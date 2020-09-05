台北流行音樂中心盛大開幕！五大亮點＋北流四寶懶人包一次看

「我希望每個人都能在這個基地找到屬於自己的音樂。」台北流行音樂中心董事長，也是資深音樂人黃韻玲表示，延宕半年開幕的台北流行音樂中心，表演廳9月啟用，9月5日《嗨！北流》開幕演唱會，邀請魚丁糸、徐佳瑩、魏如萱及婁峻碩擔任表演嘉賓，將是全亞洲最好的流行音樂據點。

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從發想、籌備、興建完成到開幕，歷經17年的台北流行音樂中心（北流），是台灣首座可容納6000人的流行音樂專屬表演場館，包含表演、科技、產業發展及人才培訓四合一功能，表演廳、文化館、產業區三大場館及戶外表演空間，匯成台灣流行音樂的心臟，更將成為亞洲流行音樂的聖殿。黃韻玲認為，這三大場館分別代表流行音樂的過去、現在與未來。

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「大家都很辛苦，我可以感受到這個地方充滿著許多人的汗水、淚水、爭吵，還有更多人的祝福。我會盡力跟大家一起完成目標，腳踏實地努力。」黃韻玲強調用服務心態接手，努力學習，為音樂圈做點事。「我希望能匯集台灣的流行音樂人才，吸引更多創作人前來，讓跨界能量在台灣文化圈更加凝聚。」

台北流行音樂中心是亞洲首座政府出資的流行音樂中心，由文化部委託台北市政府辦理的複合型園區，是兼顧所有音樂類型及國際流行音樂發展趨勢，集結流行音樂與文化生活的流行音樂表演場所，也是以流行音樂產業出發、發展流行文化與生活型態的機能型園區，預計開幕後將成為台北演唱會新場地，也是亞洲華語流行音樂新基地。

台北市長柯文哲表示，表演廳最多可以容納6000人，戶外場所能容納3000人，還有分別容納200、800、1600人的小型Live House，南基地的空地也可以容納數百人。「從200人到6000人，都有不同規模的場地，可以提供不同的音樂表演。產業區可以做為台灣流行音樂人才的訓練基地，文化館則保留了台灣完整的流行音樂歷史。在群聚與跨界的主軸，形成產業發動的真實核心，可說是一個完整的音樂園區。 」

北流佔地8.92公頃，主體空間包括5000席室內表演廳、戶外音樂主題公園、展覽為主的流行音樂文化館、中小型室內表演Live House、培育人才的產業社群暨育成空間，及可容納3000人的戶外廣場等，以環繞式廣場空間結合了藝術、商業、市集與演出活動，量身打造出獨一無二的場域空間，彌補了過去中型室內展演場所不足的缺憾。

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8月22日舉辦的「北流來襲PUNCH不斷電」是表演廳的滿載壓力測試，比照大型演唱會模式為9月5日正式開幕做暖身。這場超有誠意的表演請來鹿洐人、蕭秉治、鼓鼓呂思緯、J.Sheon、頑童MJ116等豪華陣容率先揭開序幕，秀給首批觀眾最新、最到位、最精采的一面。

主廳館是台灣首座以流行音樂為主的表演場域，為了降低震動及聲響噪音，每面牆、每塊地板都經過隔音測試，儘量拉開建築物結構的基本振動頻率，與觀眾席構造體的律動頻率，避免產生共振效應，也將地下室外牆與外圍擋土連續壁分離隔間，減緩水平波動能量。蕭秉治表示舞台音場找不到缺點，舞台寬度可以讓表演者自在表現，「很棒的場館！說真的我想不到壞的。」

鼓鼓也認為場地很不錯，從二樓觀眾席觀看舞台的視野相當清楚，後台動線很像美國場館，「感覺未來幾十年內，走廊就會貼滿海報。」測試後覺得音場很棒，但場地可能是劇場設置，貝斯被場地吸掉，「希望可以再來幾個SUB（SUBWOOFER超低音），也許BASS TRAP（低頻陷阱）吸掉太多低音，跟PA（音控師）討論後，低音感還是推不出來。」

