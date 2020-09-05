衛福部公布美豬萊克多巴胺標準：進口內臟無獨立稅號難追蹤、小吃攤也要標示原產地

台灣明年將開放含萊克多巴胺的美豬進口，外界質疑萊劑含量標準規範。據衛福部長陳時中今天公布，台灣對美豬腎臟的萊劑限量標準比國際食品法典委員會（Codex）嚴格，肝臟、脂肪、肌肉和Codex相同。但台灣對於部份進口豬內臟部位沒有獨立稅號，可能需要仿效進口牛類貨品，設立各部位內臟專屬分類號，才有辦法追蹤。

因應坐月子文化，台灣對美豬腎臟萊劑要求較嚴格

（中央社）衛福部長陳時中今天公布美豬萊劑限量標準，除腎臟低於國際食品法典委員會（Codex）訂為0.04ppm外，肝臟、脂肪及肌肉比照Codex標準，另增訂其他可食用豬雜碎部位（胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血）為0.01ppm。

明年元旦起，含萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）豬肉將開放進口，衛生福利部部長陳時中表示，將參考國際標準訂定萊劑安全容許量，國際食品法典委員會（Codex）共針對豬肉的4部位訂出標準，肌肉及脂肪為0.01ppm、腎臟0.09ppm、肝臟0.04ppm，其他內臟等部位則要求零檢出。

資料來源：衛福部。關鍵評論網製表。

衛福部昨天召開食品衛生安全與營養諮議會，經充分討論及綜合評估，訂出豬隻萊克多巴胺的殘留容許量，分別為肌肉及脂（含皮）0.01ppm、肝臟0.04ppm、腎臟0.04ppm、其他可供食用部位（例如胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血等部位）為0.01ppm。

不過，陳時中日前在記者會上回應記者提問時，曾強調將開放「全豬」進口，其他部位是否開放、標準如何訂定，引發食品安全疑慮討論。陳時中說，有關特別部位的安全標準，是否比照部分國家增訂「其他可食用部位」標準，仍在蒐集意見。

陳時中今天上午親自召開記者會公布美豬萊劑限量標準，經專家針對不同年齡層的民眾及敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女。

該容許量根據台灣民眾攝食量，並考量婦女坐月子期間食用豬腎及豬肝的飲食習慣，決議將腎臟標準訂在0.04ppm，低於Codex規定，但同時增訂其他可供食用部位。

避免雜碎鑽漏洞，豬內臟進口稅號應詳列

《聯合報》報導，據財政部關務署資料，2018年台灣進口近2萬噸生鮮冷凍冷藏豬雜碎，另有約7000公噸列為「其他」項目的豬雜碎。進口商必須依據貨物分類專號報關，但有些豬內臟沒有獨立稅號，就統稱「冷藏冷凍豬雜碎」或「其他」，因此無法明確知道進口內臟的部位和數量，難以追蹤。

報導指出，例如豬舌沒有被獨立劃分出來，就會算在「其他冷凍豬雜碎」稅號。

Photo Credit: 中央社 民眾在市場購買豬肉。

農委會副主委黃金城對此表示，進口量的多寡，與哪個國家進口來的，沒有太大意義；消費者如果無法辨別，「就少量攝取」。

然而，要吃少或吃多都是民眾的自由，政府本應嚴格詳細地把關。關務署對於稅號爭議，有比黃金城副主委更負責任的回應。

關務署指出，目前海關進口稅則，有冷凍豬肝、冷凍豬筋、豬腸衣、豬腸、豬胃、豬膀胱等豬隻內臟專屬貨品分類號列。如果貨品主管機關有管理需求，可仿照進口牛類貨品方式，如設立牛舌、牛眼、牛腦、牛心及肺、牛腎及脾臟、牛橫膈膜、牛唇、牛耳的專屬分類號列，海關可配合執行。

豬肉、豬油入菜，小吃攤也要標示原產地

此外，《中央社》報導，自明年起，賣場、傳統市場、餐廳和小吃攤，凡是含豬肉的食品都必須標出原產地，街頭巷尾都可見到的滷肉飯、貢丸湯也不例外。

Photo Credit：中央社 衛福部表示，未來豬肉食品和料理都必須標示原產地，小吃攤的滷肉飯也不例外。

報導指出，不論是生鮮豬肉或加工食品，都必須清楚標示產地。因此美豬無論是做成肉乾或滷肉飯，美豬油脂不論是做成散裝、包裝食品或入菜，都必須標示。陳時中今日說明，包裝食品可在營養標示的「內容物」後面以括號標示豬肉產地，也可以在後面清楚註明；餐廳、小吃店要直接在店內標示；散裝食品則以插牌標示。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：翁世航