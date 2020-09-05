與purple有關的五個俚語：born to the purple、purple patch是什麼意思？

大家在看影片時有沒有同時學到許多與紫色相關的歷史小知識呢？講到顏色，其實英文中有許多俚語是用不同的色彩來表達的喔，今天我們要來聚焦在紫色，跟大家分享一些有purple的俚語用法。那這些俚語、片語主要都是英式英文中會使用的，有些在美式英文比較少見，我們趕快開始吧！

五種purple的俚語用法

purple with rage 非常生氣

這個片語是用來描述某人感到非常憤怒的時候，臉都漲紅了起來，呈現一種深紅、甚至變成像紫色一樣的顏色喔！另外也很常有人會說：purple in the face。

When Mark saw his girlfriend flirting with another guy, he turned purple with rage.（當 Mark 看到他女友跟另一個男的調情，他氣炸了。） What happened to her? She’s turned purple in the face.（她怎麼啦？臉都氣到漲紅了。）

born to the purple 出身貴族的，有皇室身分的

這個片語比較特別，這是美式英文的用法喔。那有看影片就會知道，紫色因為太貴太稀有，只有皇室般有錢的人才買得起，因此紫色時常被與皇室聯想在一起，那這個片語字面上是指「生於紫色」，其實就是用紫色來比擬成皇室，表示「出身貴族」的意思。

The young prince was under a lot of pressure because he was born to the purple, and he had to act very elegantly.（這個年輕的王子壓力很大，因為他出身貴族，舉手投足都必須十分優雅。）

with a purple passion 充滿某種情感、情緒的

這個片語可以用來形容某人情緒高漲到幾乎極限，我們可以想像如果英文是hate someone with a purple passion，那就表示「恨透某人」囉。

After my roommate and I had a huge fight, I think she hates me with a purple passion.（在我室友跟我大吵一架之後，我覺得她恨死我了。）

purple prose 詞句華麗、刻意堆疊的文章

英文中purple這個字也有「詞藻華麗的、華而不實的」的意思，而prose是指「散文」，兩個字合在一起之後，purple prose自然就是指「詞藻過度堆砌的文章」囉。

I want to be a writer one day, but so far my drafts are full of purple proses. I think it takes time to polish my writing skills.（我將來想成為作家，但目前我的草稿中充滿過度華麗的文章。我覺得要精進我的寫作技巧的話，還需要一些時間。）

purple patch 一連串的成功

小備註一下，這個片語大多是用在英式英文喔！此外，這個片語滿常用在球賽或比賽中，如果有球員或隊伍不斷得分或獲得勝利，就可以用這個片語形容：

Nobody would’ve expected that they would hit a purple patch in this match.（沒有人預料到他們在這場聯賽中會獲勝。）

看完今天專欄之後，大家是不是很驚訝小小一個purple居然也可以有這麼多延伸片語用法呢？更多有關顏色延伸出來的片語歡迎大家點進以下延伸閱讀，保證可以給你一點顏色瞧瞧！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈英文俚語也有顏色？紫色相關俚語大集合！〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航