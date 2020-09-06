貓貓領養指南：幼貓好？成貓好？哪種貓才適合我？
我們想讓你知道的是
幼貓和成貓各有不同的習性，每個人的家庭環境也會適合不一樣的貓咪，最重要的是，千萬不能因為看外表或一時心動就帶回家，加倍傷害貓貓的心。
呆萌活潑的小貓超級無敵可愛，實在讓人難以抗拒收編回家的心動！但其實對於第一次養貓新手比較建議養「成貓」，因為牠們個性與健康狀況都比較穩定，對新手而言也較好照顧。而到底該領養幼貓還是成貓好，就趕快往下看分析吧！
幼貓優點：可愛
- 可以從小訓練，較容易養成習慣
- 享受幼貓的活潑可愛
幼貓缺點：需費心照顧
- 不能確定長大後的個性為何
- 不確定健康狀態，也可能因為免疫力較弱，容易生病
- 要打疫苗、結紮
- 活潑好動，破壞力強，電線、易碎品要收好
- 要訓練，2~4個月大小貓需要進行社會化訓練
- 容易踩到便便
成貓優點：好養！
- 有比較確定的個性
- 健康狀況較穩定
成貓缺點：沒有幼貓無知天真的時期（笑）
- 對於新環境有適應期，時間長短視個性而定
總結來說，幼貓雖然可愛，但是因為天（無）真（知）、免疫力弱、健康狀態未明，需要你費更多的心力照顧、教導、甚至是看醫生。並且要花更多的時間陪伴玩耍，協助牠們放電與社會化。更要小心注意家中環境，特別是電線、塑膠品、不能被咬的東西、易碎品等等，一定要收好，避免傷害到幼貓與自己的心（畢竟打破東西是奴才的錯，誰叫奴才東西沒收好放好）。
成貓則是個性、健康狀況明確，不但較容易（或知道方向）照顧，也能夠依照期望的個性如：較黏人、給抱，或是較獨立等，來
被選擇。雖然少了小朋友可的樣子，卻多了穩重，家裡可能不會被弄的一團亂。如果要想要越級打怪，選擇BOSS級膽小怕生的貓咪，就需要你耐心與理解，把牠當室友般的，慢慢等待牠敞開心房（可能需要幾年也未定）；當然也能選擇入門款，新手適合的大方型成貓，可能幾天就能完全適應環境，開心享受貓奴的伺候。
溫馨提醒：（領）養前請絕對要考慮好所有問題，千萬不能因為看外表或一時心動就帶回家，最後卻因為有些問題而退回貓咪（棄養是絕對不可），這樣會傷了牠們的心，讓牠們可能更不相信、更難親近人類，造成更難被送養的問題，耽誤了牠們快樂的貓生唷！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