛幽微，好像還沒癒合的骨折突然間被拆下石膏一樣，家庭中未被提及的傷口因為Matthies的過世而慢慢被揭開。

Jas作為故事的導引，整本書的情緒都由這10歲的女孩的體驗架構家庭內外的氛圍。在哥哥過世之前，家裡準備聖誕大餐之間，Jas擔心自己的寵物兔子Dieuwertje會被揀去做燉肉，因而祈禱被犧牲的不是她的兔子，而是她的哥哥Matthies。

她懷疑哥哥Matthies的死是她的責任。 家庭被憂愁壟罩，在Jas的腦袋中，她是繫鈴的人也是解鈴的人，她必須找出修復家庭破裂的方法；從那刻開始，她拉上她紅色外套的拉鍊，是歸屬、對自己身體 （發育的不安） 的保護、也是戰袍，再也不脫下。

對於不適感 （discomfort），在愛丁堡國際書節 （Edinburgh International Book Festival） 訪談時，Rijnveld提到他（們）以青春期前 （before puberty） 的自己作為藍本，試圖以自己的經驗，用Jas作為代表，討論青少年前的對羞恥感 （shame） 與不適感的探索。

Rijnveld認為以大部分來說，孩童尚未能產生羞恥感，但在他（們）[1]的小說中，孩子們是有羞恥心的，差別是因為成人忙著處理自己的羞恥，所以沒有成人能夠幫孩童調適這些產生羞恥的感受。

在書中，Jas則是那位感到羞恥 （但不知道羞恥是何物） 的孩童，她不但在自己的身體與腦中充滿衝突與不適，更因為父母的行為舉止的投射感受到父母的羞恥。傍晚、夜晚對Rijnveld來說是一種省思的時間，是最容易激起不適感的時段，也是為問題找出口的時段。對於在自己童年裡失去哥哥的Rijnveld，這本小說是他（們）嘗試消化自己的故事。

小說中的情節不但使人詫異、低落，更常常讓讀者感到不適。Rijnveld的語言幽幽、平淡的將Jas對身體的感受道出。而Jas對物理男性身體與物理女性身體的好奇，則因為哥哥Obbe對動物的殘虐，而加速認知。Rijnveld對日常羞恥感的擺布精細，字句的詩意，處處顯現羞恥之於日常的反覆與平凡。

書中有一段是這樣描述的：

「若妳不哭，我待會給妳看個驚奇的東西。」Obbe說。我深深的吸氣、吐氣，並將我的外套袖口拉到指節。我的袖口邊緣已經慢慢開始脫線。我希望我的外套袖子不會就這樣慢慢的、變的越來越短，短到我的身體完全暴露在外。畢竟，在蝴蝶還沒孵化之前就將牠在後花園的繭撬開是不好的。 殘疾的蝴蝶可能就會這樣到世界上，我不確定牠們這樣還能不能被准許加入Obbe的實驗裡。我點點頭示意我不會哭。要當勇敢的人就要從忍住淚水開始。我哥哥將Tiesey （寵物倉鼠） 放進入他的睡衣領口，並等牠走到他的肚子後將他的四角褲腰口拉開。我可以看到他的小鳥被幾根黑色的捲毛圍繞住，就像爸爸的煙草。 Hanna又開始咯咯的笑。「你的小鳥[2]在做奇怪的事欸，它站起來了。」Obbe驕傲地笑。倉鼠正繞著他的小鳥跑上跑下，但如果牠開始咬Obbe的小鳥還是想在裡面築巢怎麼辦？ 「如果我用力拉我的小鳥的話，會有白色的東西跑出來喔。」 聽起來真痛。我已經忘記我剛剛被撞到的尺骨。我有股想要摸他的小鳥的短暫衝動，慢慢地輕撫就像輕撫Tiesey的絨毛一樣；我只是想要知道它的觸感如何、它是用什麼做的、它會不會動？ 又或許只是輕輕地拉一下。 要是你對牛的尾巴做同樣的事的話，牠會轉頭看你一下子，但要是你一直重複動作的話，牠會轉過身踢你回去。Obbe鬆手放開他藍白條紋的四角褲腰口。我們看著他的隆起擺動，就好像海洋的波浪一樣。

