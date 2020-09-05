國際刑事法院「戰爭罪」起訴阿富汗美軍，被川普制裁「剛好而已」

國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）宣佈，要以戰爭罪行理由通緝和起訴在阿富汗作戰的美國士兵。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月2日宣佈，即時制裁兩名相關人員，包括檢控官本索達（Fatou Bensouda）和國際刑事法院的首席法官莫喬喬科（Phakiso Mochochoko）。

具體措施是把這兩人加入財政部的那個載有一長串名字的制裁名單（"Specially Designated Nationals" or "SDNs."），凍結財產，禁止入境等等，其待遇和各恐怖分子等相似。

川普（Donald Trump）政府制裁一出，各人權組織紛紛批評美國「損害法治」，「罔顧法律正義」等。很多人亦人云亦云。然而，美國政府此舉並非無理。

首先，在國際法和國際關係上，每個國家都有主權，在主權權利沒有（全部或部分）渡讓出去之前，享有完全的主權權利。在領土以内的法律仲裁權（Jurisdiction）就是最重要的主權權利之一。

主權權利並非不可渡讓。某國簽署國際條約，它就必須遵守協議内容，在享受條約賦予的權利的同時，也相應地就渡讓出部分權利，承擔條約義務，接受條約限制。比如，某國加入了世貿組織，它在享受別國低關稅的同時，自己也不能任意設定關稅，相當於渡讓出任意設置關稅的權利。

但如果沒有簽署某個國際條約，就沒有渡讓出相應的主權權利，也就不必遵守條約限制。

其次，國際刑事法院是根據1998年的《羅馬規約》（Rome Statute）設立的，用意在於通過設置專門的刑事法院，檢控四類國際刑事犯罪：種族滅絕、違反人道主義的罪行、戰爭罪行以及侵略罪行。其初衷不能說不好，然而再好的初衷也必須遵守國際法和國際關係。各國有加入的權力，有不加入的權力，還有加入後退出的權力。

沒有加入的國家，還有加入後退出的國家，都不必遵守這個規約。而恰好，美國就是沒有加入的國家。

第三，美國和國際刑事法院之間的關係還有一點曲折，值得加以說明。

美國在1998年時參與談判《羅馬規約》，最後規約以120：7投票通過，還有21票棄權。而這7張反對票中就有美國一票（同時也有中國一票）。

儘管美國當初投了反對票，但到了2000年12月31日，即各國簽署條約的限期的最後一天，美國總統柯林頓（Bill Clinton）又簽署了條約。這令人大惑不解。

根據柯林頓的說法，美國一直支持在國際推進「需要為行為而負責」的機制。原先投反對票是因為條文不清晰，不符合美國的要求。但在過去兩年中由於美國的參與，美國的很多要求已得到保障。儘管美國還不滿意，但簽署條約表明了美國的這種態度，而且還可以繼續推動修改到滿意為止。況且簽署條約也有利推動其他不願意簽定條約的國家加入（比如中國）。

何況，簽署條約只是「初步加入」，還必須國會確認才算正式加入，才對美國有約束力，於是還有時間留待以後國會審核。他還建議：如果規約不修改到符合美國的要求，下一任總統就不要提交到參議院。

必須說明，世界絕大部分國家現在加入國際公約都經過雙重程序。首先是簽字，其次是確認。只簽字不確認的國家還不能算正式加入。這種先簽字再確認的程序其實是美國首先發明的，但現在已成為國際通用的方法。比如，中國曾簽字加入聯合國的兩個人權公約，但名義上的最高權力機關全國人民代表大會一直沒有把確認公約擺上議程。於是過了將近三十年，還沒有正式加入兩個人權公約，於是理論上也不受這個公約的制約。

儘管柯林頓說得冠冕堂皇，但他簽署規約的很大原因是他希望在任期最後，留下國際上的美名。當時，2000年總統選舉已結束，經過佛羅里達重點票，小布希（George W. Bush）上臺。而共和黨在眾議院保持優勢；在參議院正好打個平手，加上副總統一票，共和黨佔優。共和黨的態度是反對；即便柯林頓不建議，小布希也不會提交參議院確認；即時提交，如果各議員都按黨派投票，參議院也必定不能通過。

