泰國有意繼續支持克拉運河計劃，安達曼海或成印度中國下一衝突熱點

印中兩國於8月29日至30日爆發新一輪邊境衝突，印方已三度封殺中國應用程式，兩國緊張局勢在軍事和科技領域裡不斷加劇。有猜測稱，印中下一次衝突的「戰場」就可能會是中泰兩國的克拉運河項目。

克拉運河是指從泰國克拉地峽區域，挖掘一條溝通太平洋泰國灣與印度洋安達曼海的運河。這條運河是北京「一帶一路」倡議中至關重要的並且極具戰略意義的一環。

該運河的挖掘可以彌補中國在印度洋戰略中最薄弱的環節馬六甲海峽，目前馬六甲海峽不僅僅是中國海上貿易的生命線，而且是中國海軍通往南亞並向西延伸的主要通道。

克拉運河通航後，東協貿易區的海上航線將不再通過馬六甲海峽，航程縮短700英里，可省去2至5天的航運時間，同樣也將節省大量的航運成本。據悉該項目預估耗資300億美元（新台幣8,800億元）。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 圖為克拉地峽位置。

有報導稱，克拉運河將成為中國的重要戰略資產，克拉運河完全符合中國一直以來海軍包圍印度的計劃。中國海軍正積極向西推入孟加拉灣和印度洋，在吉布地開設了東非軍事基地和物流基地，並與緬甸、孟加拉國、巴基斯坦、伊朗，甚至俄羅斯的海軍進行了聯合演習。

由於中國在吉布地贊助建設的港口基礎設施項目過多，印度加大了與中國可能出現未來海上衝突的準備。 8月25日《印度時報》曾報導，印度計劃對安達曼和安達曼的空軍和海軍設施進行針對中國的重大升級。該戰略群島與從馬六甲海峽進入印度洋的海上通道相交。

在與中國的對抗背景下，印度海軍對波斯灣和馬六甲海峽一直處於高度戒備狀態。印度方面向海軍曾下達做好軍事行動準備的明確指令。

長期飽受爭議的克拉運河項目計劃已經構思數年，現如今似乎得到了泰國政治精英的廣泛支持，泰國議會委員會將於本月就該項目提出意見。一向持批評態度的《曼谷郵報》也公開發表了支持建設該運河的社論。

與擁有強大政治力量的泰國軍隊緊密聯繫的泰國運河協會表示，泰國可以將部分繁榮轉移至自己身上，在克拉運河兩端建設工業園區和物流中心可能會使運河成為亞洲主要的交通要道之一。

儘管泰國與美國在名義上是盟友，但自2014年美國拒絕承認對泰國政府的軍事接管以來，泰國便開始向中國政府大幅傾斜。

另一方面，新加坡和馬來西亞強烈反對運河建設。這兩個國家是依靠馬六甲海峽獲得巨大利益的兩個國家，克拉運河的通航會對馬六甲海峽的航運業形成重大打擊。

本文經美國之音授權刊登，原文請見：印中或因克拉運河項目再起衝突

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範