台灣是華語音樂的指標地，對台灣流行音樂工作者而言，北流是從產製到演出、孕育音樂最友善的基地，還是民眾接觸音樂文化、欣賞音樂演出最親近的場域。24小時開放、舒適寬敞的園區、容納多樣性活動的場館，就是落實「音樂即生活、生活有音樂」的最佳示範，將成為台北新的藝文與遊玩好去處。

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「我常問自己為什麼還在做音樂？是不是應該交棒給年輕人了？年輕人就像小實驗家，要把樂器打開，才能創造出有自己想法的旋律。」為了台北流行音樂中心已經瘦一大圈的黃韻玲，領悟到自己可以盡一份力量，幫助年輕人做音樂。「音樂是從自己心中生出來的，而不是別人給你的。當音樂沒有態度，就什麼都不用談了。我希望北流是一個充滿各式各樣音樂、有百花齊放感覺的音樂盒。」

台北流行音樂中心位於南港車站與捷運昆陽站之間，從南港路二段「東明里」公車站 走到表演廳只需要三分鐘。9月正式啟用後，除了推動台灣的流行音樂，帶點科幻感的建築風格更是一大亮點，將成為台灣最具特色的設計、亞洲華語流行音樂的新地標。在9月5日開幕當天，讓我們先來看看北流的五大亮點吧。

北流五大亮點

一、建築主體外觀

由美國RUR Architecture建築團隊，與台灣宗邁建築師事務所合作設計建造的台北流行音樂中心，建築靈感來自羅馬Piazza Navona廣場，獨特造型採非幾合形式設計，宛如巨型貝殼狀的不規則外觀，取自台灣連綿起伏的翠鬱山鑾的特色，鋼造結構包覆灰綠色烤漆屋頂，搭配寶石般的深色玻璃帷幕牆面，高低起伏形似山脈也如海浪，象徵台灣音樂紮根於此，也呼應音樂的律動感。

被建築師暱稱為太空船的主建築，七座立面玻璃幕牆猶如七顆宇宙寶石矗立在此，吸收宇宙能量並釋放音樂原力，夜色降臨起點起絢麗璀璨的燈光後，色彩斑斕多姿的科幻風與充滿意境的造型設計，有如時光交錯的夢幻盛宴，成為亞洲華語流行音樂最時髦的新地標，還未正式開幕就已經吸引眾多人前往朝聖，更是超夯的IG美拍熱點。

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二、表演廳

寶石外型般的表演廳為地上五層、地下三層的建築，屋頂外牆為金屬屋面系統，由隔音及隔熱層、鋁板與方鋼管等相關構件構成，表層金屬板高度防水，並具有隔音隔熱功能。大廳入口樑柱外牆使用鋼板包覆系統，以無縫式設計表現整體感。

廳內特別規劃「北流四寶」，有著全台最大專業場館隔音門、法國L-Acoustics K2音響系統、升降桁架等頂級硬體設備，包含化妝室、休息室、排練室、行政辦公室及服務設施區域等，是專為流行音樂展演設計的場館，是許多音樂人引頸期盼的焦點，無論是表演者或觀眾，都能在表演廳獲得最佳的音樂饗宴。

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三、流行音樂文化館

外觀呈現立方體的文化館，與產業區隔著戶外廣場遙遙相望，規劃地上六層、地下一層，其中一面為採光充足的玻璃帷幕，如同音樂波紋的浪潮般特殊造型，外觀為裝飾金屬板、固定於混凝土外牆，東側四～六樓設有景觀梯可觀賞戶外景色。

文化館是台灣第一座以流行音樂為主題的展覽館，館內將規劃常設展及特展，並結合影音多媒體等互動裝置，整理並展示台灣的流行音樂史，汲取豐沛的跨界能量，品味華語流行音樂的經典時光，一起認識過去、處理當代並引領未來。預計將於2021年6月開館。

