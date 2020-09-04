誠品今年大力關店，吳旻潔：確定關完了、誠品在香港表現「無懼風雨」

疫情衝擊之下，今年不少愛書人不得不跟自己的愛店告別。誠品上半年關了台南安平、士林等6家店，曾經是台北5大店的誠品捷運店也於8月底熄燈。不過，誠品董事長吳旻潔昨（3）日表示，年初以來為調整通路體質，針對表現不好的店面大力關店，「今年確定關完了」，未來將以「社區小店」為方向，把店開回來。不過關店的不只誠品，連鎖簡體書店「若水堂」，將於9月底全面熄燈。

（中央社）誠品近期用力關店，誠品董事長吳旻潔說，「今年確定關完了」，2016年到2020年是體質調整期，在大陸也利空出盡，未來5年受惠「全通路」建置完成，進入業績快速成長期。

誠品今年積極調整體質，包括規劃「全通路」上線與針對發展不好的店「用力關店」。吳旻潔今天從誠品過去的沿革談到未來5年的展望，分為3個階段闡述。

她說，2012年到2015年是誠品在台灣、香港、大陸的積極擴充期，賺到景氣發展的利潤。這期間也包括開出蘇州大店、松菸誠品等不同的經營業態，而2015年也是大陸觀光客來台的高峰。

2016年到2020年，她說是台、港、陸的體質調整期，與積極擴充期的差別是這期間賺的是管理的利潤。大陸展店的營運模式走向輕資產，也就是不出裝潢、與業主洽談，採取籌備期「短開辦」的方式去進行，目前誠品與大陸其他城市有在洽談，但因為疫情仍在保守評估。

誠品在香港的表現「無懼風雨」

她坦言，大陸有很多無法預期的風險，誠品在上海、深圳已是利空出盡，所有投入和不確定性告一段落，會是一個好的起點；而蘇州大店業績年年成長，雖因疫情停業一個月，但7月已經回到平常水準。

談到誠品香港店，她說，雖經歷反送中、疫情因素，但誠品在香港的表現「無懼風雨」。2020年以來書籍銷售反有成長，雖然有調整營業時間，但7、8月業績都有15%到20%的年增率，9月、10月還有2間社區小店展開。

台灣誠品年初就針對未來性、公共性、獲利性評估調整通路體質，今年已確定關8到10家店，不確定性來自與房東洽談的取得成本，「今年已確定關完了」。

針對誠品日本首店發展，吳旻潔說，從去年9月開幕至今，今年雖遭逢疫情波及，但整體表現「抗疫抗壓」，主因來自輕資產、品牌授權方式，對營運獲利幾乎沒有造成壓力。

至於誠品在馬來西亞已持續調研，吳旻潔透露，面臨疫情有些慢下腳步，若順利的話，最快開出時間點會在2022年，有望在今年底對外宣布消息，但仍存在不確定性。

整體而言，吳旻潔說，疫情像是放大鏡、顯微鏡，也成為催化劑，除了暴露既有營運模式與抵抗風險能力，也讓3到4年可能會發生的問題，集中在今年快速發生。

展望2021年到2025年，吳旻潔期待「結束舊包袱、迎接新常態」，將是全通路業績快速成長期。全通路的意義是實體通路、內容網站、線上APP、客服、IG與FB的社群過去各自獨立，現在設法要打通障礙， 讓顧客可以自由移動。

誠品積極整合虛實服務，打造全通路計畫，新「誠品人APP」9月上線，首創多個新功能，包括可即時查詢逾百萬筆書籍與商品資訊，彈性選擇門市預訂或線上購物，也新增年消費5萬元的黑卡會員。

《中央社》報導，吳旻潔說明，在全通路基礎下，「很多過往不能開的社區小店，都能開了」，有倉儲物流的支持，不會受限於物理面積，未來3年希望補回社區店型並連鎖複製、快速展店，擴大整個誠品在社區品牌的聲量。

簡體書店若水堂9月底全面熄燈，老顧客不捨

《中央社》報導，連鎖簡體書店「若水堂」，巔峰時期分店曾遍及南北，近期卻陸續「收攤」，僅剩的台大及高雄門市，也將於9月底熄燈。有老顧客趕在熄燈前赴店購書，並表達對若水堂熄燈的不捨。專賣簡體書籍及雜誌的若水堂，成立於2002年底，負責人是夏潮基金會董事長宋東文。巔峰時期的若水堂，曾一度在全台鄰近大專院校的區域，開設6家分店，分別位於台北、桃園、新竹、台中、台南和高雄，並也經營網路書店。

然而若水堂全台各分店近期已陸續「收攤」，並且近期在臉書（Facebook）公告，目前僅剩的台北台大門市、高雄門市也將在9月30日全面熄燈，專頁上表示，「不會改換其他模式繼續經營。」

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範