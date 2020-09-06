女性也會「雄性禿」，但為何很少看見她們頭皮光溜溜？

文：林旻憲醫師

雄性禿是皮膚科診間最常遇到的掉髮原因，也是讓當事者的外觀看起來比實際年紀成熟的罪魁禍首。導致雄性禿的主要原因有二個：雄性激素（荷爾蒙）和家族遺傳。

雄性激素除了會縮短頭髮的生長期讓髮量變少，也會導致頭髮的外觀結構變得又短又細。

另一個在形成雄性禿的過程扮演極關鍵的角色就是遺傳，有家族史的人出現雄性禿的機會，是五倍高於沒有家族史的人。

許多的國內外知名人士，都是雄性禿的稱職代言人，七年級生的夢中情人英國威廉王子和裘德洛，六年級生的代表就是曾在國內拍過生髮水廣告的前職棒明星張泰山。

我是女生，就不會出現雄性禿囉（歡呼聲）？

女性體內也有雄性激素，也會受到遺傳的影響。雖然雄性禿字面上有雄性兩個字，不過雄性禿並不是男生的專利，女生也會有雄性禿。

「醫師你別開玩笑了，我從來沒有看過女生禿髮的樣子像威廉王子，我也沒看過女版張泰山啊？」平平都是雄性禿，男生和女生的外觀變化大不同。

男性雄性禿的特色在於前額髮線愈來愈退縮，另外頭髮稀疏的頭頂，演變到大區域完全沒有頭髮的情形比較常見。反之女性的雄性禿主要的變化在頭頂，頭髮會逐漸稀疏，但是不容易看到整塊頭皮光溜溜的情形。

Photo Credit: 照護線上

既然男生和女生都有機會得到雄性禿，那麼治療的方法也是一樣的嗎？

治療雄性禿，主流的治療方式有三種：擦生髮藥劑、服用藥物來抑制雄性激素，以及植髮手術。

相同的是，男性女性都可擦頭皮藥劑，也可以在適當的時機接受植髮手術。不過在口服藥部分則略有不同，男性可以使用口服藥，但女性則不建議使用口服藥。

如果使用頭皮藥劑，預期要擦多久才會有效果？不擦了會不會掉更多的頭髮？有什麼副作用呢？

頭皮藥劑至少要連續使用6個月，才能評估其療效，這也是意謂著並不是每一個使用者都會有一致且有效的成果。一般而言，使用2個月可以減緩掉髮的速度，使用4－8個月開始會有新的頭髮再生，連續使用12－18個月可以達到該使用者最大的生髮效果，接下來則維持現狀不再繼續增加髮量。

當不再繼續使用頭皮藥劑之後，就會慢慢失去生髮的效果。一般在停止使用頭皮3個月，掉髮的速度就會恢復到使用藥劑前原本的掉髮速度，不過並不會比使用前掉的更多更快。

頭皮藥劑的安全性極高，少數使用者有短暫頭皮刺癢的情況，幾乎沒有無全身性的副作用。

如果是吃抑制雄性激素的口服藥，什麼時候可以看到效果？

服用3個月時可感覺掉髮減少，生髮效果一般需要連續使用6個月以上。連續使用24個月可以達到該使用者最大的生髮效果，停藥12個月就會失去療效。

有人會說：「我聽說男生吃這顆藥，會產生陽萎的副作用，而且副作用會持續一輩子？」治療雄性禿的口服藥會抑制雄性激素，不過只有少數男性會出現性慾降低或是勃起功能障礙的副作用，出現的機會小於2％，而且只要停止使用，這些副作用就會消失。

對於絕大多數使用者並不會影響精蟲的數目以及活動度，僅有零星個案有出現精蟲數目減少的情形。

植髮手術好神奇，難道醫師可以妙手回春，重新讓死去的毛囊恢復生機嗎？

植髮手術的原理，並非讓頭皮髮株無中生有、死而復生，而是讓將後腦杓一部分的髮株，移植分配到其他禿髮的區域。換句話說，一個成功的植髮手術是提供一個「理想的錯覺效果」。

那麼除了上面提到的頭皮藥劑、口服藥和植髮手術，有沒有其他治療雄性禿的好方法？

上述這三種方法是目前醫學界普遍認可的治療方式。其他的新興治療方式，包括許多坊間的健髮護髮療程、育髮雷射、自體血小板濃厚血漿頭皮注射等等，目前並沒有長期、大規模的有效性實證和安全性認證。當你打算體驗這些新興療法之前，不妨先聽聽專業醫師的第二意見。

常有人疑問：「我覺得最近掉髮的情形好嚴重，掉髮到什麼程度我就應該去找醫師諮詢呢？」其實正常人每天大約有75到100根頭髮會掉落，您如果在一個禮拜內每天的平均掉髮量超過100根頭髮，建議您可以進一步找醫師討論。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：潘柏翰