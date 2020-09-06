《芙蘭納莉．歐康納短篇小說選集》：一個在鐵路「工作」的黑人？他忍不住大笑失聲

文：芙蘭納莉・歐康納（Mary Flannery O’Connor）

〈火車〉

他一心想著那位服務員，差點都忘了臥舖的事。他有一席上舖，火車站售票員說要給他一席下舖，海茲反問沒有上舖嗎？對方說如果他想要上舖當然有，於是分配上舖給他。海茲的背靠上座椅，瞥見頭上圓弧狀的天花板，床就藏在那裡。他們會從天花板放下床，上床要爬梯子。他左顧右盼沒發現梯子，猜想梯子應該是收在衣櫃裡。衣櫃就在進門處，他剛上火車時瞥見那名服務員站在衣櫃前，正要披上制服外套。自那一刻起，海茲的時間就停止了，停在他所站立的位置。

他轉頭的姿勢神似，後頸神似，短短一截的手臂也神似。他站在衣櫃前回過身瞄了眼海茲，海茲瞥見他的眼睛，就連這雙眼眸也很神似，簡直一模一樣，乍看之下根本是老凱許的分身，卻有那麼點不一樣。譬如他回望的眼睛，眼珠轉動的模樣跟老凱許不一樣，堅定而無情。「你……你什麼時候會放下床？」海茲支支吾吾地問。

「還要再等一會兒。」服務員說，手又探向衣櫃。

海茲不知道還能對他說什麼，於是走進自己的車廂。

如今火車灰濛濛穿梭過轉瞬即逝的樹木與田野，無動於衷的天空烏漆墨黑，朝著反方向飛梭而去。海茲的後腦勺靠著座位，凝視窗外景色，列車內的淡黃光線不慍不火照在他身上。服務員二度經過他的車廂，來回各兩趟，第二趟往回走時，銳利目光掃向海茲，又不發一語繼續前進。海茲轉頭注視他，就像上一趟那樣。就連步態都很神似，峽谷區的黑人都很像，宛如一家人——粗壯光頭，全身堅硬得猶如石頭，不見半點贅肉，身高五呎不出兩英吋。海茲很想和這名服務員說話，要是他告訴服務員：我來自伊斯特洛德，不知對方將作何反應？

列車滑進埃文斯維爾時，一位女士上車，在海茲的正對面坐下，這代表下舖床位是她的。這位太太說她覺得照理說應該會下雪，她丈夫開車送她到車站時也說了，要是他到家前還不下雪，真的不可思議。他們住在市郊，所以他要開十哩路程才回得了家。她正準備去佛羅里達州探望女兒，在這之前她沒有這等閒功夫，可以去那麼遙遠的地方。事情接二連三發生，歲月如梭，快得你分不出自己是老了，還是年輕依舊。她彷彿覺得自己被時間矇騙，睡覺的時候時間被調快了兩倍，讓她無法直視。海茲很開心有人可以陪他聊天。

他還記得，小時候他和媽媽及其他兄弟姊妹搭乘田納西鐵路，前往查塔努加的事。他的母親總會和其他乘客閒聊。就像剛放出柵欄的捕鳥老獵犬，俯衝嗅聞著每一塊石頭、每一根樹枝，每次停下腳步都用力吸入周遭空氣。等到他們準備下車時，車上每個人已經和她聊過，她也記得每一個人。多年後，她會提到她很想知道現在那位前往福特威斯特的女士人在何方，或是好奇那位聖經銷售員的太太是否出院了。她待人接物總是發自內心的熱情，彷彿發生在交談對象身上的事，都是她自個兒的事。她是傑克森家的人，她叫安妮．盧．傑克森。

我母親是傑克森家的人，海茲自言自語道。雖然目光持續凝視對面的女士，彷彿仍在洗耳恭聽，但他的心思早已飄到他處。他說，我的名字是海茲．維克斯，現年十九歲。我的母親是傑克森家的人，我在伊斯特洛德長大，田納西州的伊斯特洛德。他又想到那位服務員，準備去問對方幾個問題。他突然冒出一個想法，也許服務員就是凱許的親生兒子。凱許有一個兒子逃跑了，這事發生在海茲出生前。無論如何，他相信服務員會知道伊斯特洛德的。

