判決「緩刑」就沒事了嗎？國家可不是吃素的

據媒體報導指出，藝人吳宗憲日前因不滿「館長」陳之漢直播時辱罵他，憤而提告，經檢察官提起公訴後，臺北地院今判決「陳之漢犯公然侮辱罪，處拘役58日，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日，緩刑兩年，緩刑期內付保護管束，並應於本判決確定之日起六個月內，向公庫支付新台幣10萬元，並不得對吳宗憲為公然侮辱及誹謗行為」，那我們就透過這個判決來聊聊緩刑吧！

什麼是緩刑？

所謂「緩刑」，其實指的是「暫緩執行刑罰」。簡單來說，就是行為人的違法行為已經被確認構成犯罪，但因為法院認為「暫時沒有執行必要」，故依法給予2至5年的「觀察期」，不需要入監執行或繳納罰金，等到觀察期滿後，法院所宣告的刑罰就失去效力，等同未受過有罪判決。

當你發現緩刑有這麼「好康」時，是不是開始質疑難道不用付出任何代價？這點法律給出了答案，依照《刑法》第74條第2項規定，緩刑可以附上負擔，例如：

向被害人道歉 立悔過書 向被害人支付一定數額之賠償 向公庫支付一定之金額 向指定之機構、社區或團體提供40~240小時之義務勞務 完成戒癮治療、精神治療、心理輔導或其他處遇措施 保護被害人安全之必要命令 預防再犯所為之必要命令

本案緩刑中，就出現了「支付10萬元」以及「不得對吳為公然侮辱及誹謗行為」的負擔。而依照第75條之1第1項第4款規定，若有違反上開負擔且情節重大，足認原宣告的緩刑無法達到預期效果而有執行刑罰必要時，可依法撤銷緩刑。且依同法第93條規定，因為有了「不得對吳為公然侮辱及誹謗行為」的禁制命令，所以緩刑期間必須付「保護管束」。

Photo Credit: 中央社

什麼是保護管束？

所謂「保護管束」，本質上等同「監督、輔導」（腦海中是否浮現出教官的畫面？）。依照《保安處分執行法》第64條以下規定，受保護管束之人，應於指定日期前往指定處所報到，且保護管束期間應遵守必要之事項，包含：

保持善良品行 服從命令 不得對被害人等尋仇挑釁 每月報告自身健康狀況、生活情況及工作環境 未經許可不得離去保護管束地

保護管束的目的，係由觀護人督促行為人之行為，促使其履行判決所諭知之緩刑負擔，並予以輔導，故若有不遵守或服從保護管束措施時，除加以告誡、限制其自由外，檢察官並可向法院聲請撤銷保護管束或緩刑宣告，並依法發監或諭令執行刑罰。因此，也特別提醒受保護管束之人，務必遵從管束，切勿挑戰執法者的耐性。

緩刑制度，是在行為人為初犯、過失犯、激於義憤或非為私利所犯，或犯後自首、自白、和解，抑或因身體、教育、職業、家庭關係或其他正當事由，導致執行有困難時，由法院綜合考量惡性、是否有積極改過遷善等情狀，所給予的刑罰替代措施，目的在促使行為人自新，並避免短期自由刑所造成的弊端。

因此，受緩刑宣告雖暫時不用執行刑罰，但仍要付出相當代價，千萬別以為有了緩刑就自在逍遙，若不能安分守己、履行義務，也不要以為國家是吃素的！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航