專訪《我們沒有祕密》作者吳曉樂：受害者的面貌必定多元，因為人生裡的傷害無所不在

文：愛麗絲

「我太喜歡簡曼婷了，她好活生生啊，」新書《我們沒有祕密》眾多角色裡，吳曉樂最喜歡這個補習班老師角色，碎嘴八卦，絮絮叨叨，人生裡滿佈悔憾的比上不足，只能期待從別人的不幸比下有餘。「這種人通常在現實中活得不怎麼好，當你活得有一點缺陷時，會很想知道別人在幹麻，」就像火災、刑案現場封鎖線外的圍觀民眾，明明和自己毫無關係，卻熱衷於拍照打卡，一項都不肯缺席。「這就是人心，那種興奮歡騰啊、躁啊、以及小小的快樂，好真實。」

吳曉樂寫過《你的孩子不是你的孩子》、《上流兒童》、《可是我偏偏不喜歡》，這些作品材料來自吳曉樂的現實觀察與自身經歷，而在《我們沒有祕密》中，除了角色貼近現實，她還想要挑戰某個大家可能沒怎麼注意到的道德框架。

可憐之人必有可憐之處

「一直以來，我們都說要看到受害者的每一個情境，可是在所有的情境裡，受害者都必須很單純、很無辜、很天真、很乾淨，我想講的是，一定要這樣才可以當好一個受害者嗎？」吳曉樂指出社會上對性侵受害者的既定想像，彷彿無法逃脫的緊箍咒。「受害者好像得有點笨，有點不小心，有點蠢，她得是無辜的，不能存在有點曖昧的情境，」性是如此弔詭的議題，受害者必須痛苦，最好從未享受任何快樂。「大家敢不敢面對，即使她有快樂，她還是可以當個受害者？她可不可以有一秒鐘的幸福？」

快樂與傷害可能並存，吳曉樂試圖用文字梳理矛盾的現實，拓展讀者的閱讀視角，「如果我們一直認為受害者不可以有快樂，會看不到很多傷害，很多傷害之所以存在，就是因為你快樂。我想表達的是，受害者在成為受害者之前，得先成為他自己。」

吳曉樂筆下的角色遭受性侵，卻不全然符合大眾認知的受害者樣貌。

「我寫的時候非常痛苦，因為會有很大的框架扣住自己。我明明就是想做這樣的挑戰，卻還是會陷入魔咒裡。我為什麼要把她寫成一個很好的、符合想像的受害者？」儘管原意就想挑戰不同的可能性，吳曉樂仍需透過文獻、田野調查來肯定自己的寫作與事實相符。

吳曉樂渴望跳脫的框架，像社會不曾察覺的集體意識，不經意卻暴力地加諸受害者身上。社會上常對不符想像的性侵受害者匪夷所思，「如果他真的傷害了你，你為什麼不報警？你為什麼不馬上走？你為什麼還待在他身邊？」這些提問，也是受害者在傷害之外，被迫面對的艱難之一。對受害者面貌一廂情願的單一想像，連帶使「#越想越不對勁」的揶揄得以成形。

「這本書每個角色都在經歷『越想越不對勁』的過程，我希望讀者可以接受這件事，這才是健康的思考方式啊，有時候這才能救你一命，」透過角色經歷，吳曉樂期待書寫能讓社會更寬容一些「可憐之人必有可憐之處。我們經常忘記這件事，要真的同情一個人好難喔，」

受害者的面貌必定多元，因為人生裡的傷害可能無所不在。

欺負和被欺負，也許是天時地利人和

「我後來發現，很多人的人生變得困難都是因為老師，」自己也曾從事教職、出書寫過切身觀察，吳曉樂聽聞過的師生經歷自然豐富，部分卻有些驚駭，「例如有的老師會說，『你們不要欺負他，他是單親家庭的』。」在同儕的霸凌、排擠之前，老師自己都未意識到的針對性，就這樣發生了。

被針對的受害者，有時身份特殊，有時卻不一定找得出共通點。欺負與被欺負，有時甚至像天時地利人和般隨機上演。「我覺得這是不是一種生物本能？團體之中，我們會很快辨識出氣場比較弱的，或者先隨便指定一個人、先下手為強，其他人就輕鬆了，」吳曉樂認為小孩並不特別單純，骨子裡有些本能需要被教育馴化，「這就是為什麼我們需要運動和遊戲，因為那是讓你可以有規則地去傷害別人。」

吳曉樂在書裡寫受害者的多元樣貌、寫霸凌排擠，也寫她認為身為作家應該達成的目標。

作家必須伸出那根手指

「一般大家都覺得是被霸凌的人會自殺吧？但羅勃是霸凌者之一，他卻自殺了，」吳曉樂最近剛讀完《正常人》（Normal People），作者莎莉．魯尼（Sally Rooney）翻轉既定印象，描繪截然不同的故事情境。「我覺得這個情境很厲害，作家必須伸出那根手指，指出另一種可能性，而讀者看到就懂了。」

故事裡能寫的不只千萬種可能情境，還有百轉千迴、表裡不一的人物心境。

《正常人》裡，吳曉樂最喜愛女主角梅黎安，「很多人可能不喜歡她，就覺得『妳這個反覆無常的小bitch！』」但吳曉樂指出，文學迷人之處，就在於它能表裡不一。「畢竟人就是表裡不一的。你會發現一個人的所作所為，和所思所想竟能有這麼大的差異，」莎利．魯尼筆下的梅黎安是吳曉樂口中的好角色，讀者從康諾的視角看見梅黎安的表相，又從梅黎安的行為拼湊出真實內在。

當我們由字裡行間，挖掘出那些支離破碎的靈魂、共感他們狼狽不堪的傷口，才能更貼近現實一些，而這正回應著吳曉樂試圖用書寫，直面真實人心的渴望。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