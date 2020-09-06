美國司法精神醫院「音樂治療師」：我改變了對「精神疾病犯罪者」的刻板印象

文：鄭詠榕（Yung-Jung Cheng）

美國有很多的州立醫院，然而這些不是典型醫療醫院，這些醫院專門收的病人是有精神疾病且犯過罪的人。每間醫院所收的病人類型都不一樣，其中包括：

因精神疾病而無法受審（Incompetent to Stand Trial）

因嚴重精神疾病而無罪（Not Guilty by Reason of Insanity）

因精神疾病犯罪者（Offenders of Mentally Disordered）

患有精神病的犯人（Mentally Ill Prisoner）

性侵犯（Sexually Violent Predator）等等

州立醫院就是台灣目前正在構想的司法精神醫院。每間州立醫院大小不同，收的病人類型、人數也不同。

而我，就在美國的其中一間州立醫院任職，職務名稱是「音樂治療師」。

三年前開始我的「音樂治療師」工作

我所在的醫院約有1200位病人，95％的病人是因精神疾病犯罪者（Offenders of Mentally Disordered）以及性侵犯（Sexually Violent Predator）。

我的醫院收的病人是民事監管（civil commitment）的病人，意思就是他們已服完刑，但臨床上被認定有再犯的機率，因此被送來治療。也因為如此，他們可以選擇是否要接受精神疾病的治療。若願意接受治療，在完成治療之後，法官會決定他們是否可以有條件的出院；反之，若不願意接受治療，可能一生就會在醫院裡度過，或可尋求其他法律途徑出院。

我已在此醫院服務了三年，三年前在被通知雇用後，就開始為期兩週的員工訓練。員工訓練時，講師就告知我們醫院有很多違禁品不能帶，包括玻璃製的餐盒、口香糖、手機當然也不行，可以帶一張信用卡與美金20塊，超過這個規定就不能進醫院（必須把多的項目放回自己車子或醫院提供的置物櫃）。

我每天上班都會經過金屬探測器、每個人的包包都會被檢查，刷員工卡時要核對臉確認是本人，還有檢查隨身警報器是否有電。

經過第一關之後，就進入有刺鐵絲網的門了，再來經過另一個金屬探測器、另一道門，最後正式進入病人治療區。在這開始工作之後，每次都覺得過機場的安檢十分容易。

音樂治療的開端，從士兵們的「創傷症候群」開始

音樂治療在美國已存在百年了。1900年初，世界大戰之後，許多士兵出現現在所謂的「創傷症候群」。當時的精神科醫生覺得使用音樂去治療士兵也許能緩解症狀，因此大量招募音樂家到醫院幫忙，此為音樂治療的開端。

1940年起，美國許多大學陸續設立了音樂治療的課程，第一個設立的學校為密西根州立大學。至此，音樂治療逐漸被運用在不同的年齡層與對象，運用的層面也越來越廣，包括生理、心理、情緒及精神層面⋯⋯。

我還在唸書的時候，曾去過很多的地方實習，包括精神病院、老人安養院、兒童醫院及普通醫院。音樂治療在不同的地方、治療對象的不同，有著不同的功能，這也是音樂治療獨特之處。音樂治療師會根據病人及治療團隊的需求來設計一系列的治療，達到臨床上病人與治療團隊所希望的效果。

舉例來說，音樂治療師可以用寫歌的方式，來幫助得癌症的孩童建立信心與希望，也可以演奏特定和弦行進的音樂來減緩他們接受化療的不適。音樂治療可幫助老年人的生活品質與維持身體機能運作，此外，音樂治療也可用在新生兒加護病房──音樂治療師用音樂來刺激早產兒的發展，以及降低醫療器材噪音，幫助穩定早產兒的情緒。

根據美國音樂治療協會在2007年的統計，音樂治療師的治療對象有19％行為及情緒障礙者、12％發展遲緩者、9％老年人及阿茲海默症患者、9％醫療／手術病人、5％腦部神經障礙者，剩下的46％為其他。現在，音樂治療已被應用在醫院、學校、監獄、精神病院以及州立醫院（也就是司法精神病院）。

「音樂」常被用來當作一種和病人溝通的方式

身為音樂治療師，我的工作包括了每天早上與下午開會討論病人病情、提供不同的治療團體、更新病人的治療進度、收到傳票跑法院等等。其中最重要的是用我的專業「音樂治療」，和病人建立互相信任的醫病關係，用有學術根據、有創意的治療方式，讓病人對於治療沒有排斥或防禦心。以音樂為媒介來設計治療團體，提供一個沒有壓力、威脅性的環境，支持他們在心理與精神上的復原路。

圖為示意圖。Photo Credit: Corbis/達志影像

既然是「治療」，就要看得到效果。在精神疾病領域，音樂治療常被用來當作一種和病人溝通的方式。我所在的單位是幫助性侵犯的病人，他們大多被臨床診斷為戀童癖症（Pedophilic Disorder）或性癖好症（Paraphilic Disorder）。有些病人有額外的診斷，像是反社會人格、憂鬱症或邊緣性人格障礙等等。

病人和一般人無異，只是常常在遇到事情的時候會不曉得如何反應或解決，因而就用他們最習慣的方式——暴力、衝動——去面對，而他們之所以習慣這樣的方式，常常是因為不正常的生長環境。有趣的是，大部分的病人都很喜歡音樂，所以比起傳統的心理諮商，音樂治療與心理諮商雙管齊下，對他們來說會是更有效的治療方式。

形形色色的病人：有些憤世嫉俗，有些積極改變自己的人生

很多人會問我，在精神病院工作是什麼樣子？危險嗎？

我之前在的單位是幫助因精神疾病犯罪者（Offenders of Mentally Disordered），大部分的診斷是思覺失調症，會有幻聽、妄想的症狀，病人需要吃藥控制症狀，所以整體而言是穩定的。但如果遇到「有人」（幻想中的人）告訴他那個藥是毒藥不要吃，症狀會變得無法控制，有時候的確有攻擊性行為出現，但大多是一些不合常理的行為。

我曾有一位病人某天開始突然很喜歡剝自己的皮膚，問了他為什麼才知道原來幻想中的人叫他不要吃藥，又說他是一顆馬鈴薯，所以需要剝自己的皮；也有病人以為自己的室友是上帝，每天都要對他禱告。

我現在所在的單位就像是個小型社會，有形形色色的病人：有些就像隔壁鄰居般親切，有些固執得像頭牛，有些憤世嫉俗，有些則積極想改變自己的人生。

我有病人曾告訴我，他的母親是會吸毒的妓女，所以他從小就看到嫖客用毒品控制他媽媽，這對他來說是再正常不過的事情。長大後，他也用毒品控制其他人，結果被警察抓了，一臉茫然不曉得到底犯了什麼錯。直到接受治療後，才知道他以為的「正常」生活，其實是不正常的。

還有病人從小就被媽媽的男朋友性侵，以為這是對的事情，長大後也如法炮製性侵了未成年的少男少女。在接受治療之後，才鼓起勇氣從創傷中慢慢復原，才培養出同理心為過去的錯事負責。

在這裡工作學到很多也改變很多，尤其是對於精神病犯罪者的看法。以前我也以為這些精神疾病犯罪者就是為了逃罪而裝病，現在的確是看到他們不同的一面。

精神疾病這個議題在台灣社會時常出現，卻尚未得到解決，大眾對於精神病患者的也多是負面看法。期盼藉由此親身工作分享，可以改變大眾對於精神疾病患者，與精神疾病犯罪者的既定印象。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航