而後Jas的身體起的反應、她直白的慾望透露了孩童對人類樣貌的好奇。她好奇地看著爸爸、媽媽、哥哥跟姊姊的日常運作，想像他們身體的動作跟自己有限的生活經驗連結；農場動物、虔誠的宗教信仰、學校教的納粹歷史都成為Jas解釋家裡傷痛、憂愁、暴力、不適與羞恥的對照。書中跟著這些好奇，循序漸進的，刻劃出一個敘事豐富而驚奇的孩童印象。

當Jas好幾天無法正常排便，她的酪農爸爸叫她脫下褲子，扳開自己的屁股，俯身，讓父親剝下一塊一塊的香皂，像對待牛隻一般的，用手指塞進她的肛門。爸爸說將香皂塞進肛門解決孩童便祕的良方，但Jas不但沒有順利排便，不斷想起的，是曾經在她體內的、爸爸的手指。

又或，喪子的媽媽時不下嚥，卻又定時的準備食物、購買食材，將肉冰進地下室的冰箱。Jas看著自己的媽媽日漸消瘦，擔心媽媽不吃，是因為要準備食物給在地下室，躲納粹的猶太人們。看著爸媽感情離散，Jas將精力放在她房間水桶裡的蟾蜍上，想著，要是她的蟾蜍交配了，那必定表示爸媽也可以洞房了。

讀者雖在閱讀之間，能夠透過作者鉅細靡遺的事件描述感到不適，但重要的是故事間細節感受的鋪陳之中並沒有明確講出角色的判斷；Jas並無法判斷複雜的感知，但她知道她被心傷的父母忽視、她知道她對性器官帶來的反應感到新鮮、她知道痛覺可以掩蓋某些知覺，但她不知道在這些陳述下的好壞與對錯，她只知道發生中與發生後。小說對讀者情緒知識的操控如秋日紅葉潛入人行道上的樹一般，悄悄而顯著。

作為第一本小說，身為詩人的作者Marieke Lucas Rijneveld花了十年的時間累積故事。在自己的哥哥過世之後，Rijnveld的取材與寫作浮浮沉沉，他（們）以詩抒發，但以這本小說記載自己也是身處宗教信仰虔誠的酪農社群。

身為非二元性別認同者的他（們），在這本書中的多處性慾相關試探，也是Rijnveld在生長過程中對宗教信仰及身體構造的探索與質疑。書中的情節露骨，深刻，荷蘭的鄉間環境更是陳設故事的重要背景。在翻譯Michelle Hutchinson的挑戰與詮釋下，將語句切斷再以分號連起，不但透露出生於英國的她對荷蘭文的熟稔，更顯Rijnveld對字詞與韻律的掌握與主角Jas感到的迫切，也是這本小說實至名歸的原因。

這是一本沒有保留的小說。《傍晚的不安》透過十歲女孩的角度陳述了日常與現實的裸露，導引讀者皺眉、深呼吸、困惑、感受不適。就像書中一句切實的總結了人與不安的關係的話：「就算這樣做會有好一陣子感到不舒服，但根據牧師說，不舒服是好的，在感受不舒服之間，我們才知道我們是真實的。」

註釋

[1]作者Marieke Lucas Rijneveld 的身分認同為非二元性別認同 （non-binary），覺得自己的身體處於一種「在之間」（in-between） 的狀態，代詞為they/them。這裡中文使用「他（們）」寫作。

[2]書中使用小孩對陰莖的暱稱 「willy」 一字，此處使用「小鳥」嘗試傳達同樣的精神。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航