海茲目光瞥出窗外，凝望著黑黢黢飛逝而過的形體。即使是深夜，他也能閉上眼，一眼就認出伊斯特洛德。他能找到由一條道路分隔的兩棟房屋、商店、黑人住宅、一間穀倉、延伸至牧地的柵欄，月光灑落的柵欄呈現銀白色。他讓騾子轉過頭，面向柵欄，臉露出外面，讓牠感受夜晚。他也感受到了，他感覺得到夜色正輕柔撫觸他。他看見老媽走到小徑，雙手在剛脫下的圍裙上一抹，彷彿夜色在她身上起了變化，她站在門口嚷嚷：海——茲——海茲——快進門！火車幫他說了出口，他想要起身去找那名服務員。

「你這趟是回家嗎？」霍森太太問他。她的全名是瓦勒斯．本恩．霍森太太，婚前是希區考克小姐。

「噢！」受到驚嚇的海茲說：「我會在、我會在托金罕姆下車。」

霍森太太認識幾個埃文斯維爾的人，他們在托金罕姆有表親，印象中好像是某位亨利斯先生。海茲要是來自托金罕姆，很可能認識他，不知他有沒有聽過……

「我的出生地不是托金罕姆，」海茲結結巴巴：「我對托金罕姆一無所知。」他的眼神並未望向霍森太太，他知道接下來她會問什麼，也感覺到問題來了——問題還真的來了：「那麼你住哪裡？」

他想從她身邊逃之夭夭。「我是要去那裡，」他含糊其詞，坐立難安，然後說：「但我不是很熟，雖然是要去那裡沒錯，但……這只是我第三次去托金罕姆，」他慌張脫口而出，她的臉徐徐湊向他，緊緊注視著他——「我六歲去過一次，之後就再也沒去過。我對那裡一無所知。有次我是去那裡看馬戲團表演，但不是……」他聽到車廂尾端傳來金屬撞擊聲，轉頭查看是哪裡傳來的聲音。服務員正拉出藏在車廂隔間裡的牆面，「我要去找一下服務員。」語畢迅速逃向走道，他不知道他要對服務員說什麼，他來到他身邊，卻不知該說什麼。「我猜你正在準備鋪床？」他說。

「沒錯。」服務員說。

「鋪一張床要多久？」海茲問。

「七分鐘。」服務員回道。

「我來自伊斯特洛德，」海茲說：「我來自田納西州的伊斯特洛德。」

服務員說：「這班列車不會到伊斯特洛德。要是你打算去田納西州，那你坐錯車了。」

「我是要去托金罕姆，」海茲說：「但我來自田納西州的伊斯特洛德。」

「你想要現在鋪床嗎？」服務員問他。

「啊？」海茲說：「田納西州伊斯特洛德。你聽說過伊斯特洛德嗎？」

服務員拽下座椅並壓平側邊，說：「我是芝加哥人。」他陡然拉下窗戶兩側的窗簾，壓平另一張座椅。就連後頸都很神似，彎腰時背部也出現三塊隆起。他是芝加哥人。「你現在擋在走道中央，別人得擠過你身邊才能通行。」他忽地對海茲說。

「那我還是坐下好了。」海茲滿臉通紅。

他走回車廂，他曉得乘客都在盯著他，霍森太太正望向窗外，這下子扭過頭，一臉狐疑地打量他，問他是否還沒下雪，接著又若無其事閒聊起來。她猜今晚丈夫恐怕得自個兒料理晚餐，她付錢找一個女孩到家裡幫忙煮午餐，但晚餐得由他自個兒處理。她覺得男人偶爾做點家事並無大礙，有其好處。瓦勒斯並不懶散，但他並不曉得整天忙家務事有多辛苦。真不知到了佛羅里達州後，知道家裡有個人在等她，是否還能放心地玩。

他是芝加哥人。

這是她五年來第一次出門度假。五年前，她曾去大急流城找妹妹。光陰似箭啊，現在她妹妹已經離開大急流城，搬到滑鐵盧。要是再見到她妹妹的小孩，她只怕是認不出了。她妹妹在信裡提到，孩子現在都跟他們父親一樣高大。霍森太太又說，物換星移啊，她妹妹的丈夫曾經為大急流城的城市供水系統服務，職位不錯，但一搬到滑鐵盧，他啊……

