《壞小孩》小說選摘：任何殺人手法，在「意外」的謀殺面前都遜色多了

文：紫金陳

Part 1-2「意外」的謀殺

1

從這裡望上去，六、七米寬的石階一直通向山頂。沿路的一側，是一排厚重的城牆，據說是南明小朝廷造的，原本很高，歷經數百年風雨洗禮，大都損毀，前些年開發公司重新修葺後，更加寬厚結實，高度只到人的腰部，成了遊客登山的扶手。

這一片都叫三名山，是寧市最出名的山，古時是軍事要塞，現今則是三名山風景區。

今天是七月的第一個星期三，既非節假日，又是旅遊淡季，風景區裡的遊客屈指可數。張東升專門挑了今天帶岳父母上山遊玩。

「爸，媽，我們到山腰平台那兒休息一下吧。」張東升背著一個登山包，脖子上掛著相機，耐心地照顧著身後的岳父母，在任何人眼裡，他都是一個標準的好女婿。

很快，他們到了山腰處一塊有五、六個籃球場面積大的平台上，三人站在平台外側的一塊樹蔭下，眺望遠處的風景。

岳母大口呼吸著新鮮空氣，顯得對今天的出遊很滿意：「我早就想來三名山了，上次我聽別人說，這裡節假日人很多，五一、國慶擠都擠不過來，幸好東升當老師，有暑假，來玩不用湊節假日，瞧今天這裡都沒人！」

張東升向四周張望一圈，今天是工作日，沒幾個遊客，整個平台上只站著他們三個人，平台後面有幾間賣紀念品的店鋪，零星的幾個遊客在那兒吃東西、乘涼，隔他們三十多米開外的地方有個小涼亭，此刻裡面有三個初中生模樣的小孩在自顧玩耍。

沒人注意到他們。

「爸，媽，喝點水。」張東升把包放在地上，拿出兩個水壺，遞給兩人，隨後道：「爸，這裡風景不錯，你和媽站一起合個影吧。」

老夫妻聽了女婿的建議，順從地站到了一起，擺出經典的剪刀手。張東升拿相機比照一下，放下相機，指著前面說：「你們後面有排城牆，擋了空間，要不你們坐在城牆上，我換個角度，把天空的背景拍進去，這樣照片效果更好。」

老頭略嫌麻煩道：「隨便拍下就行了，我是不喜歡拍照的。」嘴上雖這麼說，他也不好違拗女婿的一片熱情，看著老伴興沖沖的模樣，他還是依言走到了身後幾米處的城牆那兒。

城牆高不及腰，非常寬厚，遊人多喜歡坐上去拍照，老頭雙手一撐就坐了上去，老伴也跟著坐上去，搭著他的胳膊。張東升朝兩人笑了笑，拿出相機比畫了幾下，又放下，朝他們走過去，笑道：「爸媽，你們再靠緊點，更親密些。」

老頭忸怩地敷衍：「隨便拍下就好了。」老伴則笑嘻嘻地按照女婿的話，將老頭的手臂挽得更緊了些。

張東升最後再次掃視了周圍一圈，平台上沒有其他人，遠處零星的幾個遊客也沒在看他們，三十多米外涼亭裡的三個小孩也是自顧玩耍的模樣。

籌畫了近一年，就是現在了！

他一邊笑著說話，伸手幫他們調整姿勢，突然間，他雙手猛然圈起兩人的雙腳，用足力氣猝然向上一抬、一撥、一推，瞬間，老頭和老伴就像兩具木偶，翻出了牆外，伴隨而來的是兩人長長的「啊」的驚叫，隨後叫聲成了遠處的回音。

跟著，張東升愣了幾秒，忙趴到城牆外向下張望，嘴裡遲鈍地大吼著：「爸！媽！爸！媽！」

沒有任何聲音回答他。

必死無疑的高度。

他連忙轉頭朝平台遠處的風景區商店跑去，此時，遠處的人們聽到動靜也跑了過來，急著問出了什麼事。

他一副驚慌失措的樣子，慘聲呼救：「快救人！快救人啊！我爸媽掉下去了！」

此刻誰也想不到，這不是意外，而是謀殺。

張東升心頭浮現一抹冷笑，為了今天這一秒鐘的動作，他籌畫了近一年。這才是完美犯罪，任何稀奇古怪的殺人手法在這樣的「意外事件」面前都遜色多了。每年成千上萬的意外事件中，也許有些也不是意外，而是謀殺，只不過人們永遠都無法知道其中的真相了。

