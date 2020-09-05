與purple有關的五個俚語：born to the purple、purple patch是什麼意思？
我們想讓你知道的是
「purple with rage」這個片語是用來描述某人感到非常憤怒的時候，臉都漲紅了起來，呈現一種深紅、甚至變成像紫色一樣的顏色喔！另外也很常有人會說：purple in the face。
大家在看影片時有沒有同時學到許多與紫色相關的歷史小知識呢？講到顏色，其實英文中有許多俚語是用不同的色彩來表達的喔，今天我們要來聚焦在紫色，跟大家分享一些有purple的俚語用法。那這些俚語、片語主要都是英式英文中會使用的，有些在美式英文比較少見，我們趕快開始吧！
五種purple的俚語用法
- purple with rage 非常生氣
這個片語是用來描述某人感到非常憤怒的時候，臉都漲紅了起來，呈現一種深紅、甚至變成像紫色一樣的顏色喔！另外也很常有人會說：purple in the face。
When Mark saw his girlfriend flirting with another guy, he turned purple with rage.（當 Mark 看到他女友跟另一個男的調情，他氣炸了。）
What happened to her? She’s turned purple in the face.（她怎麼啦？臉都氣到漲紅了。）
- born to the purple 出身貴族的，有皇室身分的
這個片語比較特別，這是美式英文的用法喔。那有看影片就會知道，紫色因為太貴太稀有，只有皇室般有錢的人才買得起，因此紫色時常被與皇室聯想在一起，那這個片語字面上是指「生於紫色」，其實就是用紫色來比擬成皇室，表示「出身貴族」的意思。
The young prince was under a lot of pressure because he was born to the purple, and he had to act very elegantly.（這個年輕的王子壓力很大，因為他出身貴族，舉手投足都必須十分優雅。）
- with a purple passion 充滿某種情感、情緒的
這個片語可以用來形容某人情緒高漲到幾乎極限，我們可以想像如果英文是hate someone with a purple passion，那就表示「恨透某人」囉。
After my roommate and I had a huge fight, I think she hates me with a purple passion.（在我室友跟我大吵一架之後，我覺得她恨死我了。）
- purple prose 詞句華麗、刻意堆疊的文章
英文中purple這個字也有「詞藻華麗的、華而不實的」的意思，而prose是指「散文」，兩個字合在一起之後，purple prose自然就是指「詞藻過度堆砌的文章」囉。
I want to be a writer one day, but so far my drafts are full of purple proses. I think it takes time to polish my writing skills.（我將來想成為作家，但目前我的草稿中充滿過度華麗的文章。我覺得要精進我的寫作技巧的話，還需要一些時間。）
- purple patch 一連串的成功
小備註一下，這個片語大多是用在英式英文喔！此外，這個片語滿常用在球賽或比賽中，如果有球員或隊伍不斷得分或獲得勝利，就可以用這個片語形容：
Nobody would’ve expected that they would hit a purple patch in this match.（沒有人預料到他們在這場聯賽中會獲勝。）
看完今天專欄之後，大家是不是很驚訝小小一個purple居然也可以有這麼多延伸片語用法呢？更多有關顏色延伸出來的片語歡迎大家點進以下延伸閱讀，保證可以給你一點顏色瞧瞧！
本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈英文俚語也有顏色？紫色相關俚語大集合！〉為題發表
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核稿編輯：翁世航