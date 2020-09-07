今年中秋喝一杯——為歡聚團圓加分的中秋餐酒搭配指南

說到中秋節，無論是和家人團聚，或者與好友相約，少不了以美食來為愉快的聚會加分。而中秋烤肉、品嚐月餅時，你會選擇什麼樣的飲品來搭配呢？

有人喜愛茶飲，有人偏好清涼的汽水果汁，也有人是啤酒愛好者。風味香醇、層次立體的干邑屬於蒸餾酒種，因本身擁有花果香、木頭味、辛辣感及巧克力等味道，口感帶有豐富的層次感，一般人通常偏好純飲，但殊不知干邑作為佐餐酒，或搭配甜點的餐後酒，都能巧妙地融合餐點滋味，讓口感更加迷人，表現出令人意想不到的驚喜風味。

擁有255多年歷史的干邑品牌軒尼詩，以軒尼詩X.O和軒尼詩V.S.O.P，風靡干邑愛好者。今年中秋節要團圓聚餐的你，如果還沒決定選擇什麼飲品來搭配烤肉、月餅，不妨聽聽愛吃、愛喝、愛旅行的工頭堅，給你的干邑餐酒搭配建議。

百年經典淬鍊，琥珀色生命之水

Photo Credit：TNL Brand Studio

「喝到軒尼詩X.O的第一口，會有點刺激感，但緊接而來的是濃郁的香味，充滿整個口腔，非常令人驚喜。最後有一種甘甜的餘韻，絲滑、細緻地停留在喉頭，很舒服，我很喜歡。」工頭堅的感受非常真實，也正說明了在國際烈酒評比上，評審都會以第二口的感受為主的理由，因為味蕾需要時間適應，所以品嚐烈酒的第一口，會先感受到酒精的辛辣，要到了第二口，才能體會酒液真正的質感。

出身廣告影片美術，後來轉入旅遊界的工頭堅，常常出國到處跑，每到一處，他就想試當地釀造的酒，不管是日本燒肘、古巴蘭姆酒、荷蘭啤酒、義大利葡萄酒、蘇格蘭威士忌等。 工頭堅認為，置身在酒的產地中，親自感受當地的溫度、濕度、陽光和風，然後再喝酒，那口感與香味就是很不一樣。因此對他來說，「酒」是一種濃縮了風土和時間的產物。

「很可惜的是，我還沒有機會親自去拜訪調製干邑的蒸餾廠。不過我知道，要被稱為干邑，必須使用來自干邑地區的葡萄，在經過發酵和二次蒸餾濃縮之後，才能做出『生命之水』（Eaux-de-vie）。這些生命之水會被放進橡木桶中陳化，經過數年不等的時間，待調配師認可後，才能調製成干邑。」，由於陳化的時間不一而足，軒尼詩V.S.O.P等級的干邑，與軒尼詩X.O等級的干邑，會使用不一樣的生命之水調製而成。前者由60種窖藏原酒，調和6至15年的生命之水而成；後者則有大約100種的窖藏原酒，調和10至30年生命之水。干邑的誕生，是一個非常需要耐心等待的奇妙過程。

因為干邑的誕生十分不易，本來就應該細細享受每一口干邑的風味和質感。但工頭堅有其獨特的喝法：干邑其實相當適合佐餐，它的立體層次感反而特別能帶出其他食物的美味。

月團圓人團圓，微醺怎樣都美

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「我很喜歡牛肉，尤其是簡單地煎烤之後，沾著鹽吃最棒。這次搭配軒尼詩X.O的體驗讓我很訝異，我竟然覺得沾鹽太『過』了。這支軒尼詩X.O改變了我對食物的感受，能夠更敏銳地品嚐到食物的原味，而且提升了各種食物之間的融合感，更消解肉汁太油膩的感覺，整體吃起來感覺很清爽，很有風味。」

肉類料理向來適合搭配葡萄酒，還有「紅酒配紅肉、白酒配白肉」這樣的小常識，但如果有酒體濃郁香醇的軒尼詩X.O，這種搭配就可以被改變。本身是葡萄蒸餾酒基底的干邑，更可以襯托出菜餚鹹香的滋味，隨之而來的巧克力微苦風味和淡淡奶油清甜，可以適切地消除肉類的油脂感，讓人回味無窮。

軒尼詩V.S.O.P口感柔滑，又帶有完美平衡的花果、奶油及橡木香氣，和月餅、柚子一起享用，可以瞬間提升食物的層次感。

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在吃完主餐後，來份中秋節最應景的月餅作為甜點收尾，為一餐劃下Sweet End。「你知道冰塊有什麼功用嗎？冰塊可以激化酒體中的香氣分子。」工頭堅將軒尼詩X.O倒進裝了冰塊的酒杯中，滿足地淺嚐一口。

因為是你，所以邑往情深

「我的父親以前是一位導遊，他愛喝、懂喝，現在我也在旅遊業，有時帶一些他沒喝過的酒送給他，他總會在品嚐後告訴我：『這支不錯。』。這句『不錯』，我感覺其實是在跟我訴說，我這個兒子，能和他一起喝酒，很不錯。」

過去，干邑總給工頭堅望其項背的距離感，是長輩之間聚會才能喝的酒；但現在，他完全可以體會當時長輩們喜愛干邑的原因了——干邑的香醇，不只提升了食物的美味，干邑的珍貴，也讓親朋好友相聚的時光，更顯美好。

Photo Credit：TNL Brand Studio

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中秋佳節將至之際，軒尼詩特別以團聚真摯時刻為設計靈感，推出「軒尼詩邑往情深禮盒」，預計在9月1日隆重上市。兩款禮盒分別為「軒尼詩X.O邑往情深禮盒」與「軒尼詩V.S.O.P邑往情深禮盒」，希望能以一杯干邑，凝結您與家人朋友的美好時光，在不變的月光照耀下，舉杯共享永恆如邑的情誼。