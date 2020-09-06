美國司法精神醫院「音樂治療師」：我改變了對「精神疾病犯罪者」的刻板印象
我們想讓你知道的是
在這裡工作學到很多也改變很多，尤其是對於有精神病的犯罪者的看法。以前我也以為這些精神疾病犯罪者就是為了逃罪而裝病，現在的確是看到他們不同的一面。
文：鄭詠榕（Yung-Jung Cheng）
美國有很多的州立醫院，然而這些不是典型醫療醫院，這些醫院專門收的病人是有精神疾病且犯過罪的人。每間醫院所收的病人類型都不一樣，其中包括：
- 因精神疾病而無法受審（Incompetent to Stand Trial）
- 因嚴重精神疾病而無罪（Not Guilty by Reason of Insanity）
- 因精神疾病犯罪者（Offenders of Mentally Disordered）
- 患有精神病的犯人（Mentally Ill Prisoner）
- 性侵犯（Sexually Violent Predator）等等
州立醫院就是台灣目前正在構想的司法精神醫院。每間州立醫院大小不同，收的病人類型、人數也不同。
而我，就在美國的其中一間州立醫院任職，職務名稱是「音樂治療師」。
三年前開始我的「音樂治療師」工作
我所在的醫院約有1200位病人，95％的病人是因精神疾病犯罪者（Offenders of Mentally Disordered）以及性侵犯（Sexually Violent Predator）。
我的醫院收的病人是民事監管（civil commitment）的病人，意思就是他們已服完刑，但臨床上被認定有再犯的機率，因此被送來治療。也因為如此，他們可以選擇是否要接受精神疾病的治療。若願意接受治療，在完成治療之後，法官會決定他們是否可以有條件的出院；反之，若不願意接受治療，可能一生就會在醫院裡度過，或可尋求其他法律途徑出院。
我已在此醫院服務了三年，三年前在被通知雇用後，就開始為期兩週的員工訓練。員工訓練時，講師就告知我們醫院有很多違禁品不能帶，包括玻璃製的餐盒、口香糖、手機當然也不行，可以帶一張信用卡與美金20塊，超過這個規定就不能進醫院（必須把多的項目放回自己車子或醫院提供的置物櫃）。
我每天上班都會經過金屬探測器、每個人的包包都會被檢查，刷員工卡時要核對臉確認是本人，還有檢查隨身警報器是否有電。
經過第一關之後，就進入有刺鐵絲網的門了，再來經過另一個金屬探測器、另一道門，最後正式進入病人治療區。在這開始工作之後，每次都覺得過機場的安檢十分容易。
音樂治療的開端，從士兵們的「創傷症候群」開始
音樂治療在美國已存在百年了。1900年初，世界大戰之後，許多士兵出現現在所謂的「創傷症候群」。當時的精神科醫生覺得使用音樂去治療士兵也許能緩解症狀，因此大量招募音樂家到醫院幫忙，此為音樂治療的開端。
1940年起，美國許多大學陸續設立了音樂治療的課程，第一個設立的學校為密西根州立大學。至此，音樂治療逐漸被運用在不同的年齡層與對象，運用的層面也越來越廣，包括生理、心理、情緒及精神層面⋯⋯。
我還在唸書的時候，曾去過很多的地方實習，包括精神病院、老人安養院、兒童醫院及普通醫院。音樂治療在不同的地方、治療對象的不同，有著不同的功能，這也是音樂治療獨特之處。音樂治療師會根據病人及治療團隊的需求來設計一系列的治療，達到臨床上病人與治療團隊所希望的效果。
