國民黨「新兩岸論述」：反對台獨和一國兩制，爭議多時的「九二共識」確定保留

國民黨今（6）日在國父紀念館召開第20屆第4次全國代表大會，以檢討、自省和再出發為主軸；由國民黨副秘書長柯志恩向在場黨代表報告包括財務穩健、組織改革、青年參與、兩岸論述等4項改革結論並獲得全國黨代表通過。

在各界十分關注的兩岸論述方面，國民黨確定延續以中華民國憲法為基礎的九二共識、尊重中華民國存在等8大主張；並強調中華民國興亡榮辱為國民黨責任。

「九二共識」確定保留

有關兩岸論述，黨主席江啟臣定調以「基於中華民國憲法的『九二共識』」延續兩岸互動，反對台獨與「一國兩制」，等於確定保留國民黨過去一直堅守的「九二共識」，只是前面再加上「基於中華民國憲法的」等文字。

改革委員會的最終的結論報告也指出，應持續推動兩岸交往對話，在兩岸持續交往對話過程，必須堅守中華民國立場，捍衛中華民國主權。此次的改革結論提出了8項具體主張，分別為5項定位主張：

中華民國憲法既開創台灣民主自由，又連結兩岸，提供兩岸往來的法律基礎，是穩定兩岸關係的磐石。

兩岸官方協商必須正視中華民國憲政秩序。兩岸官方互動必須尊重中華民國存在的事實。表述中華民國的空間，是兩岸官方協商互動的核心要素。

國民黨執政時期關於「九二共識、一中各表」的表述，皆本於中華民國憲法，也是兩岸求同存異的成功經驗。基於中華民國憲法的九二共識，應用以延續兩岸互動，並以此尋求互動方式與時俱進。

反對台灣獨立與中共的一國兩制；因兩者均將消滅中華民國主權國家地位。

大陸應放棄對台用武，兩岸應樹立和平解決分歧的典範，實現在國際社會相互尊重，互不排斥。推動兩岸交往和台美合作同步並行。

還有3項具體行動主張：

儘早完成兩岸協議監督條例立法。持續推動兩岸經濟合作架構協議（ECFA）下的服務貿易協議與貨物貿易協議。

制定黨公職兩岸交流行為準則，明定從政黨員及黨職人員來往兩岸應遵守的規範。

兩岸官方皆應保障民間交往，避免干擾兩岸正常交流等。

國民黨強調，不會放棄為中華民族實現民有民治民享的使命。兩岸關係的進展，不能以民主自由的妥協為代價，更應彰顯台灣推行民主自由法治的寶貴經驗。國民黨是開國政黨，以中華民國興亡榮辱為責任。

江啟臣「被迫保留九二共識」？國民黨其他人怎麼看？

江啟臣日前參選國民黨黨主席時，曾稱九二共識應該要「重新思考」，當時江啟臣說，九二共識曾是兩岸良性的互動基礎，過去也的確有用，因為容許了雙方模糊的空間，但現在面臨挑戰，尤其去年對岸強調九二共識就是「共謀統一」，壓縮了這概念的彈性。

江啟臣也提到民進黨再把民眾對一國兩制的恐懼，延伸為對九二共識的疑慮，加上從香港反送中到「武漢肺炎」疫情，顯示中國威權管控已成為危險的溫床，這些都連帶衝擊九二共識的接受度。當時江啟臣認為，1992年的共識「有點舊了」，不一定能繼續代表現在社會的想法，是時候重新思考。

國民黨改革委員會經過數次討論後，在6月間曾經拋出以堅持中華民國主權、保障自由民主人權、維護台灣安全優先、創造雙贏共享繁榮四大支柱取代「九二共識」，並將「九二共識」當成過去兩岸互動過程的「歷史描述」。

結果這項提案遭指淡化九二共識，引發黨內大老如馬英九、吳敦義、連戰等人的不滿。江啟臣一直居中協調，6月時曾在臉書上指出，討論有兩種聲音，一種認為九二共識維持兩岸對話，對台灣安全繁榮至關重要，目前尚無替代方案，不應放棄；另一種則認為追求兩岸自由民主才是國民黨核心價值，國民黨的兩岸論述不應只有九二共識，要勇於找尋更多可能。他認為兩種想法各有道理，也不必然相互衝突。

在7月初江啟臣出席革命實踐研究院營隊活動時，青年對九二共識的提問，江啟臣當時回應，國民黨的兩岸論述應能跟上、追上時代，九二共識論述被扭曲、抹紅、誤解，被與一國兩制畫上等號，國民黨的最佳處理時間點應該是在第一時間做出澄清，但現在時間點早已過去。

在九二共識的留與不留間，國民黨最後在全代會之前，委託TVBS民調中心於8月27日至29日針對黨員進行民調，結果顯示黨員對於黨改多項議題皆有高度共識，包括國民黨的兩岸論述主張「基於中華民國憲法的九二共識」基礎下，推動兩岸交流對話，獲得超過8成黨員的高度認同。由今天通過的論述來看，國民黨最終決議仍是保留「九二共識」這個主要概念。

《新頭殼》報導，前總統馬英九今天參加全代會前受訪表示，九二共識的內涵就是一中各表，一中就是中華民國，完全符合憲法規定。年輕人不一定了解九二共識，年輕人都贊成中共應正視中華民國的存在，一中各表就是一個婉轉的方式，讓中共接受中華民國存在的事實。

馬英九指出，中共在1949年就宣布中華民國已經消滅，所以不可能再回頭，用一中各表的這種方式，就可以維持兩岸和平相處，使得台海不會爆發戰爭。

至於江啟臣是否因為扛不住黨內大老的壓力才未拋棄九二共識？馬英九回應，江啟臣本來就了解，在經過跟各方溝通後，認為堅持九二共識、一中各表，跟目前國民黨及中華民國的方向完全沒有違背。

《中央社》報導，前國民黨主席朱立倫受訪表示，國民黨一定要能夠跟所有台灣人民站在一起，堅持中華民國民主自由的立場，兩岸的交往不能被惡意貼上所謂舔共、親中賣台的標籤，國民黨一定要走出這樣的困境，尤其現在民眾最關心的是民生健康食安議題，國民黨要跟民眾站在一起。

國民黨中央委員連勝文則指出，九二共識是兩岸交流互信基礎，如果把九二共識定義為擱置爭議、求同存異、爭取雙贏，這樣的精神，不管是過去十年或未來十年都不會沒有新意，因為這是一個互信基礎，相信兩岸和平，互相幫忙，朝向正面方向前進，任何負責任的執政者，或是對台灣未來關心的政治家，都應該會朝向這個方向。

《中央社》報導，雖然兩岸論述等4大改革結論最終都在會中順利通過，但來自新北市的黨代表陳政峯在發言時表示，國民黨要將中華民國帶向何方，必須自己提出，是要與中國大陸互動，還是走向與美國的互動，必須提出明確的論述，而不是一味地在閃躲，或是民進黨喊反對，就跟著一起喊反對。

前國民黨主席洪秀柱研擬下午針對黨內兩岸論述領銜提出「護憲保台決議文」臨時提案。

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核稿編輯：楊士範