「我上次回去，」海茲說：「要是住那裡的話，我就不會在托金罕姆下車了。你知道，路線在那裡岔開……」

霍森太太眉頭一皺：「你心裡想的大概是另一個大急流城，」她說：「我說的大急流城是大城市，位置一直沒變過。」她瞅住他半晌，又續道：他們在大急流城時過得還不錯，但到了滑鐵盧他突然開始酗酒。她妹妹必須擔起養家重擔，教養孩子，霍森太太實在想不透，這個妹夫怎能年復一年只是呆坐在那兒。

海茲的母親在火車上話並不多，通常只是聆聽。她是傑克森家的人。

過了一會兒，霍森太太說肚子餓了，問他想不想去餐車，他索性跟著去了。

餐車內座無虛席，乘客必須在外頭排隊。海茲和霍森太太排了半小時，在狹窄走道上左搖右晃，每隔幾分鐘就得貼緊車廂一側讓人通行。霍森太太開始和她身旁的女士聊起來，海茲眼神呆滯地盯著牆面。幸好他遇見霍森太太，否則絕對沒有勇氣自己來餐車。若不是她一直聊天，他應該能思緒清晰地告訴她，他上次去過大急流城，但服務員不是那裡的人，只是模樣特別像峽谷區的黑人，像極了老凱許的親生兒子。他打算在晚餐上告訴她這件事。

他無法從站立的角度看見餐車內部，禁不住好奇裡面是什麼模樣。他猜想大概跟一般餐廳沒兩樣吧，然後又想到舖位。等到晚餐結束，舖位也許已經鋪好，到時他就能立刻上床休息。要是老媽知道他在火車上有張睡舖，不知會作何感想。他猜她八成沒想到會有這一天。靠近餐車入口時，他總算瞥見餐車內部，跟隨便一間市區餐廳一樣嘛！他猜她八成沒料到吧。

每當有客人離場，領班就會招呼隊伍最前面的人進門，有時是一個人，有時是兩人以上。他示意兩個人前進，這下隊伍又往前挪動，海茲、霍森太太和她正在交談的女士站在餐車尾端，朝裡頭探頭探腦。過一分鐘後又有兩人離場，領班一個手勢，霍森太太和那位女士步入餐車，海茲跟在她們後面，卻硬生生被領班擋下來，領班說：「限兩人座。」然後推他回走道。海茲的臉漲成難看的豬肝色，他本想擠到下一位客人身後，再穿越人龍走回車廂，無奈漫長隊伍全擠在出入口，他哪裡也去不了，只能呆立原地，周遭的人全在上下打量他。

好一陣子都沒人離場，他呆呆杵在原地，霍森太太也沒再回頭找他。最後遠方有位女士起身，領班的手一拽，海茲遲疑片刻，領班的手又拽了一下，他才搖搖晃晃穿越走道，中途不慎跌倒撞上兩張餐桌，手沾到咖啡。他沒抬頭看跟他同桌的人，匆匆點了菜單上第一樣餐點。食物送來，他想都沒想就直接吃起來，和他同桌的人早已吃完，他能感覺到同桌客人等待的目光正緊盯著他。

離開餐車時他四肢無力，緊張的雙手不由自主地抖動。領班招呼他就座彷彿已是一年前的事，他在兩台車廂之間停下來，深吸一口冰冷空氣，沉澱思緒。冷靜下來後他走回車廂，發現床位全部鋪好，幽暗走道飄散著不祥氣息，懸空在一片墨綠之中。他再次想起他有張睡舖，而且是上舖，他立刻便能就寢休息。躺下後可以稍微揭開窗簾望出窗外，如他所預期地觀賞火車夜景，在列車移動時凝視深夜。

他取出行李袋，進男廁換睡衣。一張標示牌寫道，請找服務員協助你到上舖休息。他突然想到，服務員可能是某位峽谷黑人的表親，他可以問他是否有表親住在伊斯特洛德，或至少在田納西州。他來到走道，開始左顧右盼尋找服務員的人影，爬到上舖前或許有機會和他稍微閒聊。服務員不在車廂尾端，於是他走到另一端查看。繞到轉角時，他不小心撞上某個亮粉色的東西，那東西發出一聲驚呼，嘴裡咕噥：「笨手笨腳！」原來是霍森太太，打成結的粉紅浴巾盤繞在她頭頂。他都忘了她的存在。

