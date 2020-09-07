「光影詩人」李屏賓＆「明星神攝手」蘇益良：把自己擺在懸崖邊，越是困頓才能顯出本事

製作：ANGELINE HSIAO、RAY LEE | 攝影：TROY WANG | 文字：羅苑韶

無論是哪個年代BAZAAR，攝影作品向來是不可或缺的元素，而銀幕上的鏡頭語言也是我們持續關注並討論的文化焦點。當BAZAAR Taiwan欲藉由30周年的時刻回首過往，特別將名震國際影壇的「光影詩人」李屏賓與收服眾多名人的「明星神攝手」蘇益良一同請到攝影棚，從「電影」與「平面」兩種角度探索對台灣攝影發展的觀察，並與我們分享自身與鏡頭的長年羈絆。

Photo Credit: HARPER'S BAZAAR TAIWAN

攝影棚內，燈光大亮，現場高低矗立起電腦、攝影機、大型燈架、反光板、吊衣桿、六尺高的鋁梯，空氣中浮動著莫名緊張氣氛。此時，走進一名頭髮近墨色的大漢，身上黑色T-Shirt寫著「看電影約嗎」。大師現身，現場鼓譟起一股興奮，平日即使面對許多明星仍一臉酷樣的黑衣工作人員們秒變粉絲！而即將一同入鏡的攝影師「小蘇」蘇益良見到他，也笑得像小男孩一樣，急著向大師請益發問。

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人稱賓哥，一輩子做電影幕後工作，攝影師李屏賓卻擁有明星般的磁力。1980年代隨《戀戀風塵》在法國南特影展得獎，開始受到國際影壇注目。之後，以《花樣年華》在坎城影展與杜可風、張叔平同獲技術特別獎，擔綱攝影的《長江圖》則在柏林影展獨得傑出貢獻銀熊獎；不僅收獲多項國際指標性影展獎座，在台灣亦獲頒國家文藝獎，目前已身擁七座金馬獎。

賓哥傾聽時眼睛流露著專注，令人直接感受他的真；答話口氣充滿同理心，讓第一次見面的人也感到很舒心。他對著周圍的人說起一個又一個的幕後故事，故事太多了讓他說不完，這也好，因為他是在熟悉的領域裡才能真正輕鬆的人。2016年接任台北電影節主席，同事眼中的賓哥是容易緊張的人。他自承不善言語，「很怕在很多人面前說話，幾年下來，越來越輕鬆，現在比較放鬆了。」

為了此次的拍攝計畫，他首度破例嘗試穿上特殊剪裁的綠色外套，明明鏡子裡映照出風流倜儻的姿態，但平日慣於穿黑、穿灰的他一時渾身不自在。

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當瞧見擅長時尚攝影的小蘇在旁梳化造型，賓哥俏皮地撂話：「平日害人害多了，現在輪到你了。」旁人一團哄笑，他倒無辜地說：「我拍的都是人們平常生活的樣子」。

困境突顯真實面

賓哥一坐下來接受提問，便讓人覺得大師班隨時開講，他平實地說：「我覺得自己是個工匠，每天像工人一樣，流著汗，在人堆裡，要去和不同部門的人溝通。」這位穿越不同技術年代的老手簡單提點：現在機器性能優異，攝影師如果太依賴器材資源，很難從控制設定裡跳出來，會失去人的本性。「重點不是設備，是自己。」

攝影師面對的情勢是：以前專業集中在少數人身上，現在門檻雖然變低，但相對的，對專業的要求更高了。隨著器材演進和價格平民化，將功能很強的機器交給八歲孩子，也能拍得好看，因為小孩不自我設限，甚至可能拍得比專業人士好。賓哥語畢，小蘇也不住點頭稱是地說完全同意這點。面對數位時代，蘇益良經常自問，明明已經拍得很好看的影像，為什麼一上電腦，就是會忍不住再微調，可有時加多了，反而少了當下的原味和感動。

