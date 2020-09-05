參加即脫魯、服從即正義？大學宿營的潛規則與箇中權力關係

文：鄒新猷（國立台中教育大學學生、前學權工作者，現為衛生福利部兒童及少年福利與權益推動小組委員）

開學季來臨，大一新鮮人準備步入夢寐以求的大學生活，正當新生們煩惱自己該如何在大學盡情享受青春時，學長姐們就會告訴學弟妹：「如果你不想四年都在當系上當邊緣人，就一定要來參加新生宿營，可以在裡面認識好多人，想脫魯（擺脫單身）就一定要參加！而且學長姐們準備得很辛苦，絕對會很好玩！」此時，當大一菜鳥聽到學長姐這樣熱情如火的吶喊，原先堅決不去意志瞬間溶解：「該怎麼辦？要去嗎？」

首先，本文並非勸誡大一新生不要參加宿營的「勸世文」，而是要介紹宿營籌備過程的內幕。筆者整理自身對大學宿營的經驗及見聞並提供給讀者思考，主述宿營籌備活動中的「潛規則」，並一窺箇中權力關係，希望拋磚引玉，提供大學學生、師長及學生權利工作者思考方向。

普遍來說，大學宿營的準備工作和大多數營隊並無二致，通常會由較有經驗的學長姐擔任所謂「高幹」（高階幹部），例如總副召、活動長或美宣長等，而由升大二的學弟妹來擔任「工人」（工作人員）。以上是對大學宿營的一般性認識。

宿營中不為人知的秘辛

1. 花錢學經驗。由於辦宿營活動是賺不到錢，而且有時候還會倒貼經費（高幹通常這麼說，但實際情況不一定），所以就算是幹部和工人也必須繳跟學員一樣數目，甚至更多的錢。也就是不僅需要付出勞力、精力，也必須付出財力來舉辦宿營。

2. 參加即脫魯。由於籌備宿營幾乎需要花上半個暑假，又需要自付飯錢、交通甚至是住宿，可謂傷身傷財，那為什麼有些大學生還是如此熱衷宿營呢？有些幹部會舉起「參加宿營即脫魯」的大旗，甚至以姣好身材的夯哥夯姐作為招募廣告，拉攏學弟妹報名擔任工人。而對某些人來說，參加宿營的心態也可能是基於對系上同儕的認同感、或是想通過宿營得到大學生活的參與感。

3. 服從即正義。由於各校宿營傳統及宗旨不同，可能會出現夜教、搭帳篷、營火晚會或是認識系所等等迥異的康樂或學術活動。無論性質如何，在這個階段會出現的問題其實差不多，那就是正當性危機。某些學長姐制嚴格的科系，學長姐彷彿角頭老大，對學弟妹動輒罵罵咧咧，爾後打出溫情攻勢，說一切是為他們好，希望他們留下美好回憶，進而提出更多要求。

這樣的家長式領導在宿營活動時屢見不鮮，從而動搖工人對宿營的熱情，使工人開始思考學長姐是否有領導自己的正當性。而由於工人已經繳納保證金，或是迫於人情壓力，怕被排擠，只得繼續參與籌備，並且說服自身忽略學長姐領導時所出現的正當性問題，說服自己「服從即正義」。

從不同面向深入思考大學宿營

總體而論，大學宿營在籌備階段的權力關係大抵可分為三項：金錢、性別與年級。首先從金錢角度而論，參加宿營籌備得具備一定經濟門檻，對於暑假需打工賺取學費、生活費的人而言，是完全無法參與，從而也失去了透過宿營拓展人際資本、活動能力的機會；但若參與宿營，同時也會將自身嵌入籌備過程中的權力結構。總體而言，金錢是參與宿營的入場門票，它刷掉了一部分想參加宿營卻無法參加的大學生，得以參加宿營籌備，以及大一新鮮人能夠在宿營上看到的學長姐，極少是貧苦階級。

其二，從性別角度而言，過去新聞案例中，一些關於宿營活動中，物化、歧視的爭議飽受大眾批評，此時便見到大學系主任、教授出面道歉，承諾加強管理。然而，教育人員也實在無辜，因為活動內容都是學生負責，一般來講與大學毫無關係，於是有些人便將這些性平事件歸咎於大學生愛玩的天性。

事實上，宿營與聯誼並無二致，都是要在活動中認識男男女女，尤其當科系的男女比例極度不均，就會有認識外系或別校同學的需求，也就會因此與別系或外校合辦。為了提升工人參加意願，高幹可能要求工人做出一些觸碰善良風俗底線的行為，以此形成共犯結構，大家也會凝聚團結，高幹也有了指揮工人的基礎。

最後，即是從年級的觀點來看，一般情況下，宿營籌備時可能遇到正當性不足的參與危機。由於採志願報名加入，報名需繳交動輒千元報名費，一個月以上的籌備期間內食宿自理，而擔任高幹的二升三年級學長姐，對於擔任工人的一升二的學弟妹而言，已經在某種程度上造成壓力，當發生衝突時，便會出現正當性危機，亦即高幹對工人的指揮基礎，僅僅依靠「學長姐制」或是「職位高低」這類的文化苦撐。

作為工人，學弟妹需要練舞、練遊戲、做道具等等，而高幹則需對其驗收、檢討成果或跑行政，雖然各司其職，卻已然形成上對下的權力結構，工人們都不免抱怨：「憑什麼我花了錢來這裡，卻要被你們這些幹部罵來罵去？」。

在這樣的權力關係裡面，要如何創造雙贏？

若跳脫學生思維，以師長或學生權益的角度而言，最要先處理的是「安全問題」，也就是在其所繳納的費用當中，有沒有完整的保險，包含交通險、意外險等，因為在籌備的過程中，可能需要練火舞、香扇或是各種高難度舞蹈，或是勤跑外校、場勘等，這並非簽署一張家長同意書即完事，其安全問題應受全方面檢視。

再來，即是工作時長。以筆者為例，本文書寫當下已逾晚上十點，同學仍在高幹要求下，仍在外地籌備宿營，早上九點上工，迄今已逾十二個小時，可謂起早貪黑。然而這樣的時長雖有違常理，同學卻是申訴無門，但若想中途退出宿營，又怕日後與學長姐的相處會出現問題，因此在人情壓力與過長工時的雙重打擊下，同學只能隱忍。

最後，筆者認為，要想破除由金錢、性別與年級所形成的權力關係，可以從金錢的角度來釜底抽薪。政府部門或許可撥出經費補助大專院校學生，讓學生提出計畫書，徵選具有創新、深度學習且符合組織管理原則的團隊，使得某些超乎常理的大學宿營文化能在體制內被正常化，以此解決文中所述的「性別」問題及「學長姐文化」。事實上，行政院青發署早已有類似計畫，給予青年經費辦理壯遊、講座，讓青年在公共參與及實踐的道路上走得更加順暢。

期許師長及教育工作者能多關心籌備宿營的學生，因為某些危險可能正暗藏其中，也惟有關心和改變，才能創造學生與學生，甚至是學生與師長之間的雙贏。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航