她的頭髮往後梳，烏黑毒蕈般的髮結框出面孔。她想從他身旁擠過，他也想讓路，兩人卻每回都沒有默契地往同一個方向移動，搞到最後她的面孔漲得又紫又紅，唯獨臉上幾顆小白斑沒有滾燙沸騰。最後她渾身一僵，不再挪動，問他：「你是哪裡不對勁？」他竄過她身邊，倉皇衝上走道，卻在那一剎那不小心撞上服務員，服務員腳沒站穩，海茲就這樣跌在服務員身上，臉孔正好在服務員臉部上方。那是老凱許．西門斯的臉孔。

那瞬間他無法從服務員身上爬起來，內心默想，這不是凱許嗎？他不禁屏息：「凱許。」這時服務員一把推開他站起來，匆匆步上走道。海茲踉蹌從地上爬起，跟在服務生背後，嚷嚷著他想到上舖休息，內心不禁想，這人肯定是凱許的親人。那瞬間某樣東西趁他一個不留神敲醒了他：這人就是凱許當初逃跑的兒子。也就是說，其實他是知道伊斯特洛德的，只是他不想回去，不想談論伊斯特洛德，也不想談凱許。

服務員架好爬上上舖的梯子，他站在那裡。接著他邊爬梯，邊凝視服務員，像是看見凱許本人，只是有哪裡不一樣。他們眼神不同。爬到一半，他的目光仍定定注視服務員：「凱許死了。他被豬傳染霍亂。」服務員的嘴唇往下一撇，瞇起雙眼，望著海茲，咕噥：「我是芝加哥人，我父親在鐵路工作。」海茲愣愣盯著他，接著忍不住大笑失聲：一個在鐵路「工作」的黑人？他繼續大笑，服務員突然胳膊一拽，收起梯子，這動作讓緊捉住棉被的海茲順勢翻滾到上舖。

他伏在上舖，跌上床的他全身輕顫。凱許的兒子，他是伊斯特洛德人，只是不想與伊斯特洛德有任何瓜葛，他痛恨這座小鎮。海茲維持這個姿勢許久，一動也不動，彷彿在走道上撞倒服務員已是一年前的事。

過了一會兒，他突然想起自己已經躺在上舖，於是他轉身開燈，環顧四周，卻發現床位沒有窗戶。

側邊牆上沒有窗子，他無法開窗，牆壁根本沒有裝窗戶，只有一張漁網般撐開的東西，但那不是窗。那一秒，他腦海中閃過一個念頭：服務員肯定是故意的，故意給他一張沒有窗戶的睡舖，只有一張撐開的漁網——全因為他討厭海茲。但肯定所有舖位都一樣，沒有窗。

上舖低矮，床面隆起。他躺下，隆起表面像是沒有完全密合，正慢慢合起。他動也不動躺在那裡，喉嚨似乎卡著一塊雞蛋味的海綿。他晚餐吃的是雞蛋，而這正是現在不偏不倚卡在他喉頭的海綿。他害怕雞蛋移位，因此不想翻身。他想關燈，想要掉進一片漆黑。他最後沒有翻身，而是騰出一隻手摸索開關，熄燈後黑暗撲襲而來，接著稍微褪去，原來是走道燈光順著地板空隙鑽了進來。他想要純正的黢黑，不是這種稀釋過後的黑。

他聽見走道傳來服務員走動的腳步聲，踏在地毯上的悶響節奏穩定，輕輕刮擦青綠色的窗簾，最後聲音又被吞沒於另一側。他來自伊斯特洛德，他是伊斯特洛德人，卻痛恨這座小鎮。凱許不會承認他是他兒子的，凱許不會想要他的。他才不會想要穿著雪白猴裝外套、口袋裡隨身攜帶小掃帚的傢伙。凱許的衣服聞起來像在石頭下壓了許久，帶有一股黑人氣味。

