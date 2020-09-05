沉沒成本——為何我們總離不開傷害我們的人和事？

文：陳在 @ 樹洞特約作者

疑惑的種子在失落的夜裹被淚水灌溉長大。終於，我從那結出來的一朵白花裹看到一個臉孔，一個練劍擊的女孩苦着臉。她不想再強逼自己不間斷地上堂。

請你相信我，我從來就不是個會輕言放棄的人，反骨的血液在每一條動靜脈裹流淌。「你說我做不到，我偏要做給你看。」加上這個圈子對每個學徒「硬淨」的要求，我對自己堅持了三年，還是挺自豪的。

直到有天發現，自己可能掉進了沉沒成本偏誤裹，而學會接受與放手，可能是避免繼續沉淪到悔意裏的解方。

——你有聽過沉沒成本理論（sunk cost fallacy）嗎？

什麼是沉沒成本？

沉沒成本（sunk cost）原是經濟學與商業的會用到的概念，意指「已經付出且不可收回的成本」。

第一次認識這個概念是在一本叫做思考的藝術的書裹，這個理論告訴我們人不應該留戀過去。書中用的例子是，假如你看到一部爛透了的電影，被悶透的你打算中場離開，豈料你老婆卻回答：「花了30歐買的電影飛，現在就離場那也太浪費了。」結果陪老婆看電影的你賠了金錢又賠了時間。

要發現沉沒成本偏誤也挺容易的，只要留意magic word「唔抵」、「好嘥」、「宜家先嚟退出？」在香港，打工仔用時間換取金錢，很多時候「時間＝金錢」還是成立的。

「讀咗兩年先黎轉系，好嘥。」 「你學咗咁耐小提琴宜家先唔學，咪好唔抵。」 「你同佢都一齊咗七年，宜家先黎講分手？！」（沒錯，愛情就是經典例子）

聽過的例子還涉及更廣的層面，例如電影《戰雲密報》（The Post）中提及美國在越戰期間繼續參戰的原因：明明打定輸數，卻因為已犧牲了許多年輕人的性命，礙於國家面子而選擇繼續出兵。

圖片來源：電影《戰雲密報》海報

有些人陷入沉沒成本偏誤的機會比其他人高，MBA智庫中提出以下原因：

一．初始投資，亦當事人一開始投入的時間與金錢多寡。初始投資愈高，就愈難從行動之中抽身而出。

二．情境性因素，亦即決策者認為自己對計劃或行為不符理想時的責任感。如果決策者自認要付上較多負責，沉沒成本發生的機會亦愈高。但這個關聯性在心理學家之間仍有待商榷。

三．心理帳戶（mental accounting），同時亦是事件發展得不可收拾／當事人泥足深陷前，讓他們可以及時抽身的決策保衛機制。

如何避免沉沒成本偏誤？

剛才提及，心理帳戶是一種自我控制措施，亦即「Plan B」。例如有野心的年輕人望創業，面對有限的時間與資金，他們必須為自己訂立期限及財政預算。例如一年內要out-reach到多少顧客，每月要賺取多少營利。如果在期限及資金限額內未有獲得預期結果，便要考慮改變策略或退出。無論是個人事業、興趣發展抑或關係，為自己的行動設定限期及Plan B看來也是聰明的一步。

最後引本書作者魯爾夫‧杜伯里（Rold Dobelli，2013）的話：

為了完成某件事而持續加碼，可以基於其他很多好的理由，但千萬不要執着於這個原因：你已經投注許多時間在上頭了。

人面對選擇時，會因為經驗與知識增長而改變取態。有時，「今天的我打倒昨天的我」並不可恥，因為那表示，你要從沉沒成本的沼澤地抽身，回到乾爽的陸地上，再選擇如何邁進另一個未知裹去。

為自己設立一個期限，如果在限期內你的努力沒有得到回報，就果斷地與事或人分手吧。善待你的時間。

參考文獻：

MBA智庫：沉沒成本效應

Dobelli, R. (2013). The Art of Thinking Clearly. Harper.

本文獲樹洞- TreeholeHK授權轉載，內文與題目稍作修改，原文請看此。

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