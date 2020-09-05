捷克參訪團離台：傳中國計畫對捷克禁運，美台歐「重組供應鏈」避免仰賴單一國家

※封面圖為捷克團昨（4）日離台前，參院議長維特齊在登機門前致詞。

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）上月30日率團來台參訪，昨（4）日夜間11時搭乘專機返回捷克；訪台行程剛結束，就傳出中國報復行動，取消捷克知名鋼琴製造商的中國訂單。維特齊昨離台前參與美、台、歐主辦的「重組供應鏈」論壇，這場論壇主旨在於發展能應對危機的新供應鏈，避免物資受到政治脅迫。

捷克團離台，面對中國恐嚇：「勇氣在於克服恐懼」

《中央社》報導，捷克參訪團昨夜11時搭專機離台，參院議長維特齊由台灣立法院長游錫堃陪同抵達登機門。維特齊致詞表示，很期待台灣民航公司能與捷克直航，捷克將成為台灣在歐洲的主要門戶，成為高附加價值產品的運輸樞紐。

維特齊指出，台灣透過防疫讓大眾團結，他很久沒見到這麼有自由思想和創意精神的人們。他引用捷克俗諺「一切不好的會帶來好的成果」，寄望台捷克服疫情挑戰，促進雙方友誼和投資機會。

訪台期間，捷克參訪團成員曾與台灣總統蔡英文、各部會官員會面，維特齊也在立法院演說、出席台捷經貿投資論壇；中國在捷克團訪台期間也不斷威脅恫嚇，中國外交部長王毅更揚言要維特齊「付出代價」。維特齊昨接受《中央社》專訪時表示，中國的恐嚇確實令他恐懼、擔憂，但展現勇氣的方式不在於不害怕，而在於克服恐懼。

Photo Credit：中央社 捷克團離台，立法院長游錫堃（最前排右一）陪捷克參院議長維特齊（最前右二）前往登機門。

維特齊說，他不喜歡王毅的言論，但他不是因「反中」而訪台。他不反對捷克和中國有經貿往來，但雙方地位必須對等，無法接受捷克對中國必須卑躬屈膝，也不願見到捷克因經濟過度仰賴中國，而必須受制於人。

中國報復取消鋼琴訂單，布拉格愛樂總監：「音樂不是為了政治」

《中央社》昨報導指出，捷克團剛結束訪台行程，捷克知名鋼琴製造商佩卓夫（Petrof）的中國訂單就傳出被取消；佩卓夫鋼琴總裁佩卓夫瓦（Zuzana Ceralová Petrofová）昨表示，有北京客戶稱維特齊訪台影響中捷關係，取消總值530萬捷克克朗（約新台幣700萬元）的訂單。

佩卓夫瓦也對《捷克新聞社》表示，這名北京客戶說，中國正計劃對捷克產品實施禁運；中捷關係前景不明，連10月底的上海國際樂器展覽會都不確定能否參加。

早在2019年布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）發表友台言論後，中國就以取消非政治活動這類方式作為警告，當時是布拉格愛樂樂團的巡演被取消。本次也隨參訪團來台的布拉格愛樂樂團總監卡利斯多娃（Kateřina Kalistová）接受《中央社》專訪時表示，樂團是要將美好音樂傳遞給大眾，「不是為了政治」。此外，布拉格愛樂也確定將於明年10月訪台。

Photo Credit：中央社 布拉格愛樂樂團行政總監卡利斯多娃。

美、台、歐「重組供應鏈」：擺脫依賴單一國家

維特齊昨日在台灣最後一個重點行程，是參與「重組供應鏈」論壇，該論壇由由美國在台協會（AIT）、歐洲經貿辦事處、日本台灣交流協會、台灣外交部和經濟部主辦。《中央社》報導指出，與會者發表聯合聲明，AIT及外貿協會將強化供應鏈重組及韌性的諮商及合作，特別在資通訊和醫療領域。

聲明指出，由於疫情和地緣政治的不確定性，供應鏈受到衝擊，AIT及外貿協會將與理念相近的地區，如印度、東協、以及捷克、匈牙利、波蘭及斯洛伐克等維斯格勒四國集團（Visegrad Group）合作建立新供應鏈，確保不受政治要脅。

AIT處長酈英傑致詞時指出，這次疫情暴露出依賴單一國家提供物資，將面臨高風險。雖然他沒有明確指出是哪個國家，但回顧美國今年防疫裝備一度匱乏的情況，可推測這個「單一國家」是暗指中國。

《TVBS》報導指出，酈英傑也表示，「相較於中華人民共和國的公司，台灣的公司遵守法治和保護智慧財產權」。捷克參院議長維特齊也說，「民主最大的弱點就是它是民主，開放經濟的弱點就是它很開放」，非民主國家的供應商或利己者得以有機會摧毀其他國家的醫材系統。

這場論壇隱藏著不少「擺脫中國」的訊息，歐洲經貿辦事處處長高哲夫發言時還表示，「這次我不會引用中國的思想家」，轉而引用美國前總統林肯的話，「預測未來最好的方法就是創造它」。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：翁世航