得再多獎項也沒讓賓哥安逸下來，「我很少自滿，盡量把自己擺在懸崖邊，找自己麻煩。」因為他的人生經歷告訴他，越是困頓，才能呈現本事，顯現個人本色。

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攝影師的工作透過觀景窗進行，而賓哥的攝影生涯在在挑戰突破框架，試圖建構新的畫面、尋找新的色彩。什麼是新的色彩？美在哪裡？「美學功力要慢慢累積。」賓哥表示，看多了、吸收沈澱，並培養判斷力，在美出現的剎那瞬間，立刻做出判斷並且確知如何使用。「重點是你要看到，你不看到就不存在。」

多年來單槍匹馬與外國團隊合作，他在工作場上為了找出特定顏色，有時安排的打燈方法，超出在地工作團隊的習慣，難以言語說明，他會堅持自己的想法，等著拿出影像證實。

說到文化差異的合作關係，賓哥一連串講了幾個例子，比方在法國，拍片現場工作人員會給他這個外來人出考題。有一次，助理不願幹的差事，他自己上場依環境條件手動調整八檔光圈，大家從此對他心服口服；在日本，移動車做不出他要的感覺，他跟技術人員轉換溝通方式說「把我像風一樣吹過去」，化解卡住的合作關係。最重要的是拿影像做解釋，專業技術永遠是最佳後盾。

同樣是躲在鏡頭後工作的小蘇，與賓哥相較起來，面對服裝造型時自在許多；在相機前還活潑地提議自己可以多做哪些動作，一面討論運鏡的處理：「我喜歡用廣角去push，比較時髦。」

自由創造新體驗

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年紀輕輕就入行的蘇益良，馳騁平面攝影多年，經常與國際時尚雜誌合作，為周杰倫、張惠妹、蔡依林、李榮浩拍攝音樂專輯封面，也拍過知名汽車、美容、精品品牌廣告，還曾幫台灣宏碁、華碩電腦產品操刀全球廣告，累積有30年商業時尚攝影經歷。即使在業界已有盛名，但他還是習慣並希望工作夥伴繼續以「小蘇」稱呼他。

認定拍照應該憑恃感覺，但商業攝影伴隨精確的數位要求，讓小蘇深刻體驗攝影師的創作價值降低了，從此成為滿足商業要求的工具人。他懷念沒被商業利益綁住的攝影經驗，毅然在七年前解散團隊，關掉經營20多年的攝影棚，從此一個人，去北京、上海工作，和當地團隊合作，遇上問題，一個人悶著抽煙想辦法。

「心變自由了，但有時覺得孤獨。」小蘇說，做這個決定很快樂，他想要按照自己的方式攝影，將焦點放在人身上，「有fu才是我焦距的重點。」

小蘇羨慕賓哥拍的電影令人感動，因為觀眾很容易將個人記憶和感情投射在故事裡，但平面攝影能挑起的投射很少。因此他這幾年脫離時尚，從事與人、溫度、思考人生哲理有關的創作。

減少商業攝影案之後，依小蘇自己說法「展開尋找自己的歷程」，開始過起減法生活，送走有Logo、印花的衣服不說，連工作多年慢慢累積的相機也大器地一個一個送走，還誠意十足地附送鏡頭。有時想用熟悉的特定機型拍照，想不起來給誰了，還得問朋友循線找回來，用完了再送回去。

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近年來陸續在上海、台北當代藝術館辦過展覽，小蘇清楚創作是條漫長的路。一開始頗在乎別人眼光，後來轉念想，「創作作品又不是要做一份說明書，不需要照顧到所有人，不要求每個人都能了解。」

創作很孤單，他希望未來做展覽，可連結不同領域藝術創作者，和跨界夥伴一起碰撞出火花。

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目前正醞釀下檔展覽，他透露除了人、家、大地等基調，還想加入衝突元素，並給自己設定一年一檔展覽為目標。小蘇豪氣的說：「生命就該用來嘗試不同經驗！」賓哥一旁點頭為他打氣說，是啊，而且會有驚豔！

作為在不同影像形式各擅勝場的攝影師，李屏賓和蘇益良都不自滿於豐富經歷，持續在無國界光影中，用鏡頭去抓住人生的剎那與永恆。

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本文經Harper's BAZAAR授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航