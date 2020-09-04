小廠被壓榨？白紙變合約？陳時中回應加利口罩風波、5大爭議整理

口罩國家隊「加利科技」被舉報從中國進口非醫療用口罩，混充醫療用銷售，風暴延燒中。今（4）日上午衛福部部長陳時中出席活動，做出初步回應。

對於加利老闆林明進指出大廠降低產能，小廠被壓榨，導致工作超負荷，陳時中表示，徵用片數都是不斷跟廠商開會的結果，何況加利科技口罩也有在市場販售，不能再用這樣的藉口。陳時中並表示，廠商犯法在先，還講一些「五四三」，這樣怎麼會對？

關於口罩混陸製，還有其他業者疑似有類似情況？目前調查進度如何？陳時中今天表示，進度應該很快會有，申報不實、魚目混珠，到工廠一看就知道，結果應該很快就出來。

而林明進指出，當初被紡研所要求在空白紙上簽名，後來竟被加上合約內容，形同「被同意」，他認為政府行徑不光明正大。對此陳時中表示，一般合約應該都滿清楚。

至於林明進稱自己的口罩品質優於國家隊，陳時中表示不會做品質檢測。他表示，「非法東西不用再檢測，已經不是品質問題，是完全不合法，破壞我們對口罩國家隊的信心、造成人民恐慌，應該是非常不對的事情，犯法在先，還講一些五四三，這樣怎麼會對？」

加利老闆昨晚在調查空檔接受媒體聯訪，關於他指出「被追加產能」「空白白紙變合約」「退出國家隊就吊銷藥證」「大廠降低產能，小廠被壓榨」等說法，經濟部等相關單位如何回應？拿到冒充口罩如何退貨？一次幫你整理。

1.徵收量過高，生產壓力大？

加利老闆說法：曾跟中央反映過2、3次口罩生產負荷量太大，但都沒有得到回應，為了讓員工休息，才進口大陸工業級口罩供國家徵用。

經濟部回應：《中央社》報導，經濟部官員則表示，目前全台每日徵用口罩量為800萬片，徵用量按各家工廠產能比例分配；加利的配額為19萬片，不過，加利購買的熔噴布，則能製作22萬片口罩。

官員說，主要是考量到良率問題，才會讓加利購買22萬片所需的口罩原料，該公司也都用完口罩原料。官員也表示，加利曾反映過一次想要調降徵收量，但加利都會用完熔噴布的量，所以沒有調降配額。

2.大廠不繳量，小廠被壓榨？

加利老闆說法：鶯歌及高雄有兩間大型國家隊工廠，不按照負責的量繳交，導致其他小廠必須分擔更多，令許多同業「氣得跳腳」，他也質疑，中央分配機台不均，有些國家隊明明廠房很小，卻有十台機台，自己卻只有一台。

經濟部回應：《中央社》報導，經濟部長王美花上午出席論壇活動時說，「兩個大廠不繳量」完全不是事實。王美花指出，每個廠都有固定的徵用量，有些廠商國外訂單非常滿，可能向食藥署表明要緩一些，「絕對沒有說A廠商的量要用B來承擔，完全沒有的事情」。

3.敢退出口罩國家隊，就吊銷藥證？

加利老闆說法：指控有衛福部的官員威脅，要是敢退出國家隊，就直接吊銷他的藥證。

食藥署回應：《蘋果日報》報導，食藥署品質監督管理組組長遲蘭慧今上午表示，吊銷藥證是很嚴重的情況，藥證是廠商財產，公務部門不會隨意吊銷，相信在訂定合約時會希望廠商可以配合，合約也有一定約束力，相信不會隨意把廠商經過努力得到的許可證吊銷。

4.冒充的口罩，品質優於國家隊？

加利老闆說法：自己在中國大陸買料請朋友生產，用以繳交提供國家口罩隊被徵用的數量，但醫用口罩防護效果不佳，防護效率只有95%，但他繳交給國家徵用的口罩，防護效率有99.8%，且有送檢測過，是屬於工業級的口罩。

陳時中回應：非法東西不用再檢測，已經不是品質問題，是完全不合法，破壞我們對口罩國家隊的信心、造成人民恐慌，應該是非常不對的事情，犯法在先，還講一些五四三，這樣怎麼會對？

5.拿到冒充口罩可退貨嗎？怎麼退？

總統蔡英文臉書回應：衛生福利部已經查獲冒充的口罩，停止該廠商的生產和出貨作業，並擴大追查還有沒有其他違規業者。對於違規廠商的行為，我們一定會要求主管機關清查清楚，依法開罰。檢調單位也正在介入偵辦。

如果有北部民眾買到標示「Carry mask」的實名制口罩，可以在9/4到9/11之間，前往有販售口罩實名制1.0的藥局或衛生所換貨。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範