2

浙江大學已經放了暑假，上個星期還是熙熙攘攘的校園，此時頗顯幾分冷清。

今天，數學系博導（註：博士生導師。）嚴良參加完一個學術會議，回到辦公室已是中午，他叫出幫他批改考卷的一男一女兩個博士生，帶他們去吃飯。

出了校門後，他從公事包裡拿出手機，剛才學術會上關機了，此刻看看是否有訊息。剛打開手機，就連響了數下，他舉起手機，背對著正午的陽光，瞇眼看去，有三個未接電話的訊息，都是徐靜打的，末了還有條徐靜的簡訊：「嚴叔叔，如果您看到訊息，請盡快回我電話。」

嚴良皺了皺眉，他不清楚發生了什麼事，不過從簡訊看似乎很著急的樣子。徐靜的爸爸是嚴良的表哥，曾是寧市菸草局的一個主任，如今已退休。徐靜是他的表姪女。這份關係原本不算親，不過徐靜當初考進了浙大，嚴良作為叔叔，平日多有照顧，兩家走得很近。此外，徐靜的老公張東升是嚴良的學生，而且是得意門生，當初正是徐靜找他時，認識了張東升，兩人很快墜入愛河，並在畢業不久後就結了婚。可以說，嚴良不光是徐靜的表叔，更是他們婚姻的媒人。

每次想起張東升，嚴良總會忍不住嘆息。嚴良教過很多本科生，張東升是少數幾個讓他記住的。張東升在數理邏輯方面很有天賦，嚴良很看好他。

畢業前，張東升有直接攻博的機會，嚴良也很願意帶他，可他出人意料地放棄攻讀博士，去找工作。嚴良多次找他談，建議他進修深造。可張東升卻透露，他出身農村，家庭條件差，這幾年都是貸款讀書，他想早點賺錢，減輕家裡的負擔，並且他和徐靜準備結婚了，不方便繼續讀書。後來沒多久，徐靜回到寧市，託家裡關係去了菸草公司上班，而張東升在寧市找了份高中數學老師的工作。

思緒回到手機上的簡訊，嚴良正準備給徐靜回撥過去，旁邊男博士生突然叫了起來：「哎呀，那邊一個老人摔倒了！」

嚴良停下回撥電話，趕緊跟著跑過去。

路口轉彎處的人行道上，躺著一個老太婆，手上和膝蓋上都有血，雙手勾著腳脖子，嘴裡「哎喲哎喲」叫喚著。

嚴良不假思索，正要去扶，身旁男學生連忙拉住他：「嚴老師，等一下！」

「等什麼？」

男學生警惕地在他耳邊嘀咕：「現在老人假摔訛人的很多，新聞裡都報了很多起了，您要是上去一扶，老人起來就說是您把她撞傷的，要您賠錢，到時就說不清了。」

女學生也道：「對啊，扶老人這種事還是不要摻和了。」

老太婆聽到他們的話，睜了一隻眼朝他們看去，隨後顫巍巍地伸出一隻手：「幫忙……幫忙扶我起來，我是自己摔的。」

男學生不為所動，依舊拉住嚴良。嚴良蹙著眉，猶豫不決。畢竟，老人摔倒訛人的新聞他也聽了很多。這時，一個騎電動車的中年粗漢從旁經過，一見此情景，立馬放下車，跑過來正要扶起老人，卻又停住，回頭瞪著三人道：「你們把人撞成這樣了，怎麼還站著啊！快扶起來送醫院哪！」