結果，小布希不但果然沒有把規約提交國會，反而叫當時的國務次卿波頓（John Bolton，就是剛剛寫書唱衰川普的那個）寫了一封要求退出規約的信。這還引發美國的法律爭議：總統是否有權在提交國會之前「反簽署條約」（"unsign" a treaty）。當然，這種爭議是「國内法」意義上的，而非國際法意義上。

在國際法上，確認之後尚可以退出，何況在確認之前？與美國類似，俄羅斯也同樣先簽署後退出了這個規約。

總而言之，無論這個「反簽署」是否有效，美國自始至終都沒有加入《羅馬規約》。

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第四，即便一個國家沒有參加條約，或者參加後退出，還是有可能受該法的約束。這種情況發生在這個條約已被廣泛接受，已成為事實上的國際法的情況。比如，美國沒有確認《聯合國海洋法公約》，但公約現在已成為國際法，美國也自覺遵守，在美國直接可以在法庭上應用。

可是，《羅馬規約》並沒有達到這種程度。目前全球123個國家加入規約，以聯合國193個成員國計算，還有70個國家沒有加入。加入的國家不足三分之二。而且，幾個全球大國和重要的區域大國均沒加入，包括美國、俄羅斯、中國、印度、巴基斯坦、印度尼西亞、菲律賓、土耳其、沙烏地阿拉伯、伊朗、衣索比亞等。

沒有加入的國家的總人口比加入的國家還多。這種情況下，很難認為《羅馬規約》已被廣泛接受成為國際法。

第五，在歐巴馬（Barack Obama）時期，美國從敵視ICC轉向和ICC合作，派人出席ICC的年會。這代表美國承認了ICC的國際地位，但不等於美國加入了ICC，不等於接受ICC的約束。

第六，由以上論證可知，美國自始至終都沒有加入《羅馬規約》。美國為什麼不加入？歸根到底，是美國不願意放棄對公民的法律保護權，不願意把這種刑事上的法律仲裁權讓渡出來。

在國際法上說，是美國認為這種法律仲裁權是主權的最重要部分，無法放棄。往更深的層次討論，如果加入就很可能涉及違憲。因為最高法院主張，依據憲法，只有美國法院才有權審理在美國國土上的刑事案件。

既然美國不是《羅馬規約》的簽約國，當然就沒有義務遵守國際刑事法院的約束。

第七，接下來可以進一步討論美國是否有權制裁這兩名官員。

國際刑事法院無視美國的反對，要求審判美國公民，損害了美國的司法獨立權，侵犯了美國的主權和憲法，美國可以視為「威脅美國國家安全」的行為。於是根據《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act）和其他法律，美國有權制裁外國的相關人員。

根據《羅馬規約》，國際刑事法院擁有國際法的獨立「人格」。在國際法上，和「國家」是並列的單位。因此，一個簡單的類比是，近期中國通過《港區國安法》還根據國安法通緝身在美國又身為美國歸化公民的香港人朱牧民，美國就引用該法制裁11名香港高官。因此，美國對其負責人進行制裁，符合美國國内法。

此擧也不違反國際法。同樣，如果把國際刑事法院視為「國家」，那麼國際刑事法院歧視美國公民，美國反過來起訴國際刑事法院的工作人員（相當於公民），也不過有來有往，「剛好而已」。

其實，美國早已警告，如果國際刑事法院一意孤行，美國就會採取制裁行動。6月11日，川普就發佈行政命令，做出如此宣示。國際刑事法院要與美國對著幹，也很難怪美國根據行政命令，直接還擊。

最後，一些中國媒體批評美國「不遵守國際法」。這種說法尤其令人覺得諷刺。因為中國同樣是沒有加入國際刑事法院的國家，同樣不接受國際刑事法院的管轄。

2015年，中國邀請因達佛犯下「戰爭罪」被國際刑事通緝的蘇丹總統巴席爾（Omar al-Bashir）訪問中國，收到國際非議。中國就當時的回應就是「中國不是國際刑事法院《羅馬規約》的締約國」，所以不必理會國際刑事法院的通緝令。中國熱情接待巴席爾，還把他稱為「中國人民的老朋友」。

順便說一句，這個「中國人民的老朋友」最近下臺，新政府表態：被通緝的人員將被移交國際刑事法院審判。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航