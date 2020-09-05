《燃燒女子的畫像》幕後：高難度的古堡打光，肖像畫的服裝外觀，打造出優美的影像風格

文：邱昶維（DCFS編輯部）



2019年法國電影《燃燒女子的畫像》，由導演Céline Sciamma（瑟琳席安瑪）執導，講述女畫家為了完成富家千金出嫁前的肖像畫，開始與千金過著朝夕相處的生活，但兩人卻也因此變得親密，享受著短暫自由的愛戀關係。

融合女性議題、同志愛情及神話色彩等內容，《燃燒女子的畫像》不僅榮獲坎城影展最佳劇本及酷兒金棕櫚獎，在攝影、服裝設計等技術層面上，也獲得國際影評與觀眾的肯定，令人驚豔於其優美的影像風格，難以忘懷。

刻骨銘心的愛情故事，女性凝視的解放與慾望

圖片來源：《燃燒女子的畫像》

這部電影就是一個女性凝視的宣示。 ──導演 Céline Sciamma

「成功的愛情故事不會討論愛情的永恆，而是要談解放。」導演Céline Sciamma表示，受到《神力女超人》、《鐵達尼號》等電影啟發，她決定描繪一段充滿遺憾的愛情故事，但Sciamma不願使片中角色「政治化」，因此將故事重心同時放在女藝術家的創作過程，避免類似電影時常刻意強調的「堅強女性」之標籤。

「我希望影片結構能夠說明愛情永遠會有未來。」Sciamma解釋，在參考大量的愛情電影之後，她選擇以導演David Lynch（大衛林區）的《穆荷蘭大道》作為敘事範本，並認為該片的時光回溯、秘密戀愛等設定，有助於描繪相愛的過程。她說：「對所有人而言，這種愛情故事的結構實在是既神秘又簡單。」

此外，片中「父權體制」的壓迫，也是Sciamma亟欲揭示的主題。除了透過婚姻、同志及墮胎等元素，彰顯女性人物遭遇的無形壓力。兩位主角爭辯的愛情神話「奧菲斯與歐利蒂絲」之結局，也是她試圖傳遞的重要思想：「基本上，這個神話就是要說男性凝視可以殺死妳。」

捕捉親密的凝視過程，真實古堡裡的燈光運用

圖片來源：《燃燒女子的畫像》

我們正在塑造一種符合當代的18世紀影像。 ──攝影指導 Claire Mathon

「拍攝這種互相凝視的過程時，這兩個女人之間所產生的吸引力，就是我工作的重點之一。」攝影指導Claire Mathon表示，為了讓攝影機對人物臉部進行「凝視」而非構圖，她與導演共同研究Ingmar Bergman（柏格曼）拍攝女性時的攝影技巧，並大量使用70毫米的鏡頭焦距拍攝，使演員臉部置於畫面中央，捕捉凝視過程的親密感。

在處理演員膚色時，Mathon則研究19世紀畫家Camille Corot的肖像畫光影，並選擇以數位攝影機Red Monstro及鏡頭Leitz Thalia拍攝，再用LUT調色檔進行調整。她解釋：「我希望畫面既柔軟又沒有陰影，並同時保有不真實的光滑質感，以及自然生動的狀態。」並認為數位攝影有助於更鮮活地呈現演員容貌。

高難度的打光方式

圖片來源：《燃燒女子的畫像》

「我試圖透過均勻的柔和光線，減弱光的方向性，並捕捉它的變化。」Mathon說明，原本導演預計拍攝的外景是偏向灰暗、陰雨的調性，但沒想到劇組在八天的拍攝期間都迎來好天氣，使她們決定延續外景的晴天狀態，在室內景模擬大面積的柔和自然光，而Mathon也透過降低拍攝對比度，讓場景細節變得更鮮明。

由於室內場景拍攝於真實古堡裡， Mathon無法直接在房間裡懸掛燈具及黑旗板，而是要把它們架設在大量燈架上，嚴重佔據片場空間；因此，她改在城堡外圍打造大型拍攝平台，利用LED燈具與DMX控制器，從城堡外打光進到室內，幫助導演設計的長鏡頭拍攝能夠順利執行，只是這也同時消耗劇組的大量預算及時間，造成不小負擔。

參考肖像畫的服裝外觀，融合歷史與現代美學

圖片來源：《燃燒女子的畫像》

我們決定用精緻且純粹的方式設計服裝， 進而清楚了解每一個角色。 ──服裝設計Dorothée Guiraud

本片的影像風格奠基於18－19世紀的肖像畫之上，所以當服裝設計Dorothée Guiraud在設計配色方案及服裝款式時，也同樣參考德國、義大利等女性畫家的作品，使其服裝設計能在史實和現代美感之間取得平衡。她解釋：「我創建了一個情緒板，藉以蒐集那個時期的服飾圖片，包括布料顏色、緞帶，或其他材質等。」

研究18世紀的女性服裝後，Guiraud為了增添現代感，不僅刻意減少衣服上的緞帶或刺繡裝飾，保留視覺上的簡潔，也讓演員們戴上圍巾，增添時髦的神祕感。而且她也發現當時的衣服布料通常又重又緊，大幅限制女性的肢體行動，所以Guiraud在服裝上添加多個口袋，既能方便演員變換姿勢，又可以合乎史實。

我想把這些女性的心、靈魂與身體還給她們。 ──導演Céline Sciamma

透過講述女性議題與創作過程的愛情故事，導演Céline Sciamma認為本片展現出一種相當平等的關係，因為過程不但沒有性別權力的支配，也毫不避諱地流露女性的真實慾望，突破其他導演拍攝女性愛情的侷限。她強調：「我認為我的作品都是關於女性凝視。」並鼓勵女性創作者也應該重塑男性凝視，打破那些為人詬病的傳統觀點。

參考資料：independent, vox, cineuropa, indiewire, abc, creativeplanetnetwork, afcinema, variety, .vogue

圖片來源：empire, imdb, msn, twitter

本文經影製所 DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航