他思索著凱許的味道，卻只聞得到火車。伊斯特洛德已經沒有峽谷黑人。伊斯特洛德。轉入大馬路後，他在半幽暗的漆黑之中，看見釘上木板的商店窗子，穀倉大門敞開，黑溜溜地空無一物，小房屋有一半已被貨車運走，前廊已不復在，走道已沒有地板。上次休假時，他本來要從喬治亞州的軍營前往托金罕姆的姊姊家，但他並不想去托金罕姆，所以即使心知肚明伊斯特洛德的現狀，他還是回去了：兩大家族目前四散於不同城鎮，就連住在大馬路的黑人都搬到孟菲斯和默弗里斯伯勒等地。

他回到小鎮，睡在老家的廚房地板，一塊從屋頂砸落的木板打中他的頭，割傷了臉。躺在上舖的他猛然一跳，像是感覺到那塊木板的重量，火車震顫又和緩，和緩又震顫。他在屋內穿梭，想看看有沒有忘在屋裡沒帶走的東西。

他的媽媽老是睡在廚房，她的胡桃色衣櫥就擱在那，就只有那麼一只衣櫥。她是傑克森家的人。她買這個衣櫥時付了三十美元，今後再沒買過這麼貴重的東西。他們把衣櫥留在原地，想必是貨車沒空位，載不走衣櫥。他拉開抽屜，最上層的抽屜裡有兩條包裝繩，其餘抽屜空蕩蕩的。他很訝異居然沒人進屋裡偷走這樣一只衣櫥。他取出包裝繩，將衣櫥四腳固定在木地板上，並在每個抽屜裡留下一張紙條：這是海茲．維克斯的衣櫥，小偷切勿動歪腦筋，否則我會追殺你到天涯海角。

要是知道這衣櫥如今顧得好好的，想必她就能安息。要是她半夜回到廚房，就看得見這個衣櫥。他納悶她是否會在夜裡散步回家，臉上仍掛著那副表情，焦慮不安地左顧右盼，走上步道，再穿越大門敞開的穀倉，最後來到釘有木板的商店旁，在影子底下停止腳步，然後又神色不安地回來，那表情就像他透過縫隙看到的模樣。他們合上棺木那刻，他從縫隙瞥見她的臉孔，他看見陰影籠罩她的面容。她的嘴唇垮下，猶如對她的安眠不滿，彷彿隨時準備跳起來推開棺木，像是一個想要重獲自由的幽靈——但他們最後還是蓋上了棺木。

她很可能逃出棺木，可能隨時彈跳起來，他看見她猶如龐大恐怖的蝙蝠鑽出縫隙飛走，可是棺木卻在她身上蓋起，棺蓋徐徐掩上。他在裡頭看著它徐徐關起，杜絕哪怕只有一絲光線滲入，從室內和窗戶瞥見的樹木瞬間一黑。他睜開眼，發現上舖的床漸漸合起，他從縫隙間一躍而起，身體卻卡在縫隙，懸掛在那裡不住扭動。他感到一陣暈眩，車廂內的昏暗光線幽幽照亮腳下地毯，他依舊在頭暈扭動著，渾身濕透橫掛在床，只見服務生在車廂另一頭，猶如佇立黑暗之中的雪白形影，一動也不動地望著他。接著海茲跟隨蜿蜒的火車軌道，頭暈目眩地跌回飛梭列車裡的靜謐。

書籍介紹

本文摘錄自《芙蘭納莉．歐康納短篇小說選集》，好讀出版

作者：芙蘭納莉・歐康納（Mary Flannery O’Connor）

譯者：張家綺

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美國南方作家代表之一，十則短篇故事，探究人心最隱微幽黯的風暴角落......

融合南方人文的風土民情、哥德式的驚悚詭譎，歐康納書寫人類意識中的矛盾與衝突、信仰之於人間的作為與不作為；

她憑藉自身擅長的戲謔語言、冷酷不近人情的尖銳筆鋒，積極探索人性光明陰暗的一切可能，建構出暴戾與寧靜、喧囂與孤寂並存的心靈世界。

【專文導讀】國立台灣大學外國語文學系教授／蔡秀枝

歐康諾將小說家的職責與宗教的救贖融合在她所極欲企及的「他鄉」，因為這是她的故事人物於在世生活終結後的可能企盼之所，也是她寫作的最高指引。

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Photo Credit: 好讀出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航