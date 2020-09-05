【圖輯】里約熱內盧人質劫持事件：女子悲痛欲絕，被全副武裝的員警包圍

在巴西的里約熱內盧，有個由煤渣磚搭建起來的住宅區，通常被稱為「貧民窟」。某一天，當地電台在一大清早報導了一則重大新聞，說住宅區所在的聖卡洛斯（Sao Carlos）發生了一起人質劫持事件。

聖卡洛斯位於市中心附近的山坡，上面的房屋建設雜亂無章。

在案發地點附近，有一個年輕女子跪在丈夫身邊，表情悲痛欲絕，被全副武裝的員警包圍。這張照片最後出現在巴西兩大報紙的頭版。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

這起事件，在這座受夠了暴力的城市引起共鳴。當地居民說，激進的犯罪集團和臭名昭著的員警之間，經常發生槍戰。

這起事件的核心，是一名男子在一棟公寓裡劫持了一家三口人作為人質，警方後來確認這名男子是一名毒販。

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這名毒販在警方來後投降，但幾個小時過去，員警在社區廣場附近與其他販毒嫌犯的人交火，武裝衝突迅速蔓延到周圍地區。

然後，附近的另一家人，在自己家裡被其它全副武裝的團抵劫持為人質。隨著警方的談判逐漸展開，這些販毒集團的女性家眷也慢慢聚集在附近。

然而，其中一個販毒者不知去向了。

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在員警身後，有兩個女人慢慢靠近，並看到樓梯上躺著一具屍體。就在這時，轟動巴西的那張照片，裡面的女主角流下了眼淚。

照片顯示，在全副武裝的員警包圍下，這名年輕女子認出了屍體的身分，並從此陷入絕望。

這位自稱名叫朱莉安娜（Juliana）的女子說，那具屍體是她的丈夫，名為巴布薩（Davi Barboza），並稱自己懷有四個月的身孕，而巴布薩是孩子的父親。朱莉安娜坦承，巴布薩是個罪犯，並呼籲所有像他這樣的人，別再過這種生活。

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「我想拜託過那種生活的人，別再繼續下去。」朱莉安娜強忍著淚水說。

「想想你們的家人，這對家人們來說非常煎熬。我不知道要如何回家，因為再也見不到他了。」

巴布薩的死因與整起事件的發生流程，目前仍不得而知。但警方在一份聲明中表示，他們一整天都與犯罪集團交火、沒收各種武器，卻沒有更多的細節。

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拍下這張照片的記者莫拉埃斯（Ricardo Moraes）說，他那天早上衝到住宅區時，從來沒有想到會遇到這種令人震撼的場面。

朱莉安娜所遭遇的痛苦，在巴西並不罕見，去（2019）年巴西的兇殺案比世界上任何其他國家都要多。僅里約熱內盧，登記在案的就有3025起兇殺案，另有1814人是被警察殺害。

朱莉安娜說：「我的丈夫，他就是他。但他是個好人，無論如何，他是我的王子。」

警方正在替巴布薩的屍體蓋上毯子，朱莉安娜在一旁哭得傷心欲絕｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航