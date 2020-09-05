經典BL漫畫《世界第一初戀》：想我瘋狂的高中腐女生活

文：Swallow - 生活在故事中的燕子

雖然自己也有很多跟別人交往的經驗，但對我來說，現在的這個他才是我的「初戀」。

前陣子《世界第一初戀》（以下簡稱世初）在台灣上映了劇場版，讓我想起了當初閱讀世初的時光，然後我就這樣把我的第一本BL入坑作重新看了一次。雖然最後沒有搶到票，沒辦法在劇院上重新回味這個經典，但既然都重看一次了，還是想要紀錄一下。順便回味我荒謬的高中生活，和講講我成為腐女的故事。

圖片來源：《世界第一初戀》

故事簡介

小野寺律高中時非常喜歡他的學長──高野政宗，喜歡到會把每本他在圖書館看過的書，都借回來看一遍的地步。但當他們好不容易在一起後，卻因為一些誤會傷害到了小野寺，導致小野寺心灰意冷的逃出國留學，讓高野政宗再也找不到他。

很快的，十年過去了，小野寺因為在自己家裡的出版社上班會被說是靠爸族，為了證明自己的實力去了別家公司，卻意外發現自己的上司，就是高中時很喜歡的高野政宗。高野好不容易找到了小野寺，當然不會輕易放過他，於是一個霸道追求傲嬌的故事就此展開。

讀後感

首先我要抱怨一下，為什麼都過那麼久了世初都還沒完結啊！第一次看世初是我高一的時候，雖然忘了是從什麼時候開始沒有繼續追下去了，但是能確定上大學後應該就沒再看了。然後對世初最後的記憶，是小野寺意識到自己還是喜歡高野的地方。結果現在我都大學畢業進入研究所了，他們居然還沒在一起！

現在重看了一次，發現我最喜歡的兩對CP還是沒變，一樣是「高野x小野寺」和「雪明皇x木佐翔太」。當然也有可能是因為他們是作者花最多篇幅在介紹的兩對啦──重看一遍後才發現另外兩對的故事有多少……好像主要是在小說裡才看得到他們的故事。

圖片來源：《世界第一初戀》

現在想想，其實我也不是很懂為什麼這會是BL的經典，可能是因為它並不是只有單純發糖，還提到了一些比較現實面的東西，但肉又不少的關係？或是其實只是很單純的因為它不只有一對CP，四對CP的屬性都不一樣，可以很好的滿足廣大腐女們的需求。

會喜歡小野寺這對應該是很正常的──畢竟人家是主角，很喜歡每次高野叫小野寺「律」的時候，通常他叫小野寺「律」的時候都是他真情流露時。

然後因為平常高野很喜歡欺負小野寺，有一種「我是上司、我說的算」的霸道感，但當他叫小野寺「律」的時候都是他特別脆弱的時候，語氣都會帶一點懇求的意味。這種反差萌讓我每次看到他叫律的時候，都會有心動的感覺。突然好像懂日本人被叫名而不是姓時，那種害羞的感覺了。

我記得我高中喜歡木佐這對的原因，是因為木佐對自己跟雪名交往這件事很沒有自信，然後高中的我也對自己很沒有自信，於是就產生了共鳴。但現在重讀了一遍後，我喜歡他們的原因不一樣了：年上受跟年下攻好萌啊（誒）。

不管是木佐因為自己的年紀發現自己體力不如雪名而胡思亂想、因為自己年紀比較大而不敢露出一些撒嬌的姿態，或是對雪名表現出他之前交往的對象都沒看過的一面，都覺得超級甜的。

圖片來源：《世界第一初戀》

文章最一開始的引言，是我整部世初裡最喜歡的一句話，而他就是出自木佐的心聲。我覺得這句話真的很美，雖然這句話的背後感覺還滿渣的──前面幾任就這樣默默的被否決了──但是如果有人對我講這句話，我也確實是會心動的。

另外兩對因為著墨太少了，所以沒辦法看到完整的故事，但還是有些感想。最近跟朋友去翻世初的劇場版，才發現有集劇場版就是在講「桐鳴蟬x橫澤隆史」在一起的故事，橫澤也是經典傲嬌的那種，不過他的外型看起來根本就是攻，反而在傲嬌的時候會出現一種反差萌。

而「羽鳥芳雪x吉野千秋」這對在這部裡根本是清粥小菜，雖然還是有肉的部分，但是跟其他那些人相比真的清水的很可以。其實可以感覺得出來，如果作者花更多心力在著墨這對的話，我應該也會很喜歡他們的，但重新追完漫畫後我就沒心力再去把小說也追完了。

