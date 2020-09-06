曹尼《小遷徙》詩選：聽艾略特朗誦、錄音師的静寂旅程

文：曹尼

〈聽艾略特朗誦〉

四月是最液態的月分

獨步在密西西比河

兩岸覆滿岩漿

緩緩匯合

以為遺棄了鄉音

家院前小徑

婉拒過無數鞋印

如今一步一步

被乾草拾回

風信子飄燃

向浪漫主義告別

新英格蘭校園内

有傳道者發起傳單:

「白骨碰撞白骨

黑髪纏繞黑髪」

曾經凍手的語言

被戰火微微轟烤

流出細密掌紋

往泰晤士街道

流動流動

活著就像遊走的鐘樓

各自肉身水牢

漫滅頂上

流動流動

迴聽德布西鋼琴

一滴又一滴

貫穿生命脆石

你等不及荒原

讓肢體凝結成四重奏

前奏裡有尾章

倒下一座大西洋

暗流隱隱

〈錄音師的静寂旅程〉

聲景I：海底城

我將扁石投向地平線

尋漣漪唱盤下探

腳步聲來回古城廊中

衣衫摩擦沙沙

來自遙遠叫賣

百工維持千年來姿勢

巷弄不再分明

漸漸合攏的聲墻

誰戳破一個洞

讓蛇髪女歌

似蜜流入?

那群白頭翁、綠繡眼

都市曾經的

热吹笛手

如今返回黑暗陸地

大翅鯨脫離航道

在現場留下聲紋

僅剩一群飛旋海豚

翩翩水袖起舞

我和我的行李

睡眠中緩緩漂移

聲景II：野地迷蹤

我舉雙眼為鏡頭

用圓框替溪床消音

裸岩是休止符

調整滿山旋律

風砍向扭曲的枝幹

才有歧異回響

蟬聲織線

穿過千萬松針

破碎的思緒

因而被縫補

第一顆雨珠敲落苔衣

青而脆的打擊開始

高速振翅鈴聲

蜂鳥詠歎微微

黄鳳蝶在水窪聚攏

一枚枚暖色意象

撲拍起來是首抒情詩

有鹿在數里外低鳴

一路嚼綠迷霧

哪裡需要方向

我正前往零

聲景III：肉身演奏廳

我的血液順著銅管

琤琮而迂迥

體內凹凸有致

收音和餘響平衡

連一絲嘆息都恰好

每到換季時刻

總會丟失一些閃電

徒留轟隆在胸起伏

剛硬皮膚漸漸生鏽

開滿紅褐小花

書籍介紹

本文摘錄自《小遷徙》，聯合文學出版

作者：曹尼

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跨出《越牆者》後，迎向《小遷徙》

曹尼創作生涯第二部詩集問世！

語言乾淨節制，意象豐盛迷人，

一本集音樂、繪畫與詩三者之美的作品。

全書收錄四十七首近年創作。

｛輯一：失夜記｝

詩人彷彿時間的使者、禪者，凝望靈魂來路，傾聽文明聲響，悟出「我們無水痕前行」、「沒入深邃人群」、「摩滅一瞬」、「朗朗空明」、「再沒有邊境屬於誰」，在形上的問題裡求一種適中，灰黑中漸生清明的氣象。

｛輯二：收集灰燼的人｝

以藝術家為題材，予以賦詩、致敬特輯。描繪常玉、席德進、唐伯虎、文徵明、塔可夫斯基、劉霞等其人其作，運用現場感的寫生筆法達成敘事效果，形／色表現相當突出，讓「我們在色調相遇」的美學境界妙不可言。

｛輯三：水田紀｝

生活定錨在宜蘭的詩人，關注家鄉土地，語言最柔軟抒情的一輯。「安農溪如常路過」、「二萬五村淺淺寐」、「帶一面雨躲進碧霞街」，田野、村厝、鳥禽、昆蟲等都是日常心象，是詩人俯仰於天地自然間的共振現象。

｛輯四：拾羽人｝

充滿魔幻意念、特效語言的一輯。曹尼擅長創造奇特的象徵符號，或變身動物的心靈視角，如山羌之夢：「時間刑／一輪又一輪／你是季節的行人／無視林中腰斬的陽光／一把嫩葉一把鑰匙／你嚥下咀嚼／開啟無止盡身體的鎖」，在文字叢林中開發詩的新語境。

｛輯五：靜寂旅程｝

詩人探索自我與外在世界，有如錄音師上山下海採擷聲音，或穿梭都會與鄉野收錄世俗之音，最後他說：「靈魂即將登台／無樂器伴奏／我的耳朵與我／取出預藏的火石／敲敲點燃靜寂」，不甘靜寂地釋放心房的花火噪音。

Photo Credit: 聯合文學

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航