病毒擴散韓半島：等不及政府下指導棋，韓國民間採取「加強版」社交距離

疫情再起的韓國對策：2.5版社交距離、咖啡廳禁止內用

前日，我疼愛的輔大畢業韓國學生泰廷，決定回韓國發展，然而搭飛機前，依依不捨對我說，除了感謝親切臺灣朋友與指導老師，對她兩年碩士留學生活照顧外，她現在要離開「全世界最安全」國家，回去韓國，也深感危險。後來她順利抵達韓國，現正進行14天隔離中。

眾所皆知，現今韓國當地疫情再起，根據最新韓國防疫中心官方數據，8月24日至30日每天平均都突破250位確診者，甚至8月27日，確診數還來到441位新高，為韓國自三月初「亡羊補牢」，控制下大邱新天地教會疫情擴張後，首次新高。

儘管8月30日，確診人數下降到299位，但韓國當地民眾仍不敢掉以輕心，認為此波流行高峰期尚未降臨，且此次經由「愛第一教會」（사랑제일교회；又譯成「愛為先教會」）光復節（8月15日）無視防疫優先的大規模集會，與爾後信徒們荒謬行徑，皆釀成大禍。

如若我們先把焦點集中在「愛第一教會」所釀成的疫情流行趨勢，可謂事態嚴重，據韓國中央防疫對策本部（중앙방역대책본부）所公布的數據（至8月30日中午12時），從早先8月15日其教會所舉辦的集會後，其感染患者就已經高達369位確診人數，但短短不到半個月時間，與其相關連確診者，呈倍數成長，來到了1035位（首都圈965位、非首都圈70位）。

兩週（8月15日至8月28日）以來，無法確切得知感染途徑的「不分明患者」（감염경로불분명환자）比率（4381位中有942位）高達21.5％，恐引發大規模N次傳染危機，同時受此教會波及之處來到25處，追加確診者也來到158位。

但讓我關注的是，這兩週危重症患者急增五倍現況，若以感染年齡層來看，順位分別是——60歲以上占85.7％（60位）、50歲以上占10％（7位）、40歲以上占4.3％（3位），而韓國國內因新冠病毒死亡者人數，共計323位，其中以60歲以上的患者居多，高達93.2％（301位），恐怕年長者在這次再起疫情內，得再三小心。

此外，再加上近幾周來，新冠病毒確診者多集中在交通便利、人口擁擠的首善之都首爾，再加上抵抗力與防疫意識，相較年輕人較為薄弱的老年人居多（如8月23日，首爾代理市長徐正協〔서정협〕所召開的緊急防疫記者會，公布近日染疫的確診數，有高達近四分之一、23.3％都是65歲的老年人），想必爾後必大增醫療資源支出，與治療效果之「難度」，再加上之前民眾提早結束社交距離（거리두기）等，都是導致這次韓國疫情再起的眾多主因。

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人們常說防疫如同作戰，疫情的確瞬息萬變，韓國在短短數週內，向亞洲各國做出了最好同時也是讓人最擔心的示範，然而，這次疫情再起的韓國，做出了怎麼樣的圍堵疫情措施？試圖控制此次疫情呢？

首先，引起我注意的即是首爾市內「口罩義務化」（마스크착용의무화）規範，日前召開防疫記者會的首爾代理市長，宣布從24日零時起，首爾市民出外「需強制」戴上口罩，而此規範也同樣限制民眾到人多的室內（諸如咖啡廳、賣場等）等，也都得把口罩戴起來，若發生市民未戴口罩情況，將以違反傳染病預防法處罰。

而這樣的法令宣布後，大多數的韓國國民也極力配合，儘管於前幾日（8月25日）曾發生引起眾人關注，地鐵二號線某位不戴口罩的五十多歲男子，惱羞成怒地毆打提醒他戴上口罩的乘客「地鐵口罩大戰」，但就今情況看來，此「口罩義務化」政策成效頗佳。

根據最新統計數據，韓國國民檢舉他人損己害人的「未戴口罩」申報案，短短4天之內（8月24日至28日），就高達1280件，平均一天256件，比起過往一日15件，多上17倍以上，由此可見這次國民也嚴陣以待，試圖防堵此波再起之疫情。

另一方面，過早被結束的「社交距離」，也在此波再起疫情內，重新被人檢討。根據《朝鮮日報》的報導，儘管韓國防疫當局或在野黨，曾在上週提出是否把社交距離等級提升到三級，而此三級社交距離「類同」封城之舉，造成青瓦台左右為難，因為韓國執政高層擔心經濟會受到疫情衝擊，迄今尚未做出決定。

而此報社也不滿地，意有所指引用韓國總統文在寅所說的「防疫和經濟必須同時兩手抓」一語，諷刺高層此猶豫不決之舉動，深怕執政黨是否又會重蹈覆轍上半年新冠病毒擴散之際，沒有即時控管之疑。

但就現實而言，許多資本主義的韓國大財團，諸如三星電子、LG電子等集團，可等不了政府下指導棋，紛紛宣佈擴大在家辦公的員工數，且在眾多因教會活動引發的集體感染的城市內，諸如26日於光州廣域市北區，爆發「聖林浸禮教會」的28位信徒確診者，爾後當地發現也其他33位確診者，或仁川西區「主的教會」所釀成的26位信徒集體感染，爾後導致包含這些信徒數，高達64樁病例數發生等地區，皆已開始預備進入「準第3階段社交距離」（3단계에준하는거리두기），試圖控制當地大流行疫情。

而韓國首爾現況又為如何？根據《韓聯社》報導，因此波再起疫情，恐已在全境釀成大流行，儘管首爾市未提升到三級社交距離，但也已經在許多感染風險較高的設施與場所，採取「加強版」的2.5社交距離（2.5단계거리두기）嚴陣以待。

具體而言，位於首都圈的連鎖型咖啡店，不分時間段均禁止客人內用，僅提供店家外送外賣或客人外帶（政策實施時間暫訂從8月30日至9月6日止），我想這樣的措施，讓人聯想到8月20日，於京畿道坡州市的星巴克咖啡廳野塘店內，傳出一位身感不適發燒的三十多歲的女子脫下口罩喝咖啡，導致當店58位顧客相繼感染一事有關，而目前此星巴克咖啡廳疫情仍餘波盪漾，N次感染者已經來到68位確診者之多。

此外，首爾市區的餐廳，抑或韓國人喜歡的夜生活酒吧，也在此次防堵疫情政策下，強制規定晚上九點過後，禁止顧客內用，禁得店家苦哈哈，讓店家主人大傷腦筋，如何防疫與經濟一把抓；同時，諸如一些密閉空間的健身房、撞球間，或室內高爾夫練習場等場所，皆在此波疫情衝擊下，暫停營業。

同樣地，大多數的補習班，皆中斷學生與老師面對面授課，改以線上教學，而療養醫院等設施，也已禁止外人探視等。

而走出首都圈，諸如夏天韓國人最愛去的釜山海雲台海水浴場，抑或許多公園、溪谷處，皆已傳出配合政府防疫措施，暫時封閉，希望能減低此波疫情再次擴散。

看來，這波來勢洶洶的再起疫情，嚴重衝擊韓國，也希望當地政府與民眾齊心抗疫下，能早日平息。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航