荒謬的高中生活

世初的故事情節其實就是很基本的愛情路線，要不是因為他是我的入坑作，我應該也不會想要打成文章吧。

記得我剛進入女中的時候，我國中的朋友認真的告誡我：「不要成為腐女喔！」我還認真的問他腐女是什麼？BL又是什麼？在我高一剛認識大家的時候，看到朋友在翻《菊領風騷》（一部主角是腐女的小說），因為好奇借來翻閱，在看到攻與受這兩個名詞時我還天真地以為是出版社打錯字，還在心裡吐槽了一下出版社覺得這個校正真的不行。想想那時候天真無邪的自己，真的是回不去了。

這麼天真無邪的自己，到底是怎麼踏上腐女的不歸路的？這只能說我們班上腐女的比例真的不是普通的高，讓我也默默地被汙染了（？）。女中有不少腐女這件事應該是滿出名的，要不然那時候我國中朋友就不會這樣告誡我了。但我從來沒有想過，所謂的「有不少腐女」是指一個班上有一半的人都是腐女！

好啦我們班是例外，我高二換班級後腐女的比例就沒有那麼高了……總之就是因為高一時身旁太多腐女，導致自己也被同化了。既然我們班的腐女佔了那麼高的比例，當然也有一些很荒唐的事情。最荒唐的就是在吃午餐的時候在投影幕上播放世初的動畫。

現在想想覺得當時的我們怎麼有那個恥力做這件事，聲音還大到隔壁班的腐女跑過來說我們太誇張。雖然印象中這件事應該只發生了一天，之後就改放比較正常的動漫或韓劇日劇之類的，但那一天真的是印象深刻。

雖然世初是我的BL入坑作，但是讓我成為腐女的契機並不是因為世初。高一的電腦課有一段時間都是在教我們如何使用PPT做簡報，然後最後要分組做出一份簡報並上台報告，題目不限。我們這組是以《黑子的籃球》為主題，那時候為了更熟悉彼此，順便找藉口去大家家裡玩，我們約好每周都要去一個人的家裡聊天、看動漫、做簡報。

那時候我們那組只有我不是腐女，所以我就成為那位被洗腦的角色了。每次做簡報就看他們分享腐圖，聽他們說覺得誰是攻、誰是受，然後因為他們一直說我就跟著看，等我發現的時候我也是腐女了。

雖然跟現在做簡報的能力相比，當時做的簡報真的滿陽春的，只是很基本的文字特效加上轉場動畫，但是裡面有滿滿的回憶啊。剛剛重新把他翻出來，發現它還可以播放背景音樂跟影片時，真的是超級興奮的。

是說現在看我們報告的內容也很佩服當時我們的勇氣，我們居然當著老師和全班同學的面放腐圖、跟大家解釋《黑子的籃球》裡各種攻受的關係。而且所謂的腐圖並不只有清水向的，還有那種接近18+邊緣的……還好女中的老師滿開放的，沒有因為這樣給我們很低的分數。

圖片來源：《黑子的籃球》 其中一張放在PPT上的圖片，雖然因為年代久遠（？）畫質不太好，但還是覺得這張很美

其實我應該也不能算是真正的腐女，上大學後我看BL的時間就大大減少了，也不會像其他腐女一樣會自己去找文來看，大都是看別人推薦的。但這段青春歲月我還是覺得很懷念，畢竟能包容我們這些瘋狂舉動的學校，應該是少之又少吧。

上高二後因為導師的關係，我瞬間從一個什麼都拚倒數的班級，進入到一個什麼都可以拿第一的班級。不是說這樣不好，我也很喜歡我高二、高三的生活，但是就沒有這些那麼有記憶點、那麼瘋狂的回憶了。

其實也不能這麼說，高二、高三也是有一些很有記憶點、很瘋狂的回憶，但這些回憶比較是針對高二、高三認識的人，而不是整個班級呈現出來的氛圍。要說的話，高一比較像是瘋瘋癲癲一整年，然後高二、高三就是正常熱血的高中生活這樣。

直到現在我也還是有在跟高一這群瘋狂的高中同學們聯絡，雖然大多現在都沒有這麼著迷BL了，但依然有許多事情可以交流。不知道大家成為腐女的回憶又是什麼？是不是也像我一樣那麼有趣、那麼值得珍惜呢？

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航