舉例來說，音樂治療師可以用寫歌的方式，來幫助得癌症的孩童建立信心與希望，也可以演奏特定和弦行進的音樂來減緩他們接受化療的不適。音樂治療可幫助老年人的生活品質與維持身體機能運作，此外，音樂治療也可用在新生兒加護病房──音樂治療師用音樂來刺激早產兒的發展，以及降低醫療器材噪音，幫助穩定早產兒的情緒。
根據美國音樂治療協會在2007年的統計，音樂治療師的治療對象有19％行為及情緒障礙者、12％發展遲緩者、9％老年人及阿茲海默症患者、9％醫療／手術病人、5％腦部神經障礙者，剩下的46％為其他。現在，音樂治療已被應用在醫院、學校、監獄、精神病院以及州立醫院（也就是司法精神病院）。
「音樂」常被用來當作一種和病人溝通的方式
身為音樂治療師，我的工作包括了每天早上與下午開會討論病人病情、提供不同的治療團體、更新病人的治療進度、收到傳票跑法院等等。其中最重要的是用我的專業「音樂治療」，和病人建立互相信任的醫病關係，用有學術根據、有創意的治療方式，讓病人對於治療沒有排斥或防禦心。以音樂為媒介來設計治療團體，提供一個沒有壓力、威脅性的環境，支持他們在心理與精神上的復原路。
既然是「治療」，就要看得到效果。在精神疾病領域，音樂治療常被用來當作一種和病人溝通的方式。我所在的單位是幫助性侵犯的病人，他們大多被臨床診斷為戀童癖症（Pedophilic Disorder）或性癖好症（Paraphilic Disorder）。有些病人有額外的診斷，像是反社會人格、憂鬱症或邊緣性人格障礙等等。
病人和一般人無異，只是常常在遇到事情的時候會不曉得如何反應或解決，因而就用他們最習慣的方式——暴力、衝動——去面對，而他們之所以習慣這樣的方式，常常是因為不正常的生長環境。有趣的是，大部分的病人都很喜歡音樂，所以比起傳統的心理諮商，音樂治療與心理諮商雙管齊下，對他們來說會是更有效的治療方式。
形形色色的病人：有些憤世嫉俗，有些積極改變自己的人生
很多人會問我，在精神病院工作是什麼樣子？危險嗎？
我之前在的單位是幫助因精神疾病犯罪者（Offenders of Mentally Disordered），大部分的診斷是思覺失調症，會有幻聽、妄想的症狀，病人需要吃藥控制症狀，所以整體而言是穩定的。但如果遇到「有人」（幻想中的人）告訴他那個藥是毒藥不要吃，症狀會變得無法控制，有時候的確有攻擊性行為出現，但大多是一些不合常理的行為。
我曾有一位病人某天開始突然很喜歡剝自己的皮膚，問了他為什麼才知道原來幻想中的人叫他不要吃藥，又說他是一顆馬鈴薯，所以需要剝自己的皮；也有病人以為自己的室友是上帝，每天都要對他禱告。
我現在所在的單位就像是個小型社會，有形形色色的病人：有些就像隔壁鄰居般親切，有些固執得像頭牛，有些憤世嫉俗，有些則積極想改變自己的人生。
我有病人曾告訴我，他的母親是會吸毒的妓女，所以他從小就看到嫖客用毒品控制他媽媽，這對他來說是再正常不過的事情。長大後，他也用毒品控制其他人，結果被警察抓了，一臉茫然不曉得到底犯了什麼錯。直到接受治療後，才知道他以為的「正常」生活，其實是不正常的。
還有病人從小就被媽媽的男朋友性侵，以為這是對的事情，長大後也如法炮製性侵了未成年的少男少女。在接受治療之後，才鼓起勇氣從創傷中慢慢復原，才培養出同理心為過去的錯事負責。
在這裡工作學到很多也改變很多，尤其是對於精神病犯罪者的看法。以前我也以為這些精神疾病犯罪者就是為了逃罪而裝病，現在的確是看到他們不同的一面。
精神疾病這個議題在台灣社會時常出現，卻尚未得到解決，大眾對於精神病患者的也多是負面看法。期盼藉由此親身工作分享，可以改變大眾對於精神疾病患者，與精神疾病犯罪者的既定印象。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航