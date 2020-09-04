中資愛奇藝被封殺後，台灣還有哪些推薦的串流平台能追劇、看電影？

經濟部「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」正式上路，將代理或經銷中國OTT TV（Over-the-Top Service影音串流）及相關商業服務納入禁止範圍，位處於灰色地帶、無法令可管的愛奇藝、騰訊WeTV等中資平台已全面遭到封殺。

日前推出由NCC擬定的OTT專法草案，OTT專法（網際網路視聽服務管理法）被認為是針對中國OTT業者，也被稱為是「愛奇藝、騰訊條款」，明訂非法業者是未依《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》取得許可之網際網路視聽服務提供者，指示不屬於許可範圍的愛奇藝、騰訊WeTV都將被視為非法在台經營。

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之前中國地區的OTT影音串流平台依循現行法規縫隙，先後透過代理商模式在台落地，因有繞道問題加上身分認定模糊，被政府界定為非法業者，並質疑內容有文化統戰與洗腦之嫌，「入島、入戶、入腦」恐對台灣國安造成威脅。

在美國、日本等大部分國家，OTT TV都被視為網路資訊服務，主要採取自律管理並沒有特別管制，新加坡則是以現有廣播法監管OTT TV業者。台灣專法賦予NCC權力，禁止電信業、網路業不得為中國OTT提供資料中心、快速存取等服務，但政府就算不讓愛奇藝進來，並非台灣觀眾看不到愛奇藝了，平台還是可以向國外CDN（Content Delivery Network網路內容遞送）服務商簽約租借，另外連線到香港等地的伺服器提供影音服務。

至於消費者質疑權益受損，NCC指出台灣並未封網，如果消費者已有訂閱愛奇藝平台，9月3日之後還是可以觀看，只是代理商不可以繼續經營相關商業服務，台灣電信業者也無法提供伺服器或傳輸服務，可能會影響平台觀看品質，客服也不能外包給其他業者。如果消費者是在9月3日後訂閱愛奇藝，消費性質屬於境外交易，也不會有台灣後續的客服服務。

台灣非常喜愛追劇或看運動賽事，在數位匯流發展趨勢下，看片的管道除了無線及有線電視台或衛星電視，近年還發展出網路協定電視（Internet Protocol Television）。而2016年台灣邁入了OTT元年，本土與境外跨國大型OTT TV風起雲湧，採用串流技術的網際網路視聽服務提供的OTT TV等平台，更是大大地改變了大家的收視習慣。

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台灣OTT TV收費平台蓬勃發展，透過網路提供的應用服務大致分為Netflix、CATCHPLAY＋（HBO GO）、ELTA.TV、KKTV、LINE TV（Choco TV）、LiTV、WeTV、愛奇藝等線上影音平台；中華電信Hami Video／MOD、台灣大哥大my Video、遠傳friDay影音／OVO等電信業者；公視＋、Fain TV等頻道業者。

OTT可以使用電腦、手機、平板、智慧型電視等裝置直播頻道收看節目，是固定時間單向收看，也可以隨選視訊，在任何時間自由點播喜歡收看的節目，隨時可以調整播放速度、暫停、向前搜畫或向後回放，不必受制於表定的播放時間或節目內容，對於忙碌或挑戲消費者而言都非常便利。而且網路無國界，其實若是想看合法業者沒有提供的節目，或是單純省錢看免費盜版，消費者依然可以自由連線收看境外影音平台。

愛奇藝台灣站是許多台灣人使用的OTT，APP下載量超過600萬，也是台灣人訂閱付費第二高的平台，節目以陸劇、韓劇各占25％為主，日劇及歐美劇占比各為20％，台灣本身產能較小只占10％；綜藝節目也是以中國與韓國居多，電影的選擇相對而言並不算多。其實愛奇藝的觀看服務不錯，畫面品質也很優，還有畫中畫、倍速播放、兒童保護視力、只看TA、VR模式觀看、杜比音效、鎖屏模式、音頻播出、可截圖等特殊功能，還可以多台裝置登入，很能滿足追劇迷的習慣。

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而愛奇藝投入到台灣內容的費用已經超過10億台幣，經常有獨播強檔節目，每年還同步跟播數十部的戲劇綜藝，從陸劇《延禧攻略》、《如懿傳》，到韓劇《太陽的後裔》、《鬼怪》、《金秘書為何那樣》、《德魯納酒店》、《夫婦的世界》等，都是近年大熱爆款的劇集，更引發各界潮流話題。愛奇藝經營韓國影視內容極深，還推出原創韓劇《一起吃晚餐嗎？》、《便利店新星》等。

如今沒有了愛奇藝，追劇狂還有那些正版OTT TV可以訂閱？電信三雄的OTT TV服務都主打陸劇、韓劇，大部分也集合戲劇、綜藝、電影、賽事、動漫等綜合節目型態，本文就簡單介紹幾家OTT平台，提供大概的參考資訊。

Catchplay+

是台灣唯一成功跨足國際市場的影音平台，在印尼、新加坡市場都有極好的成績，內容以電影為主，每周都有強檔新片更新，也提供歐美日影集與《我們與惡的距離》、《俗女養成記》、《若是一個人》等獨家台劇。網站設計漂亮，搜尋功能易上手，有試看五分鐘影片的預覽功能，導演、演員名單齊全，結合IMDb評分、電影新訊與影評專欄，功能算是齊全。付費方案為單月199元／HBO GO單月149元／雙享月租250元，也可選擇單次租借電影，免費會員一個月可以免費看10部電影。

