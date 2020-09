與purple有關的五個俚語：born to the purple、purple patch是什麼意思？

大家在看影片時有沒有同時學到許多與紫色相關的歷史小知識呢?講到顏色,其實英文中有許多俚語是用不同的色彩來表達的喔,今天我們要來聚焦在紫色,跟大家分享一些有purple的俚語用法。那這些俚語、片語主要都是英式英文中會使用的,有些在美式英文比較少見,我們趕快開始吧!

這個片語是用來描述某人感到非常憤怒的時候,臉都漲紅了起來,呈現一種深紅、甚至變成像紫色一樣的顏色喔!另外也很常有人會說:purple in the face。

When Mark saw his girlfriend flirting with another guy, he turned purple with rage.(當 Mark 看到他女友跟另一個男的調情,他氣炸了。)

What happened to her? She’s turned purple in the face.(她怎麼啦?臉都氣到漲紅了。)