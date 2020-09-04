聯合國專家發聯名信，指國安法侵害港人基本權利

聯合國反恐及人權保護特別報告員奧拉寧（Fionnuala Ni Aolain）週五（9月4日）和其他6名聯合國專家聯名發信表示，《港區國安法》損害了香港法官和律師的獨立性，以及言論自由等基本權利。

奧拉寧警告，《港區國安法》對香港的自由構成嚴重威脅，並違反了國際法律義務。她說：「《港區國安法》⋯⋯構成了這些基本自由和正當程序保護可能受到侵犯的嚴重風險。」

《港區國安法》被列入《基本法》的附件三，主要包含四大罪行，包括「分裂國家罪」、「顛覆政權罪」、「恐怖活動罪」及「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」等。其中分裂國家、顛覆政權罪，最高可被判終身監禁。 該法也載明，法案內容若與香港法律相牴觸，將以「國安法」為準，且在「特殊情況」下，中國政府可對案件行使管轄權，將某些特定案件引渡至中國司法機構受審。顯然，香港所謂「高度自治」並非是無限上綱，此或將壓縮香港社會之創作、言論、表達和生存空間，衝擊香港言論自由、思想自由及學術自主性。

聯合國專家們這次是先將這封長達14頁的信件寄給中國政府，隨後公佈在聯合國人權辦公室的網站上。信中詳細分析這部法律，提出專家認為有疑慮之處。

專家在信中表示，該法的措施不符合中國在國際法下的法律義務，並對立法 「在關鍵方面缺乏精確性，並侵犯了某些基本權利表示擔憂」。

他們說：「法律不應該被用來限制或制約受保護的基本自由，包括言論自由與和平集會的權利。」他們也對香港人權捍衛者的許多合法活動 被重新定義為非法表示關切。

專家們敦促中國解釋會如何執行新法中的 「域外管轄權」，以確保其符合北京簽署的《聯合國公民權利和政治權利國際公約》。

他們也認為，中國應任命一名「完全獨立的審查員」，審查該法律是否符合其國際人權義務。

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