頓時，男女學生本能地退後一步，離地上的老太婆遠點，異口同聲爭辯：「不是我們碰的，我們剛走過就這樣了！」

中年粗漢皺了皺眉，語氣緩和了一些：「不是你們撞的，那你們也該扶起來送醫院啦！」

男學生立馬反問一句：「大叔，你怎麼不扶？」

「我？」中年粗漢愣了一下，又揚眉，理直氣壯地說：「我還要去工地幹活，我要有空的話，早去幫了！」他瞧著嚴良胸口掛的工作牌，咂咂嘴，「你們是浙大的老師嗎？」

「我是老師，他們是我的學生。」

粗漢連聲嘆氣：「連浙大的老師和學生都不敢做好事了，現在人都怎麼了，做個好事有這麼難嗎？還自稱高級知識分子呢。」

嚴良心裡大叫，我什麼時候自稱「高級知識分子」了？可聽粗漢這麼說，他也臉有愧色。

粗漢瞧著他們為難的樣子，便道：「我還有活要幹，抽不出時間。這樣吧，老師，你做好事不放心的話，我給你當證人，我幫你手機錄影，證明老太太摔倒跟你們沒關係。」他從嚴良手裡接過手機，湊到面前，點著螢幕，道：「老師，這樣錄影可以吧，你瞧，這樣拍進去明明白白證明是她自己摔倒的，不關你們的事。」

嚴良思索了一下，覺得他說的有道理，有人證，有錄影物證，那就妥當了，這才和兩個學生一起扶老太婆起身。

「謝謝，實在謝謝你們啊！你們都是好人啊！」老太婆緊緊抓著嚴良的手，顫顫巍巍走了幾步。

嚴良溫和地笑了一下：「您沒事吧，要不我們叫輛車送您去醫院？」

可老太婆一聽去醫院，連忙拒絕：「不用了，我能走了，不用麻煩了，謝謝，謝謝你們啊。」說著，快速掙脫了他們的攙扶，一個人往前走，走了幾步，愈走愈快，竟直接跑了起來。

男學生瞪著老太婆快速遠去的背影，臉上表情逐漸從驚訝轉為憤怒：「我就說，這老傢伙肯定是騙子，瞧，簡直健步如飛。要不是看我們人多，今天她肯定得向嚴老師訛上幾百元，現在訛人失敗，聽到送醫院，趕緊逃了！這老騙子啊！」

女學生連連點頭附和。

嚴良皺眉站在原地，撓了撓頭，心中有個奇怪的感覺，不解道：「可我總感覺發生了什麼。」他頂住額頭，下一秒，他頓時大叫：「不對！我手機呢？我手機呢！」

回頭張望，那位幫忙用手機錄影的中年粗漢鬼影都不見了，而那個老太婆，遠遠瞧見騎上一輛電動車，溜得飛快。

於是，徐靜的電話也沒法回了。

Part 3-4 陷阱

3

初二四班的教室裡，第一排最右側的課桌上，刻著「吃得苦中苦，方為人上人」。

夜自修第一節下課，朱朝陽正伏在桌子上，專心致志地做著數學參考書上的習題，為明天的期末考試做準備。

其實他的數學已經足夠好了，幾乎都考滿分，不過他從心底特別喜歡數學，解難題不是單純為了考試，而是一種愉悅感，所以他把考前的最後時間依然給了數學。至於其他幾門課，理、化、生，他有九成把握拿滿分，語文、英語、政治三門，拉不開分差，對於明後兩天的考試，他早已成竹在胸。

突然，一雙手「啪」一下拍在他的桌子上，把朱朝陽從習題中驚起，嚇了一大跳。抬眼看去，一個單眼皮的短髮女生正冷冷地瞪著他。

朱朝陽沒好氣地瞥她一眼：「葉馳敏，你吃了什麼藥！」

「陸老師找你。」對方眼睛裡帶著挑釁的神色，冷冰冰地拋出這句話。

朱朝陽站起身，以同樣的眼神盯著她，不過很快放棄了，因為他是全班最矮的男生，葉馳敏這女生也比他高，他回瞪對方需要微微向上仰視，那樣很掉面子。

朱朝陽不屑地哼了聲，還趁著腸道有蠕動朝她偷偷放了個屁，過了幾秒鐘，他誇張地捂住鼻子叫起來：「葉馳敏，你放臭屁都不提前說一聲的？」

葉馳敏眉毛擰了一下，憋出兩個字：「白痴！」

朱朝陽哈哈一笑，又做鬼臉嘲諷葉馳敏幾下，隨後挺直身板，大搖大擺地朝辦公室走去。可一進辦公室他就蔫了。

班主任陸老師是個四十多歲的女人，高而精瘦，不苟言笑，幾乎所有學生都怕她。朱朝陽也不例外，儘管他成績好，不過他英語是相對較差的一門，陸老師教的正是英語。更重要的是，陸老師此刻臉上寫滿了更年期症候群的憤懣狀。