四、產業區

建築外觀有如發光水晶體的產業區，採用金屬帷幕牆網系統，造型屋頂表面為玻璃馬賽克，主結構使用國產建材實業4000～5000磅混凝土，提供音樂展演空間、音樂教室、錄音室、排練室、練團室、錄音工作室、辦公空間與音樂主題餐廳等設施，具備多功能用途，是孕育音樂人才的新聚落。

產業區整體規劃結合了音樂展演空間、流行產業社群暨育成空間、Live House音樂展演空間，串連起整體產業鏈上中下游各環節，打造完善的產業園區，是新一代的音樂產業人才的孵育基地與搖籃，並藉由周邊的餐飲及零售商店配套形成產業聚落。預計將將於2021年9月開館。

五、戶外廣場

戶外表演空間位於文化館與產業區之間，佔地長約100公尺、寬約35公尺，四周有大片綠地及樹木植栽，串聯北基地的戶外廣場，成為一般大眾休閒遊憩場所，也可以舉辦創意市集、音樂饗宴、小型街頭表演等各類型活動的多元公共空間。

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北流四寶

再來了解一下台北流行音樂中心表演廳引以為豪的「北流四寶」。包括隔音門、法國進口音響、電動升降舞台及母桁架的北流四寶，以頂級硬體空間配置，打造高規格展演，大幅提升演唱會品質，有著如虎添翼的效果，完美呈現演出細節，還能滿足各式展演規劃與舞台需求。

隔音門

擁有台灣最大的專業場館隔音門，總計寬約16公尺、高約10公尺，採左右對開方式，可以有效杜絕場內外聲音，減低噪音污染，場內關上門，表演廳外感受不到任何噪音，能讓表演團隊擁有最安心的演出場所。

音響

採用世界三大音響品牌的法國L-Acoustics K2音響系統，也是國內外歌手愛用品牌，並針對表演廳場地特性精心調整吊掛角度，讓音響系統達到最完美的表現，提供各個區域觀眾最高品質的音場。

母桁架（Mother Grid Truss）

母桁架的設計可以降低工作人員上貓道進行高空作業的安危，減少處理燈光、LED屏幕及特效等工作時的危險，可以直接將母桁架降至一樓平面高度，架設完畢後再升高到所需高度，提供更安全的施作環境。

電動升降舞台

表演廳設置了一座台灣最大型電動升降舞台，由14塊舞台區塊組合而成，尺寸為26公尺＊9.6公尺，可以配合演出單位所需舞台模式事前做出對應的舞台設計，減少硬體廠商施工架設舞台的時間，也能減少舞台耗材，達到環保目的。

擁有完整設施的台北流行音樂中心，更整合了5G科技與創新應用，並首創5G媒體室，能同時觀看場內演出及動態，是台灣首座運用5G及商業運轉的表演場館。9月5日開幕演唱會期間表演廳館內就會提供5G訊號。

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台北流行音樂中心表演廳第一位登場為9月12日的蘇慧倫30週年演唱會，9月底有《民歌45相知相守》演唱會，10月3日將在此舉辦第31屆金曲獎頒獎典禮，也是北流開幕後的首次大型活動。9月5日開幕演唱會有不少粉絲敲碗黃韻玲擔任彩蛋唱壓軸，「我好像不是彩蛋，應該是吉祥物，但民歌45演唱會我會帶著兒子站上舞台演出。開幕演唱當天我就以員工身份好好服務大家。」

「每個人腦海中都有熟悉的音樂，這就是音樂的魔力，在北流可以看見這樣的魔力。」黃韻玲強調，台北流行音樂中心將展現出台灣優質的音樂文化，成為流行音樂產業進步的動力。「音樂本就無處不在，下半年北流來襲，我們敞開大門，歡迎大家入場！」

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航