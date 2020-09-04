30秒到2分鐘就發生作用：普亭政敵被下毒，致命的神經毒劑「諾維喬克」是什麼？

※封面圖為俄羅斯反對派領袖、普亭政敵納瓦尼（左），2019年9月8日在俄羅斯莫斯克市議會選舉中投票。納瓦尼現在在德國接受治療，德政府對外證實他遭到神經毒劑攻擊。

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexey Navalny）上個月20日傳出中毒、昏迷，被轉送到德國醫院救治，至今昏迷未脫離險境。究竟發生什麼事？納瓦尼中的是什麼毒？

德國總理梅克爾（Angela Merkel）9月2日召開記者會表示，經過德國軍方實驗室判讀，納瓦尼是被一種名為「諾維喬克」（Novichok）的神經毒劑所害。儘管，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）反駁說「指控俄羅斯毫無道理」，但德國政府認為罪證確鑿。

German Chancellor Merkel: “It is certain" that Russian opposition leader Alexei Navalny "is the victim of a crime ... Serious questions now arise which only the Russian government can and must answer.”https://t.co/FSJH9XZYUo pic.twitter.com/bpUJtY5GLE — NBC News (@NBCNews) September 2, 2020

「諾維喬克」是什麼？蘇聯冷戰時期研發的致命神經毒劑

綜合《Euro News》、《紐時中文網》報導，諾維喬克是蘇聯在冷戰期間研發的致命神經毒劑，1997年的《禁止化學武器公約》（Chemical Weapons Convention）列入禁用。

《BBC中文網》指出，俄語「諾維喬克」這個字眼意思是「新來者」，指的是在1970和1980年代在蘇聯研發的一類先進的神經毒劑。它們被稱作是第四代化學武器。

化學家米爾薩亞諾夫博士（Dr Vil Mirzayanov）在1990年代透過俄羅斯媒體揭露了諾維喬克這種毒劑的存在。根據米爾薩亞諾夫博士所說，這些神經毒劑的設計是能夠逃過國際檢查的。

中毒後症狀？瞳孔收縮、抽搐、嘔吐、心臟停止⋯⋯

諾維喬克毒劑的效用與其他神經毒劑相似，會截斷神經到肌肉之間的訊息傳遞，導致多種身體機能癱瘓。

米爾薩亞諾夫表示，要注意的第一個跡象是瞳孔嚴重收縮，稍大的劑量可能會導致抽搐和呼吸中斷。然後，就是「持續的抽搐和嘔吐，最終結果就是致命。」

《紐時中文網》報導，這種毒素會引發肌肉痙攣，可能導致心臟停止或是致命的肺部積水，並損害其他器官和神經細胞。俄羅斯已經生產了好幾代諾維喬克，專家們說，誰也不知道它們被使用的實際頻率，因為其導致的死亡看起來並不比致命心臟病發作可怕，很容易騙過詳細檢驗。

A critic of President Vladimir Putin who fell into a coma in Russia and is being treated in Berlin was attacked with a Soviet-style Novichok nerve agent, a German government spokesman said https://t.co/L7g9MsJkgU — Reuters (@Reuters) September 2, 2020

多種狀態存在，有液體也有粉末

有一些諾維喬克毒劑是液態的，有些則被認為是固態，這代表它可能被製成極細的粉末。另外《BBC中文網》指出，諾維喬克比其他化學武器毒性更強，有些種類只需要30秒到2分鐘的時間就會快速產生作用。主要的接觸方式可能是透過吸入或者攝食，但是毒劑也可能會通過皮膚吸收。

至於這種神經毒劑的毒性能維持多長時間，專家意見各不相同。米爾薩亞諾夫指出，它無法維持數個月。而它能被保存的時間，目前也沒有官方科學數據。

根據《聯合報》報導，諾維喬克上一次受全球關注，是2018年3月俄國雙面諜史柯里帕（Sergei Skripal）父女中毒案，他和女兒尤莉亞雙雙倒在英國索爾茲伯里一處購物中心外長椅，陷入昏迷，史柯里帕住院兩個月後總算撿回一命。

對於納瓦尼受害，梅克爾在記者會表示譴責：「有人要他噤聲，我代表德國政府，以最強烈的言詞譴責這種行為。」

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範