朱朝陽一看她的表情，就感覺氣氛不對，剛剛面對葉馳敏的氣勢蕩然無存，本能地縮起脖子，像隻烏龜，忐忑地問：「陸老師，你找我？」

陸老師耷拉著嘴角，仍舊改著手裡的作業，一副不想搭理的樣子。朱朝陽雙手搓揉著褲子，開始緊張不安，尋思了一遍，自己最近沒惹任何事，老陸這是怎麼了？聾了？吃撐了？離婚了？足足等了五、六分鐘，陸老師把手裡的一疊本子總算改完了，這才抬起頭，瞥了他一眼，語氣毫無波瀾：「你為什麼要把葉馳敏的數位相機鏡頭敲破？」

葉馳敏是學校廣播站的小記者，所以經常會帶相機到學校。

朱朝陽皺著眉，滿臉困惑：「什麼……什麼相機鏡頭？」

「她的相機鏡頭是不是你故意敲破的？」

朱朝陽一頭霧水，道：「我什麼時候碰過她的相機了？我從沒碰過呀！」

「你還不承認嗎？」

「我……我沒有啊。」朱朝陽特別誇大地扭曲面孔，表現自己的無辜。

「還說沒有！」陸老師臉色一變，「葉馳敏看著你從她桌上拿了相機，往牆上敲，她搶回相機，鏡頭已經裂了。」

「不可能，怎麼會啊，我幹麼去碰她的相機啊，我從沒碰過啊。」朱朝陽只感覺這場對話來得完全莫名其妙，為何突然憑空冒出個相機鏡頭？

陸老師很討厭地看著他：「你不要賴了，葉馳敏說了，她也不要你賠，她都這麼大度，你卻還要撒謊！」

「我……我……」朱朝陽平白無故被冤枉，急得眼淚都快掉下來了，這完全是無中生有的事，他整天都在做習題，從來都不曾碰過葉馳敏的什麼鳥相機，這算怎麼回事？

陸老師看了他幾眼，臉色又逐漸轉和緩：「你先回去自修，明後天考試，這件事先到此為止，以後你不要去碰其他同學的東西了。」

朱朝陽還想為自己爭辯，心中一想又放棄了，莫名其妙出了這種事，他完全摸不著頭腦，跟老陸爭辯有屁用？只能先回去問候葉馳敏這臭婆娘了。

4

夜自修上課鈴已經響過，朱朝陽回到教室，狠狠瞪了葉馳敏一眼，只見她嘴角浮現一抹輕蔑的笑容，又低下頭看書。

朱朝陽無奈地坐回第一排的位子上，同桌女生見他回來，偷偷用筆戳了下他手肘，他剛轉過頭去，女生忙壓低聲音道：「不要轉過來讓她們看到，我告訴你一件事。」

朱朝陽低頭對著參考書，小聲問：「什麼事？」

女生身體保持不動，對著自己的書本，偷偷說話：「你是不是被老陸叫去，問你葉馳敏相機的事？」

「是啊。」

「嗯，你被她們冤枉了。」

「啊？」

「晚上我吃完飯後回到教室，看到葉馳敏和班長在擺弄相機，說是摔到地上，鏡頭磕裂了。後來我聽她們說準備向老陸告狀，說是你弄壞的。」

「這都行？」朱朝陽吃驚地瞪大眼，「我就知道，這是她們故意設計陷害的！我整天都在做習題，哪碰過她的鬼相機！這禽獸！我下課就找老陸澄清去！」

女生急忙道：「求你，別，我是偷偷告訴你的，你千萬不要告訴任何人是我跟你說的，要不然，我就成女生公敵了。」