Catchplay＋並與4月剛登台的HBO GO直接進行系統串接，將《冰與火之歌：權力遊戲》、《西方極樂園》等熱門影集內容全數上架，CATCHPLAY＋還新增了HBO GO服務專區，只要HBO GO資料庫新增影片，CATCHPLAY＋平台就會同時更新，上架速度與HBO GO本身完全同步。因此消費者只需透過一個帳號、一個付費方案，就能在一個平台同時達成觀看兩個平台的內容。

Catchplay＋日前也與文策院執行管理的國發基金共同投資，成立SCREENWORKS影響原創影視股份有限公司，積極展開與國內影視內容創作者、製作公司、投資者等合作開發項目，開發旗艦迷你劇集、電影及高質感紀實節目等高價值娛樂項目，專注佈局面向國際市場的台灣原創內容，同時導入國際市場銷售模式，力求「先賣再拍」的風險管控，短中期目標是2022年起達到每年投資產製80～100小時台灣原創影視作品的動能。剛成立的影響文創已在開發數個影視內容項目，包括《俗女養成記2》、《塵沙惑》及《氣》，備受觀眾期待。

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KKTV

是KKBOX成立的OTT平台，主打跟播日劇與動漫，也有台劇、陸劇、韓劇、港劇、綜藝及電影，畫質很漂亮，有離線觀看、免費轉轉台及跨裝置接續觀看等功能。KKTV的日劇號稱全台最強，翻譯比Netflix強多了，很適合日劇迷追看經典劇。與愛奇藝模式相同，除了有免費專區，通常戲劇可以免費收看一～三集，後續集數就要升級為VIP會員才能觀看。

若想聽付費音樂平台，可以訂閱KKBOX Prime，用優惠價格同時享有KKBOX與KKTV 。

付費方案分為定期與單次購買，再細分單月與單季選項，單月149元／單季447元／年訂1788元（信用卡加送60天），KKBOX Prime：單月199元／180天999元。首次訂閱還有一個月的免費收看。

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LINE TV

主打動漫，韓劇、台劇、陸劇、BL、泰劇、綜藝、電影等免費看，最特別的就是BL館，也常跟播韓劇、台劇。原本是免費平台，合併CHOCO TV後多了大量片庫，但節目分太多段落，廣告也太多，有些劇的字幕手寫很醜。若想避免廣告干擾，觀看高畫質解析度與VIP專屬影音及更多電影，則需付費收看。LINE TV常常會辦BL見面會，但必需綁LINE ID，不方便共用。付費方案為單月160元／單季420元／年訂1440元

Photo Credit: LINE TV

遠傳friDay影音

以電影為重點，主打韓劇、台劇、陸劇、動漫、綜藝、布袋戲、新聞等，有許多強檔新片，還有獨家韓國影劇，整體片庫還蠻豐富。介面設計簡單，有許多分類可以搜尋，但沒有前進後退鍵，空白鍵很無言。提供強檔單片租借79元，儲值方案依照天數計算，使用月租方案有新片觀看限制，若單月超過兩部必須另外付費觀看。付費方案為單片自由選每月250元／35天199元／74天398元／225天1194元。

Photo Credit: 遠傳friDay影音

台灣大哥大myVideo

主打電影、韓劇、BBC英劇、戲劇、動漫、幼兒、直播等頻道，也新增台劇、日劇、陸劇、歐美影集等熱門戲劇，部分是跟播，特別是與英國BBC Studios合作，設置了BBC館，有《新世紀福爾摩斯》等眾多英劇可以看。多數節目只需加入會員就能可免費觀看，但會有廣告干擾，部份節目則需要付費，韓劇幾乎免費。

此外，myVideo也積極進入投入原創投資，開發自製劇，從投資《雙城故事》，雖未參與製作，但成功將影片留在平台播映，之後的《76号恐怖書店之恐懼罐頭》，myVideo從製作面開始討論，而今年幾部話題影集《做工的人》、《誰是被害者》、《追兇500天》等都能看見myVideo的投資身影。

myVideo與Netflix的使用模式類似，一組帳號可與家人朋友一起共享使用，可使用不同裝置觀看不同影片，最多可以建立5組身份，但同時間線上觀看限制為兩人，目前共享機制僅支援手機APP、Android TV電視。有單次付費與月租訂閱的方式。付費方案為單月250元／ 180天1194元。

Photo Credit: 台灣大哥大myVideo

GagaOOLala

亞洲第一個以LGBTQ為主，專為同志酷兒族群設立的專屬線上正版娛樂影音平台，專注於同志與性別友善內容，有上千部獨家及熱門同志電影、紀錄片、短片、影集、綜藝與原創內容，是幾個OTT平台中最獨特的一家。每周上架新片，有很多國外影展佳片。註冊會員可享有免費看專區，精選電影、紀錄片、短片、原創內容及所有影集的首集。

GagaOOLala隸屬於杰德影音，擁有眾多國內外影音品牌代理及網路頻道，又有自製內容的經驗與能力，舉辦過多屆酷兒影展，在台灣眾多本土影音平台中具備與世界接軌的基礎，與邁向國際的能力，是台灣第一個邁入國際市場全球化的OTT平台。

GagaOOLala的姐妹台「GOL STUDIOS國際影視資源媒合平台」是全球第一個整合劇本創意、拍片技術資源、資金、與發行管道的國際網絡，目前已投資多部國際合製與台灣創作開發，泰國團隊的跨國男同志愛情電影《戀愛完成式2》已播映，也與菲律賓導演及台灣團隊共同創作新劇，描述疫情下的六段男同志關係發展。

杰德影音還特別為了男女同志的時事及文化觀察專題，分別設立了GagaTai、LalaTai兩個原理相似、內容不同的主題網站。GagaOOLala以自己的文化特色做出市場區隔，正在實現Gay Netflix的願望，是非常值得觀察的案例。付費方案為月租199元。

Photo Credit: GagaOOLala

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航