朱朝陽皺著眉，一臉糾結的樣子，考慮了很久，最後，還是無奈地應了句：「嗯。」

「你知道就行了，絕對不能說出去！」

「我不會說的。」

「嗯，她們這次這樣冤枉你，有點過分了。」

「她們為什麼要冤枉我？」

女生道：「不知道，我猜可能是葉馳敏摔壞了相機，怕被她爸罵。她爸是派出所的隊長，以前當過兵，把她管得很嚴，她稍微犯點錯就會打她。她說同學敲破的，她爸就不會怪她了，而且她爸一個員警，總不好意思來學校要同學賠個鏡頭吧。」

「可惡！」朱朝陽握著拳，道：「居然為這個理由嫁禍給我！哼，她都這麼大了，她爸還會打她？」

「她爸當過兵的嘛，說把她管教得比男孩子還兇，有次我見她耳根紅紅的，她說是被她爸打的。」

朱朝陽幸災樂禍地哼笑：「難怪，她爸把她當男孩養了，難怪把她的頭髮剃這麼短，跟個男人變態尼姑婆一樣，每天瞪著雙死魚眼，估計是被她爸打成這樣的吧！」

同桌女生聽他這麼說，忍不住「咯咯」笑了出來，正在這時，兩人陡然感覺周圍氣溫瞬間降到了冰點，不知什麼時候陸老師已經從後門如鬼魅般走了進來，立在他們身旁，冷聲質問：「聊得很開心啊！」

女生吐了下舌頭，忙低下頭，大氣都不敢出。朱朝陽尷尬地坐著，過了幾秒，鼓足勇氣道：「是我說笑話害方麗娜笑的。」

「明天就考試了，還有這麼多心思！」

朱朝陽覺得老陸的肺部一定裝了個冰箱，因為他隱約可見她鼻子噴出一股冷氣。

熬到了下課，朱朝陽去上廁所，到了廁所外的洗手台邊，看到葉馳敏正在洗茶杯，他拍了一下台盆，怒道：「你幹麼要冤枉我？」

葉馳敏打量了他一會兒，冷笑了一下，沒搭理，繼續低下頭洗茶杯。

「死賤人！」朱朝陽罵了一句，正想往廁所裡走。

突然，葉馳敏「哇」一聲哭了出來，朱朝陽吃驚地望著她，心中不解，我就罵了她一句，她就哭了？林黛玉啊！

更讓他意想不到的是，緊接著，葉馳敏拿起茶杯，把裡面裝著的整整一杯水，倒在了她自己頭上，隨後轉身哭著跑走了。朱朝陽皺了皺眉，不知什麼情況，忐忑地上完廁所，走向教室。剛經過辦公室門口，就瞥見葉馳敏正在辦公室裡對著陸老師哭，旁邊還有兩個老師在勸慰著。

就在這時，陸老師也看到了他，立刻站起身，厲聲叫道：「朱朝陽，你給我進來！」

朱朝陽渾身一激靈，看著老陸怒氣沖沖的眼神，只好驚懼不安地走進辦公室。

「你把整杯水潑到葉馳敏頭上，你怎麼會做出這種事！」

「什麼！」朱朝陽瞪大了眼睛，「我……我沒有啊，明明她自己潑的啊！」

這一刻，朱朝陽終於明白發生了什麼事，可現在任他怎麼辯駁，都顯得徒勞了。葉馳敏哭得那麼傷心，頭上全濕了，而且剛剛告過他的狀。所有老師理所當然相信，朱朝陽記恨她告狀，於是拿水潑了她。

「明天把你媽媽叫來！」

朱朝陽臉上抽搐了一下，「我……真不是我潑的，她自己弄濕的，我……我明天還要考試。」

「還要賴！你這樣不用考試了。」陸老師的態度非常決絕。

「我……我真沒有潑她水，真的是她自己弄的。」他嘴角都在顫抖了。

「你還要賴是不是！我從來沒見過你這樣的學生！成績好不代表品德好，明天一定要把你媽媽叫來，否則就不用來學校了。」

朱朝陽指甲深深釘進了肉裡，腮幫在顫抖著，從沒有一天如這般糟糕。

上課鈴響後，陸老師讓葉馳敏回去自修，又柔聲細語地安慰她幾句，讓她保持好心態，不要影響明天的考試。

等葉馳敏走後，陸老師重新對向了朱朝陽，看了他一眼，隨後緩和了一下語氣，「嗯……你媽跟我說過你家裡的情況，你爸媽離婚後，你爸不太管你，你媽在風景區上班，平時也都不在家。你媽說你大部分時候都一個人在家，讓我們做老師的好好管教。但你怎麼會做出這種事？」

「沒有，我真的沒有。」朱朝陽帶著哭腔了。

「你竟然還要賴！」陸老師眉頭一皺，冷冷地望著他，「你前幾天還打了葉馳敏——」

「沒有，那次也是她冤枉我的。」

陸老師深吸一口氣，似乎對面前這個學生徹底放棄了希望，「你這個樣子下去肯定不行，你明天把你媽叫到學校來，我要跟她談一下。」

「我……我媽明天上班。」

「請假也要來。今天晚上你夜自修不用接著上了，早點回去跟你媽打電話，讓她明天來學校，不來的話，你明天也不用來考試了。」

朱朝陽抿著嘴，佇立不動。

「去，現在就回去！」陸老師拉著他的手臂，要把他拖出辦公室。

快拖到門口時，朱朝陽再也忍不住，哭了出來：「對不起，我錯了，我再也不會這麼做了，陸老師，讓我明天考完試吧，我真的錯了，我不該欺負葉馳敏的，我真的錯了。」

辦公室裡的其他兩位老師，平時都挺喜歡朱朝陽，此時也一起來勸：「陸老師，算了吧，他認錯了，讓他寫保證書，考試還是要讓他考的。」

陸老師深深吸了口氣，最後，在兩位任課老師的共同勸說下，又看在朱朝陽痛哭認錯的態度上，讓他在辦公室寫好了保證書，才放他回教室。

回去後，他一直低著頭，同桌女生偷偷問發生了什麼事，他搖搖頭，什麼都沒說。夜自修結束，他疲倦地收拾書包回家，剛走出教室，恰好又遇到葉馳敏，葉馳敏冷笑地說了句：「誰讓你總考那麼好，害我總被我爸罵，我就是讓你難受，讓你明天表現差！瞧你這次還能不能考第一！」

朱朝陽一驚，這才明白葉馳敏今晚連番在老師面前演戲冤枉他的動機，竟然是妒忌他考試的分數，所以才這般設計陷害他！

他抬起憤怒的眼睛看了她一眼，隨即視線又低垂下去，什麼話也沒說，默默背著書包，走了。

他真盼望著這個學期快點過去。

書籍介紹

本文摘錄自《壞小孩》，寶瓶文化出版

作者：紫金陳

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當目擊者變成犯罪者，

好小孩、壞小孩，誰能遏制青春期的黑暗？

秦昊主演．引爆討論熱潮的懸疑推理劇

愛奇藝出品《隱秘的角落》原著小說

成年人眼裡，孩子永遠是簡單的。

他們想像不到孩子的詭計多端，哪怕他們自己也曾當過小孩。

全程無推理的推理神作，多重伏筆，神逆轉結局！

籌畫了近一年，入贅女婿張東升假意帶岳父母旅遊，在市郊的三名山上，突然將兩人推下山崖摔死。這起本該天衣無縫的殺人計畫，卻被三個在遠處玩耍的小孩無意間拍了下來。更讓他沒想到的是，這三個小孩，一點都不善良……

懸疑推理劇《隱秘的角落》甫上線即引發熱議，以9.1高分登上豆瓣華語劇集榜首。本書為《隱秘的角落》原著小說，赤裸呈現小孩從帶著純真的壞，到整個心靈變得不再純粹，破碎、缺愛的家庭致使的性格扭曲，比劇集更黑暗，更加聳動人心。

有些祕密，永遠不能讓人知道，否則永遠睡不上